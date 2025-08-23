Elfajult a vita: Salvini durván beszólt Macronnak, Franciaország berendelte az olasz nagykövetet

„A gonosz Orbán otthonában” – Salvini szerint komoly esély van rá, hogy Budapesten lesz a békecsúcs
Az olasz politikus elmondta, mit szólna ahhoz, ha a magyar fővárosban lenne az orosz–ukrán–amerikai találkozó.
Salvini milánói dialektusa enyhén szólva nem tetszett a francia államfőnek.
Franciaország beidézte Olaszország párizsi diplomáciai képviselőjét, Emanuela D'Alessandrót az olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter, Matteo Salvini ”elfogadhatatlan megjegyzései” miatt, amelyeket Emmanuel Macron ellen tett, amiért az támogatja, hogy katonákat küldjön Ukrajnába – írta meg az Euronews, az Agence France Presse (Afp) és a France Inter forrásai alapján.
A francia források szerint az olasz nagykövettel a csütörtöki találkozón a párizsi kormány közölte, hogy „ezek a megjegyzések ellentétesek a két ország közötti bizalmi légkörrel és történelmi kapcsolatokkal, valamint a közelmúltbeli kétoldalú fejleményekkel, amelyek az álláspontok erős közeledését mutatják, különösen az Ukrajnának nyújtott rendíthetetlen támogatás tekintetében”.
A lap arról is beszámolt, hogy Matteo Salvini milánói dialektusban arra biztatta a francia elnököt, hogy „taches al tram”, ami olaszul körülbelül annyit takar:
kapaszkodjon fel a villamosra”.
Ebben a kontextusban használva ez nagyjából ez azt jelenti, hogy Salvini szerint Macron jobban tette volna, ha az olasz katonák helyett ő maga megy Ukrajnába. A kifejezés egyébként rendkívül durvának számít: arra utal, hogy ha valaki ingyen akar utazni a villamoson, akkor kívülről rákapaszkodik.
Vedd fel a sisakodat, a mellényedet, a puskádat, és menj Ukrajnába”
– fejtette ki Salvini Macronra utalva egy milánói nyilvános szereplésen.
Az orosz politikus szerint a francia elnök nem tud lemondani arról az ötletről, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába.
Az olasz miniszter emellett ismét támogatásáról biztosította az Egyesült Államok és annak elnöke, Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos politikáját.
A módszereivel, amelyek időnként nyersnek vagy ingerlékenynek tűnhetnek, sikerrel jár ott, ahol mindenki kudarcot vallott”
– mondta Salvini, aki ehelyett „macroninak” nevezte az „európai hadseregek, az európai újrafegyverkezés, az európai közös adósságok révén rakéták vásárlására irányuló kísérleteket”.
