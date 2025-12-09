Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Visszaszámlálás Bárándy Gergely alkotmánybíró Sulyok Tamás Fidesz

A baloldali megmondóemberek már a Fidesz vészforgatókönyvéről beszélnek

2025. december 09. 21:43

A Visszaszámlálás vendégei szerint a Fidesz jelenleg tovább építi a jogi védőhálóját – mintha már most a vereségre készülne.

2025. december 09. 21:43
null

A Visszaszámlálás legújabb adásában Bárándy Gergely, Lattmann Tamás és Rónai Sándor voltak a vendégek, akik a Fidesz „vészforgatókönyvéről” értekeztek, valamint arról, milyen következményei lehetnek egy esetleges kormányváltásnak.

Mint ismert: olyan törvénymódosításra készül az Országgyűlés kormánypárti többsége, amelynek alapján az Alkotmánybíróság nélkül a következő parlament nem mondhatja ki a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását. A műsor vendégei szerint ez annak a beismerése, hogy a Fidesz választási vereségre készül, és megpróbálja előre bebetonozni Sulyok Tamás államfői pozícióját. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

A kormányoldal szerint viszont csak egy joghézag betöméséről van szó.

Bárándy Gergely szerint ki lehet jelenteni, hogy egytől-egyig minden alkotmánybírót a Fidesz nevezett ki. „És direkt fogalmazok így, hogy nevezte ki, mert az alkotmánybírák parlamenti választása egy formalitás volt, egy színház volt; minden egyes bírát a miniszterelnök és a Fidesz nevezett ki” – jegyezte meg.

A mostani tervezet kapcsán úgy fogalmazott: szerinte ez a centralizációs törekvés arra szolgál, hogy most ne gátolja a kormányzati munkát, de amikor változás van, akkor ezek a szervek gyakorlatilag el tudják lehetetleníteni a kormányzati munkát.

Az adás vendégei szerint a Fidesz jelenleg 

tovább építi a jogi védőhálóját – mintha már most a vereségre készülne”.

Lattmann Tamás szerint ezekre ezért van szükség, mert „nem akarják, hogy rájuk rohadjon a műanyag lakat a börtönben”. Lattmann szerint ha a Fidesz ellenzékbe kerül, abba „sokan pszichésen bele fognak rokkanni” a kormánypárti politikusok közül, ahogy az elmúlt 15 évben az ellenzéki oldalon is belerokkantak politikusok.

Rónai Sándor úgy véli: a Fidesz egy „vaskos vészforgatókönyvvel készül”, amit 2014-ben kezdett el, „amikor átszabta a választókörzeteket”, és ennek része Polt Péter kinevezése is.

Ezt is ajánljuk a témában

Hack Péter helyretette a dolgokat

Tegnap megírtuk, hogy Hack Péter, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője az InfoRádióban kifejtette: a köztársasági elnök átmenetileg például betegség vagy baleset miatt lehet akadályoztatott. Eddig az Alaptörvény szabályozta azt az esetet, ha a köztársasági elnök alkalmatlanná válik a feladatára. Az alkotmány rendelkezései között szerepel, mi a teendő összeférhetetlenség esetén, mint ahogyan az is, hogy a méltatlansági eljárást miként kell lefolytatni, ha az államfő méltatlanná válik a tisztséggel együtt járó feladatok ellátására.

A jogászprofesszor kiemelte: az ilyen megszüntetések egyfelől az Országgyűlés kétharmados többségéhez, másfelől az Alkotmánybíróság döntéseihez kapcsolódtak, de az akadályoztatás esetére nem tartalmaz ilyen szabályokat az Alaptörvény. 

A jogalkotó most ezt a joghézagot akarja orvosolni, elkerülve azt a helyzetet, hogy a parlament politikai többsége esetleg 50 százalék plusz egy szavazattal úgy mondja ki az elnök akadályoztatását, hogy valójában nincs akadályoztatva az elnök.

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2025. december 09. 22:10
Bárándy Gergely :D :D Édesfaszom. Olyan buta mint a segg. Nagypapának nem merték megmutatni a bizonyítványát :D
Válasz erre
1
0
SzaboGeza
2025. december 09. 22:09
Ellenetek, vészforgatókönyv!!!!?? Megoldjátok "TI" ,hogy ne kelljen!!!:) A BUKOTT BALOLDALNAK SOHA TÖBBET NEM LEHET HATALMAT ADNI!!!! EGYSZERŰEN LOPJÁK AZ IDŐNKET, ÉS A PÉNZÜNKET!!!!! VOLTAK MÁR HATALOMBAN, NEM VÉLETLENÜL HAJTOTTUK EL ŐKET, AZ ANYJUK KESERVÉBE!!!!
Válasz erre
0
0
Leó testvér
2025. december 09. 22:01
Ha a Fidesz betonozni akarna félve a vereségtől, akkor tényleg a súlytalan köztársasági elnök esetleges betegsége esetén alkalmazandó szabályokkal bíbelődne? Ezt senki sem gondolhatja komolyan.
Válasz erre
4
0
Toma78
2025. december 09. 21:59
A remény hal meg utoljára mi nyomorultak?! Minden épp eszű ember tisztába van már azzal ha itt az Orbánék nem bakiznak akkor ez már zsebben van megint.A libernyák moslék méf reflexből otdibál, de teljesen egyértelmű, hogy az ó ellenzékiek egy jelentős része is fellélegzik majd ennek a formációnak a sikertelensége után... Az agyhalottakkal meg csak annyit pakolni bőszen aztán takarodó!!!🖕👎
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!