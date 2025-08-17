Brutális fordulat az időjárásban – ez vár ránk vasárnap és a jövő héten

Megérkezett vasárnapra virradó éjjel a hidegfront, amely mérsékli valamelyest a meleget, az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk a Hungaromet előrejelzései szerint. A jelentéseik szerint:

záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki.

Hozzáteszik, hogy a zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti.

Az északi szelet élénk, néhol erős lökések is kísérik, ami zivatarok környezetében akár viharossá is válhat.

Várhatóan a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, ami késő estére 18 és 25 fok közé hűl le.