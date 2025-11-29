Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Emese Álma hobbikertész Balaton palack Csobánc forgalom járvány borász

Tanúhegyen szőlővész idején

2025. november 29. 18:41

A szőlőtőkéken maradt vastag, piros vagy megsárgult levelek a fotókon jól mutatnak, de a hegy borászainak nagyon rosszat jeleznek.

2025. november 29. 18:41
Csender Levente

Csípős hideg lesz a Szent György-hegyen, ahogy lebukik a nap a Tapolcai-medence túloldalán. A Tarányi Présház rég zárva, az Oroszlánfejű-kútnál német nyugdíjasok töltik kannáikat. A Balaton, a Badacsony és a Szigliget vonulatának látványa a naplementében lenyűgöző. 

Ilyenkor, ősszel a legszebb, a legnyugodtabb a vidék. Ez idő tájt jövök pár napra a Szigligeti Alkotóházba. Megmászom a tanúhegyeket, minden világi dolgot kiszellőztetek a fejemből; közben nézelődöm a hegyek szoknyája körüli szőlőkben, mert mint alkalmi borfogyasztót, érdekel, hogy milyen állapotban vannak a szőlősök, milyen az idei évjárat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában
Tovább a cikkhezchevron

A szőlőtőkéken maradt vastag, piros vagy megsárgult levelek a fotókon jól mutatnak, de a hegy borászainak nagyon rosszat jeleznek. Új járvány van terjedőben, az aranyszínű sárgaság, amit az amerikai szőlőkabóca által hordozott baktérium okoz. Ez akkora bajt hozhat a magyar ültetvényekre, amilyen a filoxéra óta nem volt. Már 2006 óta tudnak a jelenlétéről, először Zalában jelent meg; idén országosan berobbant a fertőzés, és a Szent György-hegyet is súlyosan érintette. Ahol harminc százalék fölé megy a fertőzött tőkék száma, ott az egész ültetvényt ki kell irtani gyökerestül. Sok helyen a fertőzött szőlőtőkéket narancssárga vagy rózsaszín sprével jelölték meg. A sorok végén kiírták, hogy szemlézve, vagy azt, hogy a fertőzött tőkéket kivágták. A piros, megvastagodott levelek, a zölden maradt vesszők a betegség jól látható jelei. 

Immár országosan kongatják a vészharangot, hogy minden szőlész, borász, szakember, hobbikertész fogjon össze, ugyanis a járvány terjedését leginkább megelőzni lehet, mert az amerikai szőlőkabócának nincs természetes ellensége. Minden tőke minden venyigéjét át kell nézni, a beteg példányokat könyörtelenül kivenni és megsemmisíteni. Amikor az öreg tőkéket ki kell szedni, könnybe lábad a borász szeme; ilyenkor két évet kell várni, míg ellenőrzött oltvánnyal újra lehet telepíteni a helyet, és ismét pár évet, hogy termőre forduljon. Mire abból újra bor lesz, megint években mérhető. 

Kíváncsi vagyok, mit mondanak az érintettek. Elsétálok Nyári Ödönhöz. A pince zárva van, de a kémény füstöl, és a házból fény világlik ki. Felhívom Ödönt, mondom, hogy némi utánpótlást vételeznék. Hatalmas bajuszával leereszkedik a lépcsőn, és félkarnyi kulcsait zörgetve kinyitja a pince cserefa ajtaját. Megkérdezem, hogy viselik az új szőlővészt. Eddig a hét és fél hektárból felet kellett kivágni, de meglátjuk, jövőre meg azután mi lesz, mondja aggodalmasan. Nem a nagy területeken gazdálkodókkal van baj, hanem a hobbiborászokkal, azokkal, akik nem foglalkoznak a szőlőjükkel. 

Két cabernet franc-nal és egy Emese Álmával lesétálok a Balaton északi partjának legszebb hegyéről. Nem szeretném azt megélni, hogy felmegyek Nyári Ödönhöz, és nincs bora. Az legalább akkora tragédia lenne, mint ha kiszáradna a Balaton. 

Másnap dél körül felhívom Beőthy Jánost, a Csobánc Bud Spencerét, hogy benéznék hozzá is. Ő is a hegyen lakik, télen-nyáron nyitva van. A felesége bent unokázik, János pedig a kóstoltatóban üldögél, amikor belépek. Mintha tegnap jártam volna ott, pedig tavasszal másztam meg utoljára a Csobáncot pár palack Hegyibeszédért. Akkor épp infarktus után volt, de most a régi fegyverzetben várja az őszi ködben a Csobáncra feltévedőket. Az asztalon vagy tizenötféle bor. Hamar a lényegre térünk. Ő a biológiai termesztés híve, de most nincs választása. Vagy a biológiai termesztést választja, és nem lesz szőlője, vagy a felszívódó permetezést, és marad szőlője. 

Van más baj is a Csobáncon: évek óta nincs rendes termés. Három évvel ezelőtt a sok csapadék miatt nem lehetett permetezni, két éve meg a szárazság és a meleg miatt csökken a termés. A két évvel ezelőtti vörösborokat idén már palackozni kellett. A meleg miatt az érés hamarabb következik be, és ez belenyúl a savakba. Idén is már szeptember közepére befejezték a szüretet. 

Tölt egy kis rajnai rizlinget, hogy kóstoljam meg. Érettkörte-illatú, az íze kiváló. A szokásos Hegyibeszéd mellé most egy kékfrankos-merlot házasítást választok, ami La Passion néven kerül palackba; egy Kurucvért, amely csak Jánosnál van, és nem kerül kereskedelmi forgalomba; valamint egy sillert, amely Könnyű Vér fantázianéven kínálja magát. A Csobáncon nem olyan vészes a helyzet, mint a Szent György-hegyen. 

Búcsúzom Von Beőthytől. Nevetve mesél egy hölgy­társaságról: a csapat pincetúrán vett részt, és végig-­ kóstolta mind a tizennyolcfajta borát. Ilyenkor úgy érzem, hogy legyőzzük ezt a vészt is, hiszen annyit legyőztünk az elmúlt ezeregyszáz évben.

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!