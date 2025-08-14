Kit vonz idén a Balaton? – Utánajártunk, hogy a főszezon végéhez közeledve mi a mérleg!

Nagy Kristóf és Szalai Laura írása a Mandiner-hetilapban

Hiába megy a már-már szokásosnak mondható pánikkeltés a balatoni forgalom körül, egy dolog biztos: idén nyáron is a Balaton a magyarok egyik fő úti célja, és erős a külföldi vendégek jelenléte is a térségben. Tény azonban, hogy az idei nyár nem mentes az aggodalmaktól a vendéglősök és a szállásadók körében, az idei szezon gyengébb, többek között a kedvezőtlen időjárás miatt.