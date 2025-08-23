Az orosz erők elfoglalták a Donyecki Népi Köztársaság Kleban-Byk és Sredneye települését – közölte a hadsereg nyilatkozatban. Az orosz Tsentr harci csoport az elmúlt 24 órában előnyösebb pozíciókat szerzett, Kijev több mint 430 katonát vesztett – tették hozzá.

Az ukrán fegyveres erők veszteségei több mint 430 katonára, kilenc harci páncélozott járműre, köztük egy brit gyártmányú Spartan páncélozott személyszállító járműre és egy brit gyártmányú Mastiff páncélozott járműre rúgnak. Tizenhárom gépjármű, három tüzérségi löveg és két izraeli gyártmányú RADA radarállomás semmisült meg –

közölte a minisztérium nyilatkozatában.

Kijev az elmúlt 24 órában 245 katonát vesztett az orosz Vostok harci csoporttal, több mint 230 katonát a Zapad harci csoporttal, több mint 210 katonát a Yug harci csoporttal, és akár 150 katonát a Sever harci csoporttal vívott összecsapásokban – áll a közleményben.

Nyitókép: Anadolu via AFP