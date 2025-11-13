Itt a cáfolat: Orbán igazat mondott Rónainak – csökkent a szegénységben élő gyermekek száma

Kifejezetten szeretném, ha Orbán Viktor interjút adna a Telexnek
A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők arányát tekintve, az uniós átlagnál jóval alacsonyabb szinten áll Magyarország.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vezetősége egyeztetést tartott Mellár Tamás és Tordai Bence országgyűlési képviselőkkel a szegénységi adatok felülvizsgálatáról.
A KSH kiemelte, hogy a 2025 őszén lezárult adatrevízió az új népszámlálási adatok felhasználásával zajlott, és az Európai Unió koordinált felülvizsgálatának részeként történt, ezért ez a metódus nem magyar sajátosság.
Az Eurostat ellenőrizte és jóváhagyta a revízió előtti és utáni adatokat, biztosítva azok szakmai megbízhatóságát.
A hivatal szerint a revízió nem változtatta meg érdemben a szegénységi mutatók trendjét: a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett lakosok aránya 2023-ban statisztikai hibahatáron belül, +1,1 és –0,9 százalékpont között mozgott.
Csak kisebb átrendeződés történt egyes csoportok között: a fiatalok szegénysége kismértékben emelkedett, a nyugdíjasoké pedig javult.
Az adatok alapján a gyermekek szegénysége sem nőtt, 2018 és 2023 között 82 ezerrel csökkent a szegény háztartásban élő gyermekek száma.
A KSH hangsúlyozta, hogy az adatrevízió növelte az adatok pontosságát, ugyanakkor a magyarországi trendek összességében kedvezőek: Magyarország jelenleg az EU-tagállamok közül a 13. helyen áll a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők arányát tekintve, az uniós átlagnál jóval alacsonyabb szinten. Az elmúlt 15 évben a súlyos anyagi és szociális depriváció, valamint a munkaszegénység jelentősen csökkent.
A KSH megerősítette, hogy tevékenységét politikai befolyástól mentesen, kizárólag szakmai szempontok alapján végzi. A hivatal elkötelezett a transzparencia, a szakmai integritás és az érdemi párbeszéd mellett, ezért a revízió eredményeit 2025 szeptemberében nyilvánosságra hozta, és szakmai fórumon is bemutatta a kutatók számára.
