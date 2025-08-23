Elfajult a vita: Salvini durván beszólt Macronnak, Franciaország berendelte az olasz nagykövetet

A francia források szerint az olasz nagykövettel a csütörtöki találkozón a párizsi kormány közölte, hogy „ezek a megjegyzések ellentétesek a két ország közötti bizalmi légkörrel és történelmi kapcsolatokkal, valamint a közelmúltbeli kétoldalú fejleményekkel, amelyek az álláspontok erős közeledését mutatják, különösen az Ukrajnának nyújtott rendíthetetlen támogatás tekintetében”.

Mit mondott Salvini?

A lap arról is beszámolt, hogy Matteo Salvini milánói dialektusban arra biztatta a francia elnököt, hogy „taches al tram”, ami olaszul körülbelül annyit takar:

kapaszkodjon fel a villamosra”.

Ebben a kontextusban használva ez nagyjából ez azt jelenti, hogy Salvini szerint Macron jobban tette volna, ha az olasz katonák helyett ő maga megy Ukrajnába. A kifejezés egyébként rendkívül durvának számít: arra utal, hogy ha valaki ingyen akar utazni a villamoson, akkor kívülről rákapaszkodik.

Vedd fel a sisakodat, a mellényedet, a puskádat, és menj Ukrajnába”

– fejtette ki Salvini Macronra utalva egy milánói nyilvános szereplésen.