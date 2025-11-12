Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor: mindenki közös képet akart a miniszterelnökkel (VIDEÓ)

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében ezúttal nem politikai témával, hanem egy hétköznapi témájú videóval jelentkezett:

a miniszterelnök egy kínai étteremben ebédelt.

A felvételen látható, hogy a kormányfő csont nélküli csirkelábat rendelt, miközben megpróbált beszélgetni az éttermet vezető kínai dolgozókkal – igaz, a nyelvi akadályok miatt ez nem ment zökkenőmentesen.

Az ebéd közben több vendég is felismerte a miniszterelnököt, és közös fotót is készítettek vele.

Orbán Viktor egy „kihívást” is teljesített: megkóstolt egy különösen csípős, szójaszósszal kevert fogást.