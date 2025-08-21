Ft
Ukrajnában Emmanuel Macr Orosz Biztonsági Tanácsának NATO Franciaország Dmitrij Medvegyev

Négy mondat Moszkvából: Medvegyev porig alázta Macront

2025. augusztus 21. 09:57

Az orosz politikus szerint a francia elnök nem tud lemondani arról az ötletről, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába.

2025. augusztus 21. 09:57
Dmitrij Medvegyev

„Az agyatlan gall kakas (Emmanuel Macron – a szerk.) nem tud lemondani arról az ötletről, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába” – fogalmaz X-bejegyzésében Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese.

Az orosz politikus kiemelte, hogy

világosan kimondták, nem lesznek NATO békefenntartó csapatok Ukrajnában. Oroszország nem fogad el egy ilyen biztonsági garanciát.

„De a rekedt, szánalmas madár továbbra is kakaskodik, hogy bebizonyítsa, ő a tyúkól királya” – zárta bejegyzését Medvegyev.

Nyitókép: Sefa Karacan / ANADOLU AGENCY / AFP 

***

 

