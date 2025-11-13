Több százezer magyar fog örülni a hírnek: a kormány bejelentette az intézkedést, amire mindenki várt

Itt a cáfolat: Orbán igazat mondott Rónainak – csökkent a szegénységben élő gyermekek száma
A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők arányát tekintve, az uniós átlagnál jóval alacsonyabb szinten áll Magyarország.
A kormány számításai szerint 30 milliárd forint megtakarítás marad majd a családok kasszájában.
A magyar kormány döntése értelmében a lakossági kamatstop 2026 június végéig meghosszabbításra kerül, így továbbra is több százezer család számára biztosított a védelem a magas kamatkörnyezet negatív hatásaival szemben – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóközleménye.
A kormány számításai szerint a meghosszabbítás révén további 30 milliárd forint megtakarítás marad majd a családok kasszájában.
A kamatstopot 2022 januárjában vezették be a lakossági hitelek védelmére, és azóta többször bővítették, illetve meghosszabbították. Jelenleg mintegy 300 ezer jelzáloghitel-szerződés esetében biztosítja a kiszámítható törlesztést, így a családok számára a hitelfelvétel terhei kezelhetőek maradnak.
A kormány közleménye kiemeli, hogy a magas kamatterhek továbbra is jelentős terhet rónak a családokra, amit részben a háború elhúzódása, részben az uniós gazdaságpolitikai döntések okoznak.
Az intézkedés nélkül a családok többsége jelentős mértékben emelkedő törlesztőrészletekkel szembesülne, ami súlyos fizetési nehézségeket okozna. A kormány szerint a kamatstop révén elkerülhető a korábbi, devizahitelezésből fakadó kockázatok megismétlődése.
A kormány hangsúlyozza, hogy a családok védelme elsődleges szempont, és az intézkedés célja, hogy a hiteltörlesztés fenntartható és kiszámítható maradjon. A kamatstop meghosszabbítása így nem csupán anyagi segítséget jelent, hanem biztosítja a lakhatási stabilitást is a magyar háztartások számára.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
