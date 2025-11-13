Ft
Több százezer magyar fog örülni a hírnek: a kormány bejelentette az intézkedést, amire mindenki várt

2025. november 13. 13:34

A kormány számításai szerint 30 milliárd forint megtakarítás marad majd a családok kasszájában.

2025. november 13. 13:34
A magyar kormány döntése értelmében a lakossági kamatstop 2026 június végéig meghosszabbításra kerül, így továbbra is több százezer család számára biztosított a védelem a magas kamatkörnyezet negatív hatásaival szemben – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóközleménye.

A kormány számításai szerint a meghosszabbítás révén további 30 milliárd forint megtakarítás marad majd a családok kasszájában.

A kamatstopot 2022 januárjában vezették be a lakossági hitelek védelmére, és azóta többször bővítették, illetve meghosszabbították. Jelenleg mintegy 300 ezer jelzáloghitel-szerződés esetében biztosítja a kiszámítható törlesztést, így a családok számára a hitelfelvétel terhei kezelhetőek maradnak.

A kormány közleménye kiemeli, hogy a magas kamatterhek továbbra is jelentős terhet rónak a családokra, amit részben a háború elhúzódása, részben az uniós gazdaságpolitikai döntések okoznak.

Az intézkedés nélkül a családok többsége jelentős mértékben emelkedő törlesztőrészletekkel szembesülne, ami súlyos fizetési nehézségeket okozna. A kormány szerint a kamatstop révén elkerülhető a korábbi, devizahitelezésből fakadó kockázatok megismétlődése.

A kormány hangsúlyozza, hogy a családok védelme elsődleges szempont, és az intézkedés célja, hogy a hiteltörlesztés fenntartható és kiszámítható maradjon. A kamatstop meghosszabbítása így nem csupán anyagi segítséget jelent, hanem biztosítja a lakhatási stabilitást is a magyar háztartások számára.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 13. 13:55
koszonjuk szepen !
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. november 13. 13:41
A Rubio szerint egy évre szól a mentesség…Ki hazudik,tessék mondani? 😉
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!