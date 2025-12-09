A baloldali megmondóemberek már a Fidesz vészforgatókönyvéről beszélnek

Mattot adott a jogászprofesszor az ellenzék kritikájára, de szerinte komoly viták várhatók
Hack Péter szerint a jogalkotó egy joghézagot akar orvosolni a köztársasági elnök akadályoztatását érintő javaslattal.
A Visszaszámlálás vendégei szerint a Fidesz jelenleg tovább építi a jogi védőhálóját – mintha már most a vereségre készülne.
A Visszaszámlálás legújabb adásában Bárándy Gergely, Lattmann Tamás és Rónai Sándor voltak a vendégek, akik a Fidesz „vészforgatókönyvéről” értekeztek, valamint arról, milyen következményei lehetnek egy esetleges kormányváltásnak.
Mint ismert: olyan törvénymódosításra készül az Országgyűlés kormánypárti többsége, amelynek alapján az Alkotmánybíróság nélkül a következő parlament nem mondhatja ki a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását. A műsor vendégei szerint ez annak a beismerése, hogy a Fidesz választási vereségre készül, és megpróbálja előre bebetonozni Sulyok Tamás államfői pozícióját.
A kormányoldal szerint viszont csak egy joghézag betöméséről van szó.
Bárándy Gergely szerint ki lehet jelenteni, hogy egytől-egyig minden alkotmánybírót a Fidesz nevezett ki. „És direkt fogalmazok így, hogy nevezte ki, mert az alkotmánybírák parlamenti választása egy formalitás volt, egy színház volt; minden egyes bírát a miniszterelnök és a Fidesz nevezett ki” – jegyezte meg.
A mostani tervezet kapcsán úgy fogalmazott: szerinte ez a centralizációs törekvés arra szolgál, hogy most ne gátolja a kormányzati munkát, de amikor változás van, akkor ezek a szervek gyakorlatilag el tudják lehetetleníteni a kormányzati munkát.
Az adás vendégei szerint a Fidesz jelenleg
tovább építi a jogi védőhálóját – mintha már most a vereségre készülne”.
Lattmann Tamás szerint ezekre ezért van szükség, mert „nem akarják, hogy rájuk rohadjon a műanyag lakat a börtönben”. Lattmann szerint ha a Fidesz ellenzékbe kerül, abba „sokan pszichésen bele fognak rokkanni” a kormánypárti politikusok közül, ahogy az elmúlt 15 évben az ellenzéki oldalon is belerokkantak politikusok.
Rónai Sándor úgy véli: a Fidesz egy „vaskos vészforgatókönyvvel készül”, amit 2014-ben kezdett el, „amikor átszabta a választókörzeteket”, és ennek része Polt Péter kinevezése is.
Tegnap megírtuk, hogy Hack Péter, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője az InfoRádióban kifejtette: a köztársasági elnök átmenetileg például betegség vagy baleset miatt lehet akadályoztatott. Eddig az Alaptörvény szabályozta azt az esetet, ha a köztársasági elnök alkalmatlanná válik a feladatára. Az alkotmány rendelkezései között szerepel, mi a teendő összeférhetetlenség esetén, mint ahogyan az is, hogy a méltatlansági eljárást miként kell lefolytatni, ha az államfő méltatlanná válik a tisztséggel együtt járó feladatok ellátására.
A jogászprofesszor kiemelte: az ilyen megszüntetések egyfelől az Országgyűlés kétharmados többségéhez, másfelől az Alkotmánybíróság döntéseihez kapcsolódtak, de az akadályoztatás esetére nem tartalmaz ilyen szabályokat az Alaptörvény.
A jogalkotó most ezt a joghézagot akarja orvosolni, elkerülve azt a helyzetet, hogy a parlament politikai többsége esetleg 50 százalék plusz egy szavazattal úgy mondja ki az elnök akadályoztatását, hogy valójában nincs akadályoztatva az elnök.
