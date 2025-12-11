Fontos bejelentést tett Zelenszkij: az ukránok is előálltak a saját béketervükkel

Amerikába jöttem: Trump vadonatúj húzása sokak előtt megnyitja az utat
Az ukrán elnök és küldöttsége egy fontos találkozáson van túl az amerikai féllel.
Az Unian arról írt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csapatával tárgyalást folytatott az amerikai féllel, köztük Scott Bessent pénzügyminiszterrel, Larry Fink milliárdos üzletemberrel – a BlackRock alapítója –, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Az egyeztetésről az ukrán vezető Telegram-oldalán is beszámolt, a beszélgetést „produktívnak” értékelte.
Zelenszkij ismertette, ez volt annak a csoportnak az első találkozója, amely Ukrajna újjáépítésével és gazdasági helyreállításával fog foglalkozni.
Megvitattuk az újjáépítés kulcsfontosságú kérdéseit, a különböző mechanizmusokat és az újjáépítés jövőképét.
Számos kidolgozott megoldás van, amelyek megfelelő megközelítéssel működhetnek Ukrajnában” – olvasható a bejegyzésben.
Az ukrán vezető hozzátette, hogy
elkészítették saját javaslatukat a háború befejezésére vonatkozó dokumentum 20 alappontjára.
Közölte azt is, hogy „pontosan a közös biztonság fogja meghatározni a gazdasági biztonságot és kialakítani az üzleti környezet védelmét. Mint mindig, a mi oldalunkról nem lesz késedelem. Az eredményért dolgozunk. Köszönet Trump elnöknek és csapatának az érdemi munkáért és a támogatásért”.
Volodimir Zelenszkij arra is utalt, hogy Európa további szankciókat fog bevezetni Oroszország ellen: úgy véli a korlátozások az orosz tankhajókra és az olajszállítás teljes infrastruktúrájára fognak vonatkozni – idézte az Unian.
