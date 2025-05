„Egyre inkább szemet szúr a kettős mérce és a jogállamiság napi szintű megsértése Amerikának.

Az Egyesült Államok törvényhozásában is egyre nagyobb aggodalommal figyelik, hogy a Donald Tusk vezette lengyel kormány politikai fegyverként használja az igazságszolgáltatási rendszert. Ennek célja a politikai ellenfelek elhallgattatása és ellehetetlenítése.

A képviselőház igazságügyi bizottsága ezért levelet írt az Európai Unió igazságügyi és jogállamiságért felelős biztosának. A bizottság szerint a Tusk-kormány lépései – amelyek a lengyel ellenzék vezetőinek, konzervatív aktivistáknak, sőt katolikus egyházi személyeknek politikai vádak alapján történő üldözését, valamint a média- és szólásszabadság korlátozását is magukban foglalják – súlyosan sértik az EU demokratikus alapértékeit.

A politikai üldözés mellett az emberi méltóságot sértő fogvatartási körülmények és a médiaszabadság elleni fellépések is azt a célt szolgálják, hogy a 2025-ös elnökválasztások előtt a kormány elhallgattassa a kritikusait, és a választói tájékozódást is a saját érdekei szerint torzítsa.

A bizottság emellett arra figyelmeztet, hogy a Tusk-kormány visszaélhet az EU új, a dezinformáció elleni fellépést célzó szabályozásával is, ez ugyanis olyan kötelezettségeket ró a platformokra, amelyek a gyakorlatban világszintű cenzúra alapjává válhatnak, mivel a nagy technológiai cégek nem fognak párhuzamos moderációs rendszereket működtetni külön Európa és más régiók számára. Vagyis amit sikerül Európában betiltatni, azt globálisan is be tudják tiltani.

A labda most Brüsszel oldalán pattog. Ha valóban komolyan veszik a saját jogállamisággal kapcsolatos elveiket, akkor a Tusk-kormány jogsértései nem maradhatnak következmények nélkül.

Nem érdemes azonban a liberális bürokrácia lelkiismeretére hagyatkozni, hiszen számtalanszor tapasztaltunk már, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz a konzervatív erőkkel szemben.

Éppen ezért teljes rezsimváltásra van szükség Brüsszelben. Az elkövetkezendő időszakban ezért fogunk küzdeni patrióta szövetségeseinkkel.”

***

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád