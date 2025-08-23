Ft
Donyeckben Kleban-Byk Sredney jármű

Feltartózhatatlan az orosz előrenyomulás: újabb településeket foglaltak el

2025. augusztus 23. 12:12

Az orosz hadsereg elfoglalta Kleban-Byk és Sredneye településeket Donyeckben – jelentette szombaton a védelmi minisztérium.

2025. augusztus 23. 12:12
null

Az orosz erők elfoglalták a Donyecki Népi Köztársaság Kleban-Byk és Sredneye települését – közölte a hadsereg nyilatkozatban. Az orosz Tsentr harci csoport az elmúlt 24 órában előnyösebb pozíciókat szerzett, Kijev több mint 430 katonát vesztett – tették hozzá. 

Az ukrán fegyveres erők veszteségei több mint 430 katonára, kilenc harci páncélozott járműre, köztük egy brit gyártmányú Spartan páncélozott személyszállító járműre és egy brit gyártmányú Mastiff páncélozott járműre rúgnak. Tizenhárom gépjármű, három tüzérségi löveg és két izraeli gyártmányú RADA radarállomás semmisült meg –

közölte a minisztérium nyilatkozatában.

Kijev az elmúlt 24 órában 245 katonát vesztett az orosz Vostok harci csoporttal, több mint 230 katonát a Zapad harci csoporttal, több mint 210 katonát a Yug harci csoporttal, és akár 150 katonát a Sever harci csoporttal vívott összecsapásokban – áll a közleményben.

Nyitókép: Anadolu via AFP

 

 

 

nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 23. 12:44
Köt a gipsz, Zselé. Ideje lenne megegyezni. Vagy mehetsz vissza a Balettba ugrálni.
Himiko
2025. augusztus 23. 12:43
más Venezuela partjainál megjelent 3-om amerikai hadihajó, hogy az ottani kartellekre csapást mérjen. (kormányváltás?) Olyan apró történés, hogy nincs aki beszámoljon Amerika újabb háborújával kapcsolatban. Venezuela a világ legnagyobb olaj készletén, és kiaknázatlan ritka földfémeken üldögél. A BRICS tagja. Venezuela kormánya szeparatista erők finanszírozásával vádolja Amerikát. Amerika az éjszaka folyamán drónokkal támadt katonai létesítményeket. .tiktok.com/@irving_irfe001/video/7540856449052839174 .tiktok.com/@denisangel55/video/7541593638225186104 .tiktok.com/@donlibres/video/7540783394779647238 Kína reagált, már hajóellenes rakétákat szállít és egyéb nehéz fegyverzetet. .tiktok.com/@news9277482628/video/7541178191679999263 megkezdték a behívható katonák összeszámlálását (4,5M-ra teszik) apró hírek csak
B_kanya
2025. augusztus 23. 12:36
MANDINER! Az orosz helység és tulajdonneveknek van magyarra átírási szabálya.
letsgobrandon-2
2025. augusztus 23. 12:35
a dicső ukránok rossz fát hugyoztak le 2014-ben
