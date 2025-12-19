Sokkoló titkot rejtegetnek az ukránok: százával végezhettek magukkal a katonák a fronton

Az orosz–ukrán háború hivatalos története több mint 400 ezer elesett katonáról szól, hősökről, akik életüket adták az országért. Ukrajna azonban azokról a katonákról már kevésbé beszél, akik nem harcban haltak meg, hanem saját életüknek vetettek véget – vagy legalábbis így került be az aktájukba.

Ukrajna nemzeti emlékezete szelektív. Az öngyilkos katonák nevei hiányoznak az emlékművekről, családjaik pedig válaszok nélkül maradnak.

Forrás: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

A BBC riportja több olyan család történetét mutatja be, akik szerint szeretteik halála nem egyszerűen személyes tragédia, hanem egy rendszer kudarcának következménye. Katyerina fia, a 25 éves Oreszt 2023-ban halt meg a Donyeck megyei fronton. A hadsereg hivatalos vizsgálata szerint „önmaga által okozott sérülés” végzett vele, amit az édesanya nem tud elfogadni.