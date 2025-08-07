„Legutóbb Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere minden kétséget kizáróan fel lett küldve a pástra, méghozzá azért, hogy durva támadást indítson a kormány fiatalokat segítő új programja ellen. Fel is mondta a már jól ismert baloldali mantrát, a lakásvásárlók az értékesítési árban fogják megfizetni az alacsony kamattól remélt nyereséget. ezt már hallottuk, meg is válaszolta már ezt a kormány, legutóbb éppen a tegnapi Kormányinfón. Viszont Oszkó annyira belelendült a műsorba, hogy kilépett a saját hatásköréből és a következő butaságot mondta:

»Még a Bajnai-kormány is nyögte a Fidesz első kormánya alatt bevezetett lakástámogatási program kamatát. Ebben jók, hogy az utánuk következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseiket. (…)«

Egyrészt a Bajnai-kormány a baloldali kormányciklus alatt közvetlenül a Gyurcsány-kormányt váltotta, nem az Orbán-kormány után kezdte meg a tevékenységét. Másrészt pedig Oszkó úr okfejtése azért is sántít, mert azt írja, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.

A volt pénzügyminiszter szavaival ellentétben az igazság az sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adóságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választás célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.

Tehát Oszkó úr, ezzel a megszólalásával, csúnyán felsült.”

Nyitókép forrása: MTI Fotó/Bugány János

