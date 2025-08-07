Ft
08. 07.
csütörtök
lövöldöző fegyver hadsereg katona

Elképesztő: kiderült, ki volt az amerikai ámokfutó, aki fegyvert emelt a katonákra

2025. augusztus 07. 06:26

Tavasszal már letartóztatták egyszer.

2025. augusztus 07. 06:26
null

Mint arról beszámoltunk, lőfegyveres incidens történt szerdán az amerikai szárazföldi hadsereg Fort Stewart bázisán, Georgia államban. Öt katona megsebesült, egy feltételezett tettes van, akit már őrizetbe vettek – közölte a támaszpont vezetése. A bázist azonnal lezárták, a hivatalos közlés szerint mind az öt áldozat könnyebb sérülést szenvedett, elsősegélyben részesültek, és további ellátásra a Winn katonai kórházba szállították őket.

Elkövetőként a hadsereg őrmesterét, Quornelius Radfordot azonosították. Az őrizetbe vett 28 éves férfi 2018 januárjában csatlakozott a sereghez, és már a Páncélos Alakulat speciális egység logisztikai őrmestereként szolgált. A hivatalos közlés szerint Radford Jacksonville-ből, Floridából származik, de eddig soha nem vetették be.

Idén május 18-án a Georgiai Közbiztonsági Minisztérium tartóztatta le ittas vezetés és közlekedési kihágás miatt.

A Fox News Digital által megszerzett idézés szerint Radford állítólag azt állította a helyszínelő rendőrnek, hogy azért hajtott át a piroson, mert ki kellett mennie a mosdóba.

Fotó: Saul Loeb/AFP

Sróf
2025. augusztus 07. 06:58
Elképesztő. Kis híján döbbenetesen brutális.
74bro
2025. augusztus 07. 06:57
Mi elképesztő? Hogy Quornelius-nak hívják? Hogy őrmester? Hogy még sohasem vetették be? Hogy nem elég, hogy ámokfutott, MÉG ittasan is vezetett? Mi lesz a következő maszlag, ha a brutális, nem látta jönni, elképesztő stb. elvesztik a hatásukat? Húsz centivel növelheti a nemi szervét, ha ide kattint?
