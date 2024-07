Nagyon is sok múlik rajta: így manipulálja a mesterséges intelligencia a választási kampányokat

Az igazi nagy falat azonban valószínűleg az amerikai elnökválasztás lesz.

Lapunk megkeresésére Michelle C. Watson, a Danube Institue vezető vendégkutatója megerősítette: az MI valóban kockázatot jelent, akár az ország nemzetbiztonságára nézve is. Az átlagamerikaiak körében is elég magas az MI elterjedtsége; mint Watson megemlíti, e téren kiemelkedik az OpenAI népszerű alkalmazása, a közismert, 2022 novembere óta mindenki számára elérhető ChatGPT, ami több száz millió felhasználót vonzott be azáltal, hogy megválaszolja a számára feltett kéréseket és számos témakörben interaktál – és korábban elképzelhetetlen kihívásokat okoz.

Michelle C. Watson, fotó: Danube Institute.

Üdvözlünk mindenkit a választások új korszakában!

Bár minderről jövő időben beszélünk, a baj már itt van a nyakunkon.

Az MI által lehetővé vált félreinformálás és választási kampánymanipuláció már javában zajlik.

2024 májusában az OpenAI egy jelentést tett közzé, amelyben közölte, hogy több rejtett befolyásolási műveletet állított le, amelyek visszaéltek MI-modelljeivel. A cég jelentette, hogy két orosz dezindormáció műveletet is megszakított, amelyek MI eszközeiket használták a közvélemény manipulálására és politikai eredmények alakítására az interneten keresztül.

Az orosz művelet, amely „Doppelganger” néven ismert, és egy korábban nem ismert orosz hálózat, a Bad Grammar, Ukrajnát, Moldovát, az Egyesült Államokat és a balti államokat célozta meg.

Ezek a műveletek az OpenAI eszközeit használták deepfake-ek, álweboldalak, dezinformációs cikkek készítésére, hamis nevek, életrajzok, közösségi média fiókokhoz hozzászólások és politikai félreinformáló jelentések több nyelven történő létrehozására, hogy aláássák Ukrajna támogatását.