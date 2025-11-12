Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor: mindenki közös képet akart a miniszterelnökkel (VIDEÓ)

Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet
Egek, a magyar miniszterelnök firkál! Csakúgy, mint Churchill, Eisenhower vagy Bill Gates tette. Francesca Rivafinoli írása.
Orbán Viktor egy kihívást is teljesített.
Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében ezúttal nem politikai témával, hanem egy hétköznapi témájú videóval jelentkezett:
a miniszterelnök egy kínai étteremben ebédelt.
A felvételen látható, hogy a kormányfő csont nélküli csirkelábat rendelt, miközben megpróbált beszélgetni az éttermet vezető kínai dolgozókkal – igaz, a nyelvi akadályok miatt ez nem ment zökkenőmentesen.
Az ebéd közben több vendég is felismerte a miniszterelnököt, és közös fotót is készítettek vele.
Orbán Viktor egy „kihívást” is teljesített: megkóstolt egy különösen csípős, szójaszósszal kevert fogást.
Csíp mint az állat”
– jellemezte a ételt a miniszterelnök.
