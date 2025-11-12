Ft
csirkeláb kínai csípős Orbán Viktor

Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor: mindenki közös képet akart a miniszterelnökkel (VIDEÓ)

2025. november 12. 15:14

Orbán Viktor egy kihívást is teljesített.

2025. november 12. 15:14
null

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében ezúttal nem politikai témával, hanem egy hétköznapi témájú videóval jelentkezett:

 a miniszterelnök egy kínai étteremben ebédelt.

A felvételen látható, hogy a kormányfő csont nélküli csirkelábat rendelt, miközben megpróbált beszélgetni az éttermet vezető kínai dolgozókkal – igaz, a nyelvi akadályok miatt ez nem ment zökkenőmentesen.

Az ebéd közben több vendég is felismerte a miniszterelnököt, és közös fotót is készítettek vele.

Orbán Viktor egy „kihívást” is teljesített: megkóstolt egy különösen csípős, szójaszósszal kevert fogást.

Csíp mint az állat”

– jellemezte a ételt a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 46 komment

llnnhegyi
•••
2025. november 12. 16:19 Szerkesztve
Hiába no! Munka van! -:))) A lába jutott neki. ==================✓ Arra járt Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter is. Követi/másolja az urat! Neki csak a bele jutott.
Válasz erre
4
0
citromosParizer
2025. november 12. 16:15
igazából az, hogy Orbán, vagy Lázár bármikor tud vegyülni az átlag vagy az az alatti emberekkel is, az egy kiváló politikai skill. ez a Selyem majomnak soha sem fog menni. amikor nagy nehezen kikínlódta magát az árvízhez, akkor is látszott, hogy orr befogva kínlódik, lenéz mindenkit. gondolom a Kempinszky-be kellett megint regenerálódnia menni
Válasz erre
4
0
nogradi
2025. november 12. 16:04
Amikor a nyuggereket áttolja a drága farhátról a krumplilevesre, akarom mondani a csirkelábra.
Válasz erre
0
11
SzkeptiKUSS
2025. november 12. 16:01
Én nem, sőt utálom, de a nejem a fiam miatt /imádja a "kocsonyás" lábat/ a családi, nem túl gyakori összejöveteleken belefőzi a "tanyasi" csirkelábat a húslevesbe, "kettesben" nem. Hiába na, az utód a legfontosabb, leforrázni, Isten tudja meddig kapirgálni.
Válasz erre
0
0
