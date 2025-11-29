Tanúhegyen szőlővész idején

A szőlőtőkéken maradt vastag, piros vagy megsárgult levelek a fotókon jól mutatnak, de a hegy borászainak nagyon rosszat jeleznek. Új járvány van terjedőben, az aranyszínű sárgaság, amit az amerikai szőlőkabóca által hordozott baktérium okoz. Ez akkora bajt hozhat a magyar ültetvényekre, amilyen a filoxéra óta nem volt. Már 2006 óta tudnak a jelenlétéről, először Zalában jelent meg; idén országosan berobbant a fertőzés, és a Szent György-hegyet is súlyosan érintette. Ahol harminc százalék fölé megy a fertőzött tőkék száma, ott az egész ültetvényt ki kell irtani gyökerestül. Sok helyen a fertőzött szőlőtőkéket narancssárga vagy rózsaszín sprével jelölték meg. A sorok végén kiírták, hogy szemlézve, vagy azt, hogy a fertőzött tőkéket kivágták. A piros, megvastagodott levelek, a zölden maradt vesszők a betegség jól látható jelei.

Immár országosan kongatják a vészharangot, hogy minden szőlész, borász, szakember, hobbikertész fogjon össze, ugyanis a járvány terjedését leginkább megelőzni lehet, mert az amerikai szőlőkabócának nincs természetes ellensége. Minden tőke minden venyigéjét át kell nézni, a beteg példányokat könyörtelenül kivenni és megsemmisíteni. Amikor az öreg tőkéket ki kell szedni, könnybe lábad a borász szeme; ilyenkor két évet kell várni, míg ellenőrzött oltvánnyal újra lehet telepíteni a helyet, és ismét pár évet, hogy termőre forduljon. Mire abból újra bor lesz, megint években mérhető.

Kíváncsi vagyok, mit mondanak az érintettek. Elsétálok Nyári Ödönhöz. A pince zárva van, de a kémény füstöl, és a házból fény világlik ki. Felhívom Ödönt, mondom, hogy némi utánpótlást vételeznék. Hatalmas bajuszával leereszkedik a lépcsőn, és félkarnyi kulcsait zörgetve kinyitja a pince cserefa ajtaját. Megkérdezem, hogy viselik az új szőlővészt. Eddig a hét és fél hektárból felet kellett kivágni, de meglátjuk, jövőre meg azután mi lesz, mondja aggodalmasan. Nem a nagy területeken gazdálkodókkal van baj, hanem a hobbiborászokkal, azokkal, akik nem foglalkoznak a szőlőjükkel.