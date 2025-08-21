Négy mondat Moszkvából: Medvegyev porig alázta Macront

Újabb történelmi találkozó jöhet, a NATO is becsatlakozik a konfliktus rendezésébe

Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy már zajlik a Putyin-Zelenszkij találkozó szervezése. Közben a NATO vezetői is összeülnek szerdán, hogy megtárgyalják a biztonsági garanciák kérédését.