A baloldali megmondóemberek már a Fidesz vészforgatókönyvéről beszélnek

A Visszaszámlálás legújabb adásában Bárándy Gergely, Lattmann Tamás és Rónai Sándor voltak a vendégek, akik a Fidesz „vészforgatókönyvéről” értekeztek, valamint arról, milyen következményei lehetnek egy esetleges kormányváltásnak.

Mint ismert: olyan törvénymódosításra készül az Országgyűlés kormánypárti többsége, amelynek alapján az Alkotmánybíróság nélkül a következő parlament nem mondhatja ki a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását. A műsor vendégei szerint ez annak a beismerése, hogy a Fidesz választási vereségre készül, és megpróbálja előre bebetonozni Sulyok Tamás államfői pozícióját.