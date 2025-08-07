Ft
08. 07.
csütörtök
Minden, amit a Balaton-átúszásról tudni lehet

2025. augusztus 07. 16:32

Szombaton megtartják a 43. Balaton-átúszást.

2025. augusztus 07. 16:32
A kedvező időjárási előrejelzéseknek köszönhetően szombaton végre megrendezik a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton-átúszást – közölte az MTI a szervezők tájékoztatása alapján.

A rendezvényt korábban kétszer is el kellett halasztani az időjárási körülmények miatt. 

Most azonban a HungaroMet siófoki obszervatóriuma által kiadott, kedvező előrejelzés alapján a Budapest Sportiroda – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével – zöld utat adott az esemény megtartására.

A szombati napon gyenge, változó irányú szél várható, csak időnkénti délnyugati befújások zavarhatják meg a helyi szélrendszert, de ezek sem okoznak jelentős hullámzást. A hajnali 21 fokos hőmérséklet gyorsan emelkedik, délutánra akár 33 fok is lehet a parton. 

A Balaton vize 23–24 fokos lesz, csapadék pedig nem valószínű.

Mint azt korábban megírtuk, a rendezvény eredetileg július 26-án telt házzal zajlott volna, ám az eseményt akkor törölték. A halasztások után azonban újra megnyílt a nevezés lehetősége. Az érdeklődők ismét jelentkezhetnek a klasszikus 5,2 km-es távra, a SUP-os átkelésre, valamint a 2,6 km-es fél távra is.

Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll!” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda vezetője.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Poelz Anita / Facebook

Vata Aripeit
2025. augusztus 07. 17:26
Hár ez nem sok ;-)
Tibi72
2025. augusztus 07. 17:06
Huh, pont dolgozok.
