Washington Emmanuel Macron Vlagyimir Putyin

Durván beleszállt Putyinba Macron – „ogrénak” nevezte az orosz elnököt

2025. augusztus 19. 13:27

A francia elnök kijelentette: Putyin ritkán tartotta be ígéreteit.

2025. augusztus 19. 13:27
null

Nem osztja Donald Trump derűlátását a békeszerződés megkötésének lehetőségéről Emmanuel Macron, a francia elnök erről az amerikai NBC News csatornának beszélt.

„Ha megnézem a helyzetet és a tényeket, nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna, de talán túl borúlátó vagyok” – nyilatkozta a francia államfő.

Emmanuel Macron egy másik keddi interjúban arról beszélt: 

Vlagyimir Putyin „egy ragadozó, egy ogre a küszöbünkön, akinek folyamatosan ennie kell a saját túlélése érdekében. 

A francia elnök az LCI csatornának elmondta: 2007-2008 (a grúziai orosz beavatkozás) óta Putyin ritkán tartotta be ígéreteit. Folyamatosan destabilizáló erő volt és megpróbálta felülvizsgálni a határokat, hogy kiterjessze hatalmát.

A francia államfő úgy vélte, hogy „Oroszország tartósan destabilizáló erővé és potenciális fenyegetéssé vált sokunk számára”. Hozzátette: egy ország, amely költségvetésének 40 százalékát katonai célú felszerelésekre költi és több mint 1,3 milliós hadsereget mozgósított, nem fog egyik napról a másikra visszatérni a békéhez és a nyitott demokratikus rendszerhez.

Emmanuel Macron szerint Oroszország fenyegetést jelenet az európaiak számára.

 „Nem szabad naivnak lennünk” – vélekedett.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2025. augusztus 19. 14:02
Az, hogy ki viselkedett "Ogreként" a történelemben,az afrikai ,közép-amerikai és egyéb gyarmatain,ki volt "Ogre" 1920-ban ,aktívan közreműködve, egy közép-európai ország szétmarcangolásában ,elég ha csak hazája történelmét vizsgálja meg.OBJEKTÍVAN !!!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. augusztus 19. 13:53
IV. Bonaparte Emánuel
Válasz erre
0
0
Marslakii
2025. augusztus 19. 13:40
Francia elnöktől nagyon gyenge gondolatok. Shrek?? Mi a ...?
Válasz erre
3
0
counter-revolution
2025. augusztus 19. 13:40
"Iciri-piciri bankfióka" - Szomráky Béla Macronról
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!