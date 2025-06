A szezon jelmondata: sok munkával sok pénzt

Idén minden eddiginél korábban, már a kora tavaszi hónapokban megjelentek azok az álláshirdetések, amelyek a turisztikai főszezonra, kiemelten júliusra és augusztusra hirdetnek álláslehetőséget. A turizmusból élőknek az utóbbi szűk egy évtized keserű tapasztalatokat hozott: a 2010-es évek közepétől kezdve egyre nehezebb hadra fogható munkaerőt találni.

Ez meglátszik az árakon is. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány előrejelzése szerint a múlt évhez képest a fagylalt ára 10-15, a lángosé 20 százalékkal lehet magasabb. Egy gombóc fagylalt a fontosabb turisztikai körzetekben 800 és 1000 forint környéki árszintre állhat be, egy feltét nélküli lángosért pedig 1300-1500 forintot is elkérhetnek a sütödék.

Árat emelhetnek a szállásadók is. A szakemberek várakozása szerint 5-10 százalékos árváltozás várható 2024-hez képest, ám vállalkozásonként jelentősen eltérhet a mérték. Egy biztos: a turisztikai adatok alapján év közben is folyamatosan nő a vendégéjszakák száma, mind a belföldi turizmusban, mind a külföldi forgalomban jelentős a bővülés. Borítékolható, hogy idén is megtelik az ország, beleértve a legfőbb célpontot, a Balaton partját.

A fagylaltozók, az éttermek és a szállásadók éves áremelését sok szempont befolyásolja, a mozgásteret pedig elsősorban a kereslet határozza meg – vagyis az egyik legfontosabb tényező adva van, noha a magyar vendégek árérzékenysége behatárolja. A működési költségek emelkedésével azonban mindenképp számolnak a vállalkozások, mivel tapasztalataik alapján ha a bérköltségen spórolnának, azzal gyakorlatilag elúszna a szezon.