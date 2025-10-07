Óriási a baj: a magánüzeneteinket és fotóinkat is ellenőrizheti az EU

Az AfD felszólította a német kormányt, hogy Ausztriával és Lengyelországgal együtt szavazzon a megfigyelési őrület ellen az október 14-én esedékes EU Tanácsi ülésen.

Rupp szerint „a szabadság és a magánélet nem alku tárgya”, és Németország „nem bújhat többé a szőnyeg alá” ebben az ügyben.

Eközben adatvédelmi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a javaslat a kínai típusú digitális megfigyelés irányába tolhatja el Európát:

a rendszer a mesterséges intelligencia segítségével vizsgálná az üzeneteket, és eldöntené, „megfelelnek-e” a hatóságok által előírt tartalmi normáknak.

A Signal közleménye szerint a terv „technikai és nemzetbiztonsági katasztrófához” vezethet. „Akár az üzenetek elküldése előtt, akár az után történik a szkennelés, az teljesen értelmetlenné teszi a végponttól végpontig tartó titkosítást. Ezzel nem csak a felhasználók, hanem az államok biztonságát is veszélybe sodorják” – írta a szervezet, amely több mint 4 millió megtekintést ért el X-en közzétett felhívásával.