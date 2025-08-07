Elképesztő: kiderült, ki volt az amerikai ámokfutó, aki fegyvert emelt a katonákra

Elkövetőként a hadsereg őrmesterét, Quornelius Radfordot azonosították. Az őrizetbe vett 28 éves férfi 2018 januárjában csatlakozott a sereghez, és már a Páncélos Alakulat speciális egység logisztikai őrmestereként szolgált. A hivatalos közlés szerint Radford Jacksonville-ből, Floridából származik, de eddig soha nem vetették be.

Idén május 18-án a Georgiai Közbiztonsági Minisztérium tartóztatta le ittas vezetés és közlekedési kihágás miatt.

A Fox News Digital által megszerzett idézés szerint Radford állítólag azt állította a helyszínelő rendőrnek, hogy azért hajtott át a piroson, mert ki kellett mennie a mosdóba.

Fotó: Saul Loeb/AFP