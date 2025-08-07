Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bajnai Gordon Otthon start kamat hitel Csépányi Balázs Oszkó Péter

Durva támadás indult Orbánék ellen, Bajnai Gordon bizalmasa csúnyán felsült

2025. augusztus 07. 06:14

A tények makacs dolgok.

2025. augusztus 07. 06:14
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Legutóbb Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere minden kétséget kizáróan fel lett küldve a pástra, méghozzá azért, hogy durva támadást indítson a kormány fiatalokat segítő új programja ellen. Fel is mondta a már jól ismert baloldali mantrát,  a lakásvásárlók az értékesítési árban fogják megfizetni az alacsony kamattól remélt nyereséget. ezt már hallottuk, meg is válaszolta már ezt a kormány, legutóbb éppen a tegnapi Kormányinfón. Viszont Oszkó annyira belelendült a műsorba, hogy kilépett a saját hatásköréből és a következő butaságot mondta:

»Még a Bajnai-kormány is nyögte a Fidesz első kormánya alatt bevezetett lakástámogatási program kamatát. Ebben jók, hogy az utánuk következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseiket. (…)«

Egyrészt a Bajnai-kormány a baloldali kormányciklus alatt közvetlenül a Gyurcsány-kormányt váltotta, nem az Orbán-kormány után kezdte meg a tevékenységét. Másrészt pedig Oszkó úr okfejtése azért is sántít, mert azt írja, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.

A volt pénzügyminiszter szavaival ellentétben az igazság az sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adóságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választás célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.

Tehát Oszkó úr, ezzel a megszólalásával, csúnyán felsült.”

Nyitókép forrása: MTI Fotó/Bugány János

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
•••
2025. augusztus 07. 07:53 Szerkesztve
Ez volt pénzügyminiszter, de egyben offshoros adócsaló is. Persze hogy pontosan beillik, a saját híveit is lehúzó tiszafoslékba ez is.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. augusztus 07. 07:50
Ne aggódj! Ezzel nektek 26 után sem lesz gondotok.
Válasz erre
2
0
lemez
2025. augusztus 07. 07:45
Bajnai fájni fog minisztere.Nem lépúnk kétszer a szarba.
Válasz erre
3
0
Gintonic68
2025. augusztus 07. 07:45
2010. évi első (2.☺️) győzelme óta a fidesz megtartotta választási igéreteit, újra és újra megcáfolta a huhogókat!!! Ezt kell most is észben tartani!☺️
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!