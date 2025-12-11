Ft
12. 11.
csütörtök
béketerv elnök csapat orosz-ukrán háború szankciók Volodimir Zelenszkij usa

Fontos bejelentést tett Zelenszkij: az ukránok is előálltak a saját béketervükkel

2025. december 11. 06:55

Az ukrán elnök és küldöttsége egy fontos találkozáson van túl az amerikai féllel.

2025. december 11. 06:55
null

Az Unian arról írt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csapatával tárgyalást folytatott az amerikai féllel, köztük Scott Bessent pénzügyminiszterrel, Larry Fink milliárdos üzletemberrel – a BlackRock alapítója –, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Az egyeztetésről az ukrán vezető Telegram-oldalán is beszámolt, a beszélgetést „produktívnak” értékelte.

Zelenszkij ismertette, ez volt annak a csoportnak az első találkozója, amely Ukrajna újjáépítésével és gazdasági helyreállításával fog foglalkozni.

Megvitattuk az újjáépítés kulcsfontosságú kérdéseit, a különböző mechanizmusokat és az újjáépítés jövőképét.

Számos kidolgozott megoldás van, amelyek megfelelő megközelítéssel működhetnek Ukrajnában” – olvasható a bejegyzésben.

Az ukrán vezető hozzátette, hogy 

elkészítették saját javaslatukat a háború befejezésére vonatkozó dokumentum 20 alappontjára. 

Közölte azt is, hogy „pontosan a közös biztonság fogja meghatározni a gazdasági biztonságot és kialakítani az üzleti környezet védelmét. Mint mindig, a mi oldalunkról nem lesz késedelem. Az eredményért dolgozunk. Köszönet Trump elnöknek és csapatának az érdemi munkáért és a támogatásért”

Volodimir Zelenszkij arra is utalt, hogy Európa további szankciókat fog bevezetni Oroszország ellen: úgy véli a korlátozások az orosz tankhajókra és az olajszállítás teljes infrastruktúrájára fognak vonatkozni – idézte az Unian.

Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP

 

 

ivanmaria
2025. december 11. 09:25
Ahol a BLACKROCK az egyik fő kitervelője a "béketervnek" , ott minden lesz , csak béke nem. Ezek egymást is kinyírnák néhány euró vagy dollár haszonért , de ebben az esetben milliárdokról beszélünk. Ja , és mit akar a Blackrock újjáépíteni, ha a legértékesebb területek az oroszoké , és ami marad, az meg értéktelen, a korábbiakhoz képest? Minél tovább húzzák az időt , az oroszok annál nagyobb területeket fognak megszerezni, ha bukik Odessza és a Fekete tengeri partvidék, akkor feldughatják maguknak a béketervüket. Onnantól kezdve a maradék értéktelenné válik, mert nyersanyagok és tengeri kijárat nélkül, ott lesznek ahol mi voltunk Trianon után. Csak ez a nép nem olyan szorgalmas mint a magyar volt, ők nem biztos , hogy életben maradnak.
Arkoon
2025. december 11. 09:22
A béketervet a győztes hatalom írja. Egyenlőre nem Ukrajna a győztes fél akárki akármit mond. A sok EU-s Idióta f...sz is felfoghatná már mielőtt kipattintják a 3.VH-t.
Chekke-Faint
2025. december 11. 09:20
Nem engedünk semmiből, de legyen minden úgy mint a háború előtt....DDD
Orange79
2025. december 11. 09:06
Egy valódi béketerv az oroszok elleni szankciók teljes feloldását is tartalmazná. Ez csak a szokásos kínlódás amit a korcs törpe akkor szokott előadni amikor az angol-francia-német nevelőapjai telebeszélik a hülye fejét. Még mindig nem érti, hogy ők nagyjából semmivel nem állhatnak elő, egy üres papírt fognak aláírni amit az oroszok és az amerikaiak majd eléjük tesznek.
