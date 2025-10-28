Sokkoló számok: hetente több mint egymillió ember beszélget az öngyilkosságról a ChatGPT-vel

Az OpenAI bejelentette a népszerű ChatGPT modelljének új biztonsági frissítését, miután egy belső elemzés kimutatta, hogy hetente több mint egymillió felhasználó beszél öngyilkossági hajlamokról a chatbotnak – írta a The Guardian. A változtatások célja a mesterséges intelligencia képességének javítása a szorongás felismerésére.

A cég közölte, a heti ChatGPT-felhasználók becsült 0,15%-a folytatott olyan beszélgetéseket, amelyek „explicit vagy implicit öngyilkossági szándékra utaltak”. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman korábban azt állította, hogy a ChatGPT-nek több mint 800 millió heti aktív felhasználója van, ami a cég legfrissebb adatai szerint azt jelenti, hogy

több mint 1,2 millió ember beszélt öngyilkosságról a chatbotnak.

A cég továbbá azt állította, hogy a heti felhasználók körülbelül 0,07%-a (560 000) és az üzenetek 0,01%-a (80 000) „lehetséges mentális egészségügyi vészhelyzetek” – pszichózishoz vagy mániához kapcsolódó – jeleit mutatták. Továbbá megjegyezte, hogy számos felhasználó érzelmileg túlzottan függővé vált a ChatGPT-től,