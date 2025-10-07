Ft
10. 07.
kedd
Óriási a baj: a magánüzeneteinket és fotóinkat is ellenőrizheti az EU

2025. október 07. 13:19

Még a saját telefonjainkon sem lesznek biztonságban személyes dolgaink.

2025. október 07. 13:19
null

Történelmi fordulat küszöbén áll az Európai Unió adatvédelmi rendszere: Németország feladta korábbi ellenállását az úgynevezett „chatkontroll”-törvénnyel szemben, 

amely lehetővé tenné, hogy az EU automatizált módon átvizsgáljon minden magánüzenetet, fényképet és videót az európai polgárok készülékein. 

A terv hivatalos célja a gyermekpornográfia elleni küzdelem, ám szakértők szerint ez az általános megfigyelés bevezetését jelentené. 

A Signal titkosított üzenetküldő alkalmazás a héten közleményben figyelmeztetett: ha a jogszabály életbe lép, visszavonulhat az európai piacról, mert az „a magánélethez való jog végét” jelentené.

A német Alternatíva Németországért (AfD) párt is tiltakozott a tervezet ellen. Ruben Rupp, az AfD digitálispolitikai szóvivője szerint az EU javaslata

a totális megfigyelés előszobája”,

 amely „a gyermekvédelem jelszava alatt mindenkit bűnözőként kezel”. 

Rupp úgy fogalmazott: „Amit itt el akarnak adni, valójában frontális támadás minden európai polgár alapvető jogai ellen. Ez a teljes lakosságot általános gyanú alá helyezi.” 

Hozzátette: a bűnüldözésnek nem a milliók megfigyelésére, hanem a gyermekbántalmazók szigorúbb büntetésére kellene összpontosítania.

Az AfD felszólította a német kormányt, hogy Ausztriával és Lengyelországgal együtt szavazzon a megfigyelési őrület ellen az október 14-én esedékes EU Tanácsi ülésen. 

Rupp szerint „a szabadság és a magánélet nem alku tárgya”, és Németország „nem bújhat többé a szőnyeg alá” ebben az ügyben. 

Eközben adatvédelmi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a javaslat a kínai típusú digitális megfigyelés irányába tolhatja el Európát:

 a rendszer a mesterséges intelligencia segítségével vizsgálná az üzeneteket, és eldöntené, „megfelelnek-e” a hatóságok által előírt tartalmi normáknak.

A Signal közleménye szerint a terv „technikai és nemzetbiztonsági katasztrófához” vezethet. „Akár az üzenetek elküldése előtt, akár az után történik a szkennelés, az teljesen értelmetlenné teszi a végponttól végpontig tartó titkosítást. Ezzel nem csak a felhasználók, hanem az államok biztonságát is veszélybe sodorják” – írta a szervezet, amely több mint 4 millió megtekintést ért el X-en közzétett felhívásával. 

Szakértők attól tartanak, hogy ha a rendszer egyszer működésbe lép, a „gyermekvédelem” ürügyén később politikai vélemények, viccek vagy mémek miatt is megfigyelhetik és büntethetik az embereket – ahogy arra már volt példa Belgiumban és más uniós országokban.

Nyitókép: Thomas Trutschel / AFP

