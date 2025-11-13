Itt a cáfolat: Orbán igazat mondott Rónainak – csökkent a szegénységben élő gyermekek száma

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vezetősége egyeztetést tartott Mellár Tamás és Tordai Bence országgyűlési képviselőkkel a szegénységi adatok felülvizsgálatáról.

A KSH kiemelte, hogy a 2025 őszén lezárult adatrevízió az új népszámlálási adatok felhasználásával zajlott, és az Európai Unió koordinált felülvizsgálatának részeként történt, ezért ez a metódus nem magyar sajátosság.

Az Eurostat ellenőrizte és jóváhagyta a revízió előtti és utáni adatokat, biztosítva azok szakmai megbízhatóságát.

A hivatal szerint a revízió nem változtatta meg érdemben a szegénységi mutatók trendjét: a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett lakosok aránya 2023-ban statisztikai hibahatáron belül, +1,1 és –0,9 százalékpont között mozgott.

Csak kisebb átrendeződés történt egyes csoportok között: a fiatalok szegénysége kismértékben emelkedett, a nyugdíjasoké pedig javult.