Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
unió adatrevízió KSH Magyarország Rónai Egon szegénység Orbán Viktor

Itt a cáfolat: Orbán igazat mondott Rónainak – csökkent a szegénységben élő gyermekek száma

2025. november 13. 11:58

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők arányát tekintve, az uniós átlagnál jóval alacsonyabb szinten áll Magyarország.

2025. november 13. 11:58
null

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vezetősége egyeztetést tartott Mellár Tamás és Tordai Bence országgyűlési képviselőkkel a szegénységi adatok felülvizsgálatáról.

A KSH kiemelte, hogy a 2025 őszén lezárult adatrevízió az új népszámlálási adatok felhasználásával zajlott, és az Európai Unió koordinált felülvizsgálatának részeként történt, ezért ez a metódus nem magyar sajátosság.

Az Eurostat ellenőrizte és jóváhagyta a revízió előtti és utáni adatokat, biztosítva azok szakmai megbízhatóságát.

A hivatal szerint a revízió nem változtatta meg érdemben a szegénységi mutatók trendjét: a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett lakosok aránya 2023-ban statisztikai hibahatáron belül, +1,1 és –0,9 százalékpont között mozgott.

Csak kisebb átrendeződés történt egyes csoportok között: a fiatalok szegénysége kismértékben emelkedett, a nyugdíjasoké pedig javult.

Az adatok alapján a gyermekek szegénysége sem nőtt, 2018 és 2023 között 82 ezerrel csökkent a szegény háztartásban élő gyermekek száma.

A KSH hangsúlyozta, hogy az adatrevízió növelte az adatok pontosságát, ugyanakkor a magyarországi trendek összességében kedvezőek: Magyarország jelenleg az EU-tagállamok közül a 13. helyen áll a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők arányát tekintve, az uniós átlagnál jóval alacsonyabb szinten. Az elmúlt 15 évben a súlyos anyagi és szociális depriváció, valamint a munkaszegénység jelentősen csökkent.

A KSH megerősítette, hogy tevékenységét politikai befolyástól mentesen, kizárólag szakmai szempontok alapján végzi. A hivatal elkötelezett a transzparencia, a szakmai integritás és az érdemi párbeszéd mellett, ezért a revízió eredményeit 2025 szeptemberében nyilvánosságra hozta, és szakmai fórumon is bemutatta a kutatók számára.

Nyitókép:  YouTube-képernyőfotó

***

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. november 13. 13:20
Nem sikk már a lipsik:D
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. november 13. 13:02 Szerkesztve
Rónai Egon az ATV műsorvezetője. Agyilag képzetlen a statisztika tudományban. Ma reggel is büszkén nyilatkozott, téves értelmezése mellett. Ostoba, makacs, álhirterjesztő libbcsikommcsi!
Válasz erre
1
0
altercat1
2025. november 13. 13:00
Dolgozzon az apja-anyja annak a gyereknek! Munka van! Anno a szabolcsi cigányok is feljártak még Pestre is dolgozni. Velük volt tele a "fekete vonat". Ma is megtehetnék. Külföldre is.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. november 13. 12:58
2025 őszén lezárult adatrevízió az új népszámlálási adatok felhasználásával zaj-lott, és az Európai Unió koordinált felülvizsgálatának részeként történt, ezért ez a metódus nem magyar sajátosság. Az Eurostat ellenőrizte és jóváhagyta a revízió előtti és utáni adatokat, biz-tosítva azok szakmai megbízhatóságát. A „kutatók” állítása, miszerint »megduplázódott a gyermekszegénység« nem igaz. A valóság az, hogy 2018 és 2023 között a revízió hatására 82 ezerrel csökkent a szegény háztartásban élő gyermekek száma, szemben a korábban mért 52 ezres mérséklődéssel
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!