Ukrajna Otthon start Magyarország Dömötör Csaba Orbán Viktor

Megszereztük Orbán Viktor levelét: a miniszterelnök ráerősített, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”

2025. augusztus 17. 10:25

„Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.”

2025. augusztus 17. 10:25
null

Vasárnap reggel megérkezett Orbán Viktor hírlevele a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. A miniszterelnök a hírlevelet általános információkkal kezdte, melyekről már korábban lapunk is beszámolt.

Az aktuálpolitikát illetően a hírlevélben Orbán Viktor azt írta, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.”

Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk”

 – írta Orbán Viktor a hírlevélben. A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot és „ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.”

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna nem bír magával, amivel kapcsolatban elmondta, hogy a héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. 

A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna

 – írja a hírlevélben a miniszterelnök. „Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával” – hangsúlyozta a kormányfő, aki pár napja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is beszélgetett minderről a Patrióta extrában.

A hírlevélben a miniszterelnök két érdekes statisztikára is felhívta a figyelmet. Az első ilyen: Dömötör Csaba összefoglalója arról, hogy a tiszások főnökei hogyan szabnák át az EU költségvetését.”

A második pedig: „Álhírek helyett valóság: hazudik a Népszava, az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott.”

A hírlevélben Orbán Viktor az Otthon start programról elmondta, a károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni, pedig ez igazi világszám, visszautasíthatatlan ajánlat.

A kormányfő a hírlevélben végül emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök első országos találkozóját szeptember 20-án, szombaton 12 órától tartják a Papp László Sportarénában.

 

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

tengereszek111
2025. augusztus 17. 11:31
Nem kell majd visszafizetni a babaváró hitelt azoknak a családoknak, ahol gyermek született, de az édesanya vagy az édesapa meghalt, vagy megváltozott munkaképességűvé vált – közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján Dobrev Klára. Hónapokig tartó küzdelem után sikerült elérni, hogy a bankok hatszázmillió forintos alapot hozzanak létre azoknak a családoknak a megsegítésére, akik önhibájukon kívül kerültek bajba a babaváró hitel miatt - közölte a Demokratikus Koalíció elnöke. Az még nem tisztázott, hogy milyen fokú egészségkárosodás esetén jár a segítség.
szilvarozsa
2025. augusztus 17. 11:27
Minden ukrán aljasság után (pl. a Barátság vezeték támadása) egy hétre leállítani feléjük a gáz, áram, gázolaj szállításokat! Hamar visszavennének az arcukból!
auditorium
2025. augusztus 17. 11:21
Ezt a nyugati médiában eddig nem közölték: "A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna ". Pedig nem mellékes tény. Tegnap viszont mutatták a ny-i TV-hiradók Kallast, aki megismételte az EU-tagországok elvárását: az "Igazságos és tartós békét" valamint az újabb orosz szankció (immár a 19.) elrendelését. ( Európa sorsa ilyen quótanőktől függ, akik szép kiejtéssel mondják fel angolul a megirt szöveget.)
fidelcastro
•••
2025. augusztus 17. 11:07 Szerkesztve
Héjafidelcastro 2025. augusztus 17. 11:06 Ne erőlködj kisember. A te hülyeséged, gyűlölködésed triplázódik. akk.hu 2025.06.30. 59 264,77 milliárd HUF
