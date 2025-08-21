Négy mondat Moszkvából: Medvegyev porig alázta Macront

Durván beleszállt Putyinba Macron – „ogrénak” nevezte az orosz elnököt
A francia elnök kijelentette: Putyin ritkán tartotta be ígéreteit.
Az orosz politikus szerint a francia elnök nem tud lemondani arról az ötletről, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába.
„Az agyatlan gall kakas (Emmanuel Macron – a szerk.) nem tud lemondani arról az ötletről, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába” – fogalmaz X-bejegyzésében Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese.
Ezt is ajánljuk a témában
A francia elnök kijelentette: Putyin ritkán tartotta be ígéreteit.
Az orosz politikus kiemelte, hogy
világosan kimondták, nem lesznek NATO békefenntartó csapatok Ukrajnában. Oroszország nem fogad el egy ilyen biztonsági garanciát.
„De a rekedt, szánalmas madár továbbra is kakaskodik, hogy bebizonyítsa, ő a tyúkól királya” – zárta bejegyzését Medvegyev.
Nyitókép: Sefa Karacan / ANADOLU AGENCY / AFP
***