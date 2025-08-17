Megszereztük Orbán Viktor levelét: a miniszterelnök ráerősített, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”

Orbán Viktor vasárnap reggel ismét levélben fordul a digitális polgári körök tagjaihoz
Aki szeretne tenni a hazáért, még mindig csatlakozhat a közösséghez!
„Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.”
Vasárnap reggel megérkezett Orbán Viktor hírlevele a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. A miniszterelnök a hírlevelet általános információkkal kezdte, melyekről már korábban lapunk is beszámolt.
Az aktuálpolitikát illetően a hírlevélben Orbán Viktor azt írta, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.”
Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk”
– írta Orbán Viktor a hírlevélben. A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot és „ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.”
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna nem bír magával, amivel kapcsolatban elmondta, hogy a héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták.
A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna
– írja a hírlevélben a miniszterelnök. „Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával” – hangsúlyozta a kormányfő, aki pár napja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is beszélgetett minderről a Patrióta extrában.
A hírlevélben a miniszterelnök két érdekes statisztikára is felhívta a figyelmet. Az első ilyen: „Dömötör Csaba összefoglalója arról, hogy a tiszások főnökei hogyan szabnák át az EU költségvetését.”
A második pedig: „Álhírek helyett valóság: hazudik a Népszava, az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott.”
A hírlevélben Orbán Viktor az Otthon start programról elmondta, a károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni, pedig ez igazi világszám, visszautasíthatatlan ajánlat.
A kormányfő a hírlevélben végül emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök első országos találkozóját szeptember 20-án, szombaton 12 órától tartják a Papp László Sportarénában.
