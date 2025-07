Jókai Mór számára az ősi erényt jelentette Komárom, a szülővárosa

Jókai Mór egész életében jó szívvel gondolt szülővárosára, Komáromra, és mindig büszke volt földbirtokos, református nemesi családjára. Egy alkalommal ezt írta felmenőiről: „örök időktől, azaz, hogy Árpád apánk honfoglalása óta mindig Komárom vármegyében, Ó-Gallán lakott, ott állt most is az ősi házunk, amely azóta többször kapott hol új falat, hol új tetőt, de még mindig megvan.” Azt is hozzátette,

édesapja volt az első a nemesi Jókai családból, „aki az eszével kereste a kenyerét.”

Jókay József ugyanis elszegényedett földbirtokosként ügyvédi munkából igyekezett eltartani a családját. Mellette izgatta a reformkor irodalma, komoly könyvtárat tartott otthon, ő is rendszeresen írt, és a jegyzetei mellé az illusztrációkat, rajzokat is saját maga készítette.

Jókai Mór tőle kapta a könyvek és az írás szeretetét. Nagy csapás volt az életében, hogy az édesapja 1837-ben, csupán 56 éves korában elhunyt. A 12 éves fiú sokáig nem tudta feldolgozni a halálát. Később így emlékezett a családjára: „Otthon mindenki szerette egymást, szülőim, testvéreim, engem valamennyien, és én is őket. Soha egy zokszó nem hangzott házunknál.” A fiatal Jókai kezdetben festőnek készült, ugyanakkor első írásai is Komáromban születtek, sőt, az országos lapokban is megjelentek. 1834-ben, a csupán 9 éves Jókai Mór betűrébuszát a Regélő nyomtatta ki, és ugyanebben az évben négysoros verssel jelentkezett, amely a Társalkodó című lapban jelent meg. Egy szegény, tébolyodott, házról házra járó, kéregető férfiról verselt, többek között ezt:

„Én is eltévedtem elmémben, bujdosok / Szánjatok meg kérlek lelki jó orvosok.”

Persze ahhoz, hogy a 9 éves Jókai költeménye megjelenhessen, kellett Tóth Lőrinc drámaíró, aki személyesen vitte el Pestre a fiatal fiú írásait, és gondoskodott a megjelentetésükről is. Jókai Komáromban járt elemi iskolába, majd ugyanitt a református gimnáziumba. Ezeket az éveket is meghatározónak érezte az életében, főleg, hogy kivételes tanárai voltak, akik a tudományok mellett a hit fontosságát is hangsúlyozták.

Jókai Mór szülőháza Komáromban. Forrás: Arcanum/Vasárnapi Újság

Büszke volt az őseire, 1848-ban, a forradalmi hevülettől diktálva az y-t i-re cserélte a nevében, de akkor is hangsúlyozta, nem azért tette ezt, mert szakítani akar a múltjával, a felmenőivel: „Becsületes, jó hazafiak voltak. Ezt örököltem tőlük” – fogalmazott később. Az 1848/49-es szabadságharc leverése után bujkálni kényszerült, sokáig Komáromba sem mehetett, amikor pedig igen, azzal szembesült, hogy szülővárosa is megsínylette a levert forradalmat. Így emlékezett évtizedek elteltével:

„Maga Komárom is egy romhalmaz volt. Az anyámat látogatni voltam siralomra méltó szülővárosomban. Kaptam engedélyt a rendőrfőnökségtől. De csak egy napi tartózkodásra!”

Egész életében nagy tisztelettel beszélt vagy írt Komáromról, és a város is hálás volt híres szülöttjének. Ennek jegyében 1861-ben a Komárom vármegyei gyűlés tiszteletbeli főjegyzőnek választotta az írót. 1872-ben aztán a komáromi olvasókör is gesztust gyakorolt, tiszteletbeli elnöknek tette meg Jókait. Az író már idősebb korában többször megemlékezett a Komáromhoz fűződő érzéseiről. A lapok szerint Jókai azért hozta szóba sokszor a szülővárosát, mert „ott találta fel azt az ősi erényt, azt a romlatlan nemes magyar szívet, amelyért ő annyira lelkesül.”

A komáromi városháza és a Klapka-szobor. A fotó 1903-ban készült. Fotó: Fortepan/Magyar Füldrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége

1891-ben Jókai Mór elment komáromi szülőházához, amelyen egy díszes emléktábla hirdette, hogy ott látta meg a napvilágot. A tudósítások szerint: „midőn a ház elé ért, levett kalappal szemlélte a falba erősített gránittáblát, s azután látható megindulással lépte át a küszöböt.” Senki nem sejtette ekkor, hogy Jókai szülőháza öt évvel később, 1896-ban tűzvész martaléka lesz. A leégett ház kapcsán a lapok külön kiemelték, hogy nem szabad elfelejteni, egykor itt állt Jókai szülőháza:

„Minden komárominak, ki arra elhalad, fel kell, hogy éledjen emlékében az a kis szürke ház, amely a maga igénytelenségében mégis egyik legértékesebb nevezetessége volt az egész országnak.”

A komáromiak 1882-ben egy csodás tulipános ládával lepték meg Jókait, amelyre még a szülőházát is felfestették, egy évvel korábban pedig díszpolgárrá választották. Jókai Mór így beszélt meghatottan a köszöntése után: „Amíg az ember az életét végig éli, megtanulja szeretni a hazát, a világot, az egész emberiséget: de szíve hajlamából mégis csak a szülötte városát szereti igazán. Én legalább úgy vagyok vele. Sokszor visszavisznek az álmaim néha ébren is oda, ahol életem legboldogabb korszakát, gyermekéveimet eltöltöttem. Ahol a legeső keservet megismertem, jó apám sírjánál, ahová hazavártak, ha idegen földről visszaszabadultam.”

A díszes láda, amelyet Komárom városától kapott Jókai. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Sokszor gondolt pátosszal a komáromi évekre. Idős korában a Leghátulsó pad című visszaemlékezésében így fogalmazott: „Sok szép templomot láttam széles e világban, de olyan szép egy sincs nekem, mint az én komáromi, kálvinista templomom, ahogy én azt gyerekkoromban ismertem.” Szerinte nem a festmények, nem pillérek, és nem is a csodás boltívek tették széppé a templomot, „hanem a nép, amely benne gyülekezett.”

