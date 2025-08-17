Ft
hidegfront Dunántúl csapadék gomolyfelhő

Brutális fordulat az időjárásban – ez vár ránk vasárnap és a jövő héten

2025. augusztus 17. 09:22

Megjött a hidegfront: vége a kánikulának, de jönnek a viharok!

2025. augusztus 17. 09:22
null

Megérkezett vasárnapra virradó éjjel a hidegfront, amely mérsékli valamelyest a meleget, az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk a Hungaromet előrejelzései szerint. A jelentéseik szerint: 

záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki.

Hozzáteszik, hogy a zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. 

Az északi szelet élénk, néhol erős lökések is kísérik, ami zivatarok környezetében akár viharossá is válhat.

Várhatóan a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, ami késő estére 18 és 25 fok közé hűl le.

Vasárnap éjjel a Dunántúlon többnyire derült lesz az ég, ugyanakkor másutt kezdetben még jellemzően közepesen vagy erősen felhős égre van kilátás. Ugyanakkor az éjszaka második felében csökken a felhőzet, de hajnalban kisebb körzetekben még továbbra is lehetnek erősen felhős részek. Zápor, zivatar főleg az éjszaka első részében az ország keleti tájain fordulhat elő, hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Hajnalra általában 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, derült északi völgyekben ennél jóval hűvösebb is lehet.

A jelentésből kiderül továbbá, hogy a jövő hét elején meleg, napos, száraz időnk lesz, viszont a hét második felében érkezhet újabb lehűlés és jelentősen növekedhet a csapadék esélye.

Nyitókép forrása: Pixabay

 

