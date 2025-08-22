„A gonosz Orbán otthonában” – Salvini szerint komoly esély van rá, hogy Budapesten lesz a békecsúcs

Már Romániában is Orbánt magasztalják: Magyarország vezetője geopolitikai kulcsszereplővé nőtte ki magát
Donald Trump és Orbán Viktor 2016-tól szoros ideológiai szövetséget épített ki, amely mára jelentős geopolitikai tényezővé vált.
Az olasz politikus elmondta, mit szólna ahhoz, ha a magyar fővárosban lenne az orosz–ukrán–amerikai találkozó.
A lengyel Do Rzeczy beszámolója szerint Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta Emmanuel Macron francia elnök ötletét, miszerint európai katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Salvini ironikusan úgy fogalmazott:
ha Macron ennyire akarja, vegyen sisakot, és menjen maga a frontra.
Az olasz politikus szerint Donald Trump amerikai elnök sokkal sikeresebb volt abban, hogy a háborús feleket tárgyalóasztalhoz ültesse, mint bármely más nyugati vezető. Salvini ironikus megjegyzést tett arra is, hogy az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozót akár Budapesten,
a szuverén, gonosz Orbán, Salvini és Le Pen szövetségesének otthonában
is meg lehetne rendezni. A portál szerint ezzel a kijelentéssel valójában Orbán Viktor nemzetközi pozíciójára utalt, amelyet a békepárti álláspontja és a nemzeti érdekek következetes képviselete miatt egyre többen elismernek Európában és azon túl is.
Nyitókép: Alessandro Bremec / NurPhoto / NurPhoto via AFP
