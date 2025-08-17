Megszereztük Orbán Viktor levelét: a miniszterelnök ráerősített, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”

Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk”

– írta Orbán Viktor a hírlevélben. A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot és „ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.”

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna nem bír magával, amivel kapcsolatban elmondta, hogy a héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták.

A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna

– írja a hírlevélben a miniszterelnök. „Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával” – hangsúlyozta a kormányfő, aki pár napja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is beszélgetett minderről a Patrióta extrában.

A hírlevélben a miniszterelnök két érdekes statisztikára is felhívta a figyelmet. Az első ilyen: „Dömötör Csaba összefoglalója arról, hogy a tiszások főnökei hogyan szabnák át az EU költségvetését.”

A második pedig: „Álhírek helyett valóság: hazudik a Népszava, az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott.”

A hírlevélben Orbán Viktor az Otthon start programról elmondta, a károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni, pedig ez igazi világszám, visszautasíthatatlan ajánlat.

A kormányfő a hírlevélben végül emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök első országos találkozóját szeptember 20-án, szombaton 12 órától tartják a Papp László Sportarénában.

