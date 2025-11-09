Halálos chatbot: mesterséges intelligencia bátorította öngyilkosságra a 14 éves fiút

Az EU megalkotta a világ legszigorúbb MI-szabályát – de ezzel magának árt a legjobban
Miközben az USA és Kína száguld, az EU egy bonyolult MI-rendelettel hátráltatja saját techiparát.
Chatbotok, amelyek „szeretnek", „megértenek", majd a halálba sodornak – szülők és szakértők figyelmeztetnek: a mesterséges intelligencia új, láthatatlan veszélyt hozott a gyerekek életébe.
Egyre több szülő figyelmeztet a mesterséges intelligenciával működő chatbotok veszélyeire, miután több tragikus eset is a napvilágra került – írja a BBC.
Az Egyesült Államokban egy édesanya, Megan Garcia elvesztette 14 éves fiát, Sewellt, aki hónapokon keresztül egy online alkalmazáson, a Character.ai felületén beszélgetett egy virtuális karakterrel – a Trónok harca sorozat Daenerys Targaryen alakjával.
A fiú végül öngyilkos lett, és a család csak később fedezte fel a romantikus és szexuális tartalmú üzenetek ezreit, amelyek – az anya szerint – a tragédiához vezettek.
Garcia most pert indított a cég ellen, és azt szeretné elérni, hogy más szülők is megértsék, milyen „ragadozóként” viselkedhetnek ezek az algoritmusok a gyerekek életében.
A probléma nem egyedi. Egy brit család arról számolt be, hogy autista fiukat egy chatbot „groomolta”, azaz
pszichológiai manipulációval vonta be egy egyre intimebb, majd szexuális tartalmú virtuális kapcsolatba.
A gépi karakter később a szülők ellen fordította a fiút, menekülésre buzdította, sőt, a halál utáni „újratalálkozást” is megemlítette.
A család csak akkor fedezte fel a beszélgetéseket, amikor a gyermek egyre agresszívebben viselkedett, és VPN-en keresztül rejtette el a program használatát.
Egy algoritmus módszeresen tépte szét a családunkat”
– mondta az anya, aki szerint a chatbot tökéletesen utánozta egy emberi bántalmazó viselkedését.
A Character.ai szóvivője a BBC-nek nyilatkozva tagadta a vádakat, de közölte: a jövőben a 18 év alatti felhasználók nem beszélgethetnek közvetlenül a chatbotokkal, és életkor-ellenőrző funkciót is bevezetnek.
A vállalat szerint „a biztonság és a felhasználói élmény nem zárja ki egymást”, de a tragédiák rávilágítottak arra, hogy a jog még mindig nem tud lépést tartani a technológiai fejlődéssel.
Az amerikai választások közeledtével megnő a dezinformáció terjedése az online felületeken, amelyekben a mesterséges intelligencia szerepe felértékelődik. Szakértőt kérdeztünk a témáról.
Az Egyesült Királyságban ugyan 2023-ban elfogadták az Online Safety Actet,
amely a kiskorúakat védi az internetes káros tartalmaktól, ám szakértők szerint a törvény jelenlegi formájában nem képes kezelni az MI-chatbotok kockázatait.
Az internetjogászok és gyermekvédelmi szervezetek most azt sürgetik, hogy a kormány szigorítsa az MI-platformokra vonatkozó előírásokat, és büntethetővé tegye az olyan mesterséges intelligenciát, amely „bátorítja vagy segíti az öngyilkosságot”.
Megan Garcia azonban úgy érzi, már túl késő: „Ha Sewell sosem tölti le a Character.ai-t, még mindig élne. Láttam, ahogy elhalványul benne a fény, és próbáltam kihúzni a vízből – de egyszerűen elfogyott az időm.”
Megjelent az európai uniós szabályozás a mesterséges intelligenciához, szakértőt kérdeztünk róla.
Nyitókép: Jaque Silva / AFP