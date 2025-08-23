Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Magyarország Ukrajna

Holnap

2025. augusztus 23. 11:24

Ennek a háborúnak is vége szakad egyszer.

2025. augusztus 23. 11:24
null
Sitkei Levente
Magyar Nemzet

„Ennek a háborúnak is vége szakad egyszer. Minden háború egy nap elcsendesedik, a fegyvereket leteszik, körbenéznek a füstölgő romokon, eltemetik a halottakat, és újraindul az élet. Az pedig egyáltalán nem mindegy, miből lehet építkezni. Emberéletben, anyagiakban, erkölcsiségben, kapcsolatokban milyen kárt tett a vérzivatar.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna folyamatosan támadja a Barátság kőolajvezetéket.

Precíziós drónokkal robbantja fel az eurázsiai energiafolyosó stratégiai szektorait, megakasztva a nem háborúzó európai állam, Magyarország energiaellátását. Pedig nem folyik totális háború, nem 1943-at írunk, nem segít Ukrajna helyzetén az, hogy az ázsiai–orosz kőolaj csak szakaszosan érkezik Európába. Csak a káosz nő. Magyarország ismételten leszögezte, nem fog részt venni mások háborújában, egyik oldal mellett se teszi le a voksát, egyetlen megoldás a béke, csakis a béke, amely felé nem a fegyverdörgésen keresztül vezet az út. 2025 van, ideje kijózanodni, egy ilyen konfliktus megnyerhetetlen.

Teljesen értelmetlen múltbéli híres csatákat emlegetni előképként és párhuzamként vagy a hadsereg hősiességét méltatni a befagyás felé tartó háború során.

Alaszka óta tudjuk, hogy az érdekelt felek hajlandók a tárgyalásra, van esély és remény a kiegyezésre. Egyik harcos se fogja könnyen letenni a fegyvert, és semelyik háborúzó felet se szabad megalázni, hiszen akkor a hamu alatt folyamatosan izzani fog a parázs, megágyazva az újabb háborúnak. De igenis meg lehet állapodni. Ehhez viszont az kell, hogy tudjuk, holnap milyen napra ébredünk.”

Nyitókép forrása: Tarjányi Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!