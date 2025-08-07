Elképesztő: kiderült, ki volt az amerikai ámokfutó, aki fegyvert emelt a katonákra

Dráma az amerikai hadsereg bázisán: öt katonát lőttek le
A lőfegyveres incidens Fort Stewart bázisán, Georgia államban történt.
Tavasszal már letartóztatták egyszer.
Mint arról beszámoltunk, lőfegyveres incidens történt szerdán az amerikai szárazföldi hadsereg Fort Stewart bázisán, Georgia államban. Öt katona megsebesült, egy feltételezett tettes van, akit már őrizetbe vettek – közölte a támaszpont vezetése. A bázist azonnal lezárták, a hivatalos közlés szerint mind az öt áldozat könnyebb sérülést szenvedett, elsősegélyben részesültek, és további ellátásra a Winn katonai kórházba szállították őket.
Ezt is ajánljuk a témában
A lőfegyveres incidens Fort Stewart bázisán, Georgia államban történt.
Elkövetőként a hadsereg őrmesterét, Quornelius Radfordot azonosították. Az őrizetbe vett 28 éves férfi 2018 januárjában csatlakozott a sereghez, és már a Páncélos Alakulat speciális egység logisztikai őrmestereként szolgált. A hivatalos közlés szerint Radford Jacksonville-ből, Floridából származik, de eddig soha nem vetették be.
Idén május 18-án a Georgiai Közbiztonsági Minisztérium tartóztatta le ittas vezetés és közlekedési kihágás miatt.
A Fox News Digital által megszerzett idézés szerint Radford állítólag azt állította a helyszínelő rendőrnek, hogy azért hajtott át a piroson, mert ki kellett mennie a mosdóba.
Fotó: Saul Loeb/AFP