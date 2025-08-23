Ft
Ukrajna Matteo Salvini Emmanuel Macron Franciaország

Elfajult a vita: Salvini durván beszólt Macronnak, Franciaország berendelte az olasz nagykövetet

2025. augusztus 23. 12:43

Salvini milánói dialektusa enyhén szólva nem tetszett a francia államfőnek.

2025. augusztus 23. 12:43

Franciaország beidézte Olaszország párizsi diplomáciai képviselőjét, Emanuela D'Alessandrót az olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter, Matteo Salvini ”elfogadhatatlan megjegyzései” miatt, amelyeket Emmanuel Macron ellen tett, amiért az támogatja, hogy katonákat küldjön Ukrajnába – írta meg az Euronews, az Agence France Presse (Afp) és a France Inter forrásai alapján.

A francia források szerint az olasz nagykövettel a csütörtöki találkozón a párizsi kormány közölte, hogy „ezek a megjegyzések ellentétesek a két ország közötti bizalmi légkörrel és történelmi kapcsolatokkal, valamint a közelmúltbeli kétoldalú fejleményekkel, amelyek az álláspontok erős közeledését mutatják, különösen az Ukrajnának nyújtott rendíthetetlen támogatás tekintetében”.

Mit mondott Salvini?

A lap arról is beszámolt, hogy Matteo Salvini milánói dialektusban arra biztatta a francia elnököt, hogy „taches al tram”, ami olaszul körülbelül annyit takar:

kapaszkodjon fel a villamosra”.

Ebben a kontextusban használva ez nagyjából ez azt jelenti, hogy Salvini szerint Macron jobban tette volna, ha az olasz katonák helyett ő maga megy Ukrajnába. A kifejezés egyébként rendkívül durvának számít: arra utal, hogy ha valaki ingyen akar utazni a villamoson, akkor kívülről rákapaszkodik.

Vedd fel a sisakodat, a mellényedet, a puskádat, és menj Ukrajnába” 

– fejtette ki Salvini Macronra utalva egy milánói nyilvános szereplésen.

Az olasz miniszter emellett ismét támogatásáról biztosította az Egyesült Államok és annak elnöke, Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos politikáját.

A módszereivel, amelyek időnként nyersnek vagy ingerlékenynek tűnhetnek, sikerrel jár ott, ahol mindenki kudarcot vallott”

 – mondta Salvini, aki ehelyett „macroninak” nevezte az „európai hadseregek, az európai újrafegyverkezés, az európai közös adósságok révén rakéták vásárlására irányuló kísérleteket”.

Nyitókép forrása: Baris Seckin / ANADOLU / Anadolu via AFP 

Összesen 33 komment

egonsamu-2
2025. augusztus 23. 15:04
Micron a kis mimóza most mehet nyafogni Brigitte ölébe. Aki meg majd újra jól eltángálja ...
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. augusztus 23. 14:37
A kis francia az egyik legsunyibb háborús uszító...
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. augusztus 23. 14:33
Mos ezért miért kell behívatni a nagykövetet? Aki harcolni akar az menjen és harcoljon, de ne vegyen rá senki mást még a saját népét sem. Makron meghülyült háború ügyben. Bár tanulmányozhatná a történelmet, hogy hányszor kaptak fiaskót az oroszoktól.
Válasz erre
0
0
Robi54
2025. augusztus 23. 14:11
Igaza van Salvininak!!!!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!