afd Németország Alice Weidel

Ez már nem vicc: a balosok célkeresztet rajzoltak az AfD társelnökének a fejére

2025. október 03. 14:36

Egyre erőszakosabb a baloldal Németországban is.

2025. október 03. 14:36
A hannoveri Linke (Balpárt) egy olyan matricát terjeszt, amelyen egy célpont látható az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökének, Alice Weidelnek a fotója felett. A matrica miatt, amelyen az „Ide célozz” felirat is szerepel, nyomozást indított a német rendőrség.

„Ezt a matricát a hannoveri Balpárt ifjúsági szervezete terjeszti. Ez nem csupán erőszakra való felhívás, hanem támadásra való felbujtás a baloldali terrorista Antifa szellemében. A radikális baloldalnak végre le kellene húznia a redőnyt. Büntetőfeljelentést teszünk!” – írta Thorsten Weiß, a berlini AfD parlamenti csoport alelnöke.

Az alsó-szászországi állami bűnügyi rendőrség hivatalos X-fiókja jelezte, hogy nyílt nyomozás van folyamatban. „Köszönjük a tippet! Továbbítottuk az illetékes osztálynak” – írta a rendőrségi fiók az X-en. Figyelemre méltó, hogy az erről szóló hírt közlő Remix News első, ebben a témában megjelent bejegyzését cenzúrázták az X-en, valószínűleg német vagy európai hatóságok kérésére.

A gyűlöletüzenetet széles körben elítélték a politikai spektrumban, beleértve a CDU ifjúsági szárnyát is. Az országos Balpárt egyelőre nem kommentálta a képet.


Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

Arisztokrata
2025. október 03. 15:17
Megúnták a jogállami demokráciát. Terrort akarnak.
aaabbbccc
2025. október 03. 14:46
Musk megmondta, hogy az X-en nincs cenzura
