Óriási a baj: a magánüzeneteinket és fotóinkat is ellenőrizheti az EU

Egyre erőszakosabb a baloldal Németországban is.
Még a saját telefonjainkon sem lesznek biztonságban személyes dolgaink.
Történelmi fordulat küszöbén áll az Európai Unió adatvédelmi rendszere: Németország feladta korábbi ellenállását az úgynevezett „chatkontroll”-törvénnyel szemben,
amely lehetővé tenné, hogy az EU automatizált módon átvizsgáljon minden magánüzenetet, fényképet és videót az európai polgárok készülékein.
A terv hivatalos célja a gyermekpornográfia elleni küzdelem, ám szakértők szerint ez az általános megfigyelés bevezetését jelentené.
A Signal titkosított üzenetküldő alkalmazás a héten közleményben figyelmeztetett: ha a jogszabály életbe lép, visszavonulhat az európai piacról, mert az „a magánélethez való jog végét” jelentené.
A német Alternatíva Németországért (AfD) párt is tiltakozott a tervezet ellen. Ruben Rupp, az AfD digitálispolitikai szóvivője szerint az EU javaslata
a totális megfigyelés előszobája”,
amely „a gyermekvédelem jelszava alatt mindenkit bűnözőként kezel”.
Rupp úgy fogalmazott: „Amit itt el akarnak adni, valójában frontális támadás minden európai polgár alapvető jogai ellen. Ez a teljes lakosságot általános gyanú alá helyezi.”
Hozzátette: a bűnüldözésnek nem a milliók megfigyelésére, hanem a gyermekbántalmazók szigorúbb büntetésére kellene összpontosítania.
Az AfD felszólította a német kormányt, hogy Ausztriával és Lengyelországgal együtt szavazzon a megfigyelési őrület ellen az október 14-én esedékes EU Tanácsi ülésen.
Rupp szerint „a szabadság és a magánélet nem alku tárgya”, és Németország „nem bújhat többé a szőnyeg alá” ebben az ügyben.
Eközben adatvédelmi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a javaslat a kínai típusú digitális megfigyelés irányába tolhatja el Európát:
a rendszer a mesterséges intelligencia segítségével vizsgálná az üzeneteket, és eldöntené, „megfelelnek-e” a hatóságok által előírt tartalmi normáknak.
A Signal közleménye szerint a terv „technikai és nemzetbiztonsági katasztrófához” vezethet. „Akár az üzenetek elküldése előtt, akár az után történik a szkennelés, az teljesen értelmetlenné teszi a végponttól végpontig tartó titkosítást. Ezzel nem csak a felhasználók, hanem az államok biztonságát is veszélybe sodorják” – írta a szervezet, amely több mint 4 millió megtekintést ért el X-en közzétett felhívásával.
Szakértők attól tartanak, hogy ha a rendszer egyszer működésbe lép, a „gyermekvédelem” ürügyén később politikai vélemények, viccek vagy mémek miatt is megfigyelhetik és büntethetik az embereket – ahogy arra már volt példa Belgiumban és más uniós országokban.
Nyitókép: Thomas Trutschel / AFP