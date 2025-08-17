„Szakítani valakivel pokoli nehéz. Főleg, ha erős érzelmek kötöttek hozzá, ha egyszer megvolt a bizalom. Még ha sor kerül is az elválásra, a kapu nyitva marad. Talán visszajön, észhez tér, érzi a hiányt. Menjen a pokolba, de most mi van vele, ki tud róla valamit? Jelentkezett, igaz, csak valami elintézendő közös ügy miatt, de kedves volt, persze, mert ő alapvetően kedves. Csak egy hazug disznó. Azért jó volt vele tölteni még egy éjszakát. Az utolsó utáni utolsót.

Még egy rosszakarót sem könnyű kiradírozni a szívünkből. Megalázott, áskálódott, keresztbe tett. Pedig mintha bujkálnának benne nemes érzések. Jó dolgokra is képes. Ki tudja, egyszer majd belátja, tévedett, csúnyán viselkedett és… Bocsánatot kér.

Ne cifrázzuk tovább, világos, hova akarok ezzel a bágyadt kis párhuzammal kilyukadni. Szakítani kéne Orbán Viktorral! Nem bírálni, elítélni, leleplezni. Hanem elfordulni tőle, otthagyni, nem figyelni rá, nem érintkezni vele.