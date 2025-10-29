Ft
10. 29.
szerda
Székesfehérvár csapat környezet jármű utca

Betört az olasz hangulat a magyar koronázóvárosba: kiderült, milyen filmet forgattak a történelmi belvárosban (VIDEÓ)

2025. október 29. 06:42

A város látképe látványosan átalakult egy amerikai filmforgatás miatt.

2025. október 29. 06:42
null

Székesfehérvár belvárosa a hatvanas évek hangulatát idézte fel, mivel egy amerikai filmforgatás zajlott a város több pontján. Kedden olyan díszletek és járművek jelentek meg, amelyek a korszak világát idézték, így a belváros utcáin ideiglenes forgalomkorlátozások is életbe léptek – írta meg a FEOL.

Eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy nagyszabású film készül a városban, ám kedden kiderültek a részletek: a belvárost ellepték a hatvanas évek olasz autói és a korhű jelmezek.

A forgatás miatt több utca is olyan látványt nyújtott, mintha visszautaztunk volna az időben – a megszokott környezet hirtelen a múlt század díszleteit öltötte magára.

A belváros több pontján lezárások és forgalmi korlátozások voltak érvényben. Sokan megálltak fényképezni, hiszen ritkán adódik alkalom arra, hogy a fehérvári utcák ilyen különleges filmes átalakuláson menjenek keresztül.

A lap szerint egy amerikai film stábja dolgozott kedden a helyszínen, és Székesfehérvár ezúttal egy hatvanas évekbeli olasz várost alakított. A Brides című amerikai horrorfilm egyes jeleneteit forgatták a megyeszékhelyen.

A forgatásról készült videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: A Feol YouTube-oldala

***

gullwing
2025. október 29. 07:21
A képen egy egeret látunk ...🤣🤣🤣🤣
