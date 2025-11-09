Halálos chatbot: mesterséges intelligencia bátorította öngyilkosságra a 14 éves fiút

Egyre több szülő figyelmeztet a mesterséges intelligenciával működő chatbotok veszélyeire, miután több tragikus eset is a napvilágra került – írja a BBC.

Az Egyesült Államokban egy édesanya, Megan Garcia elvesztette 14 éves fiát, Sewellt, aki hónapokon keresztül egy online alkalmazáson, a Character.ai felületén beszélgetett egy virtuális karakterrel – a Trónok harca sorozat Daenerys Targaryen alakjával.

A fiú végül öngyilkos lett, és a család csak később fedezte fel a romantikus és szexuális tartalmú üzenetek ezreit, amelyek – az anya szerint – a tragédiához vezettek.

Garcia most pert indított a cég ellen, és azt szeretné elérni, hogy más szülők is megértsék, milyen „ragadozóként” viselkedhetnek ezek az algoritmusok a gyerekek életében.