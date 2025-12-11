Fontos bejelentést tett Zelenszkij: az ukránok is előálltak a saját béketervükkel

Az Unian arról írt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csapatával tárgyalást folytatott az amerikai féllel, köztük Scott Bessent pénzügyminiszterrel, Larry Fink milliárdos üzletemberrel – a BlackRock alapítója –, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Az egyeztetésről az ukrán vezető Telegram-oldalán is beszámolt, a beszélgetést „produktívnak” értékelte.

Zelenszkij ismertette, ez volt annak a csoportnak az első találkozója, amely Ukrajna újjáépítésével és gazdasági helyreállításával fog foglalkozni.