Brutális összecsapások Szerbiában, rengeteg a sérült

Rongálások, könnygáz és összecsapások kísérték a demonstrációkat.

Sokan tiltakoztak Kragujevacban, Smederevóban, Verbászban, Szabácson, Arandjelovácson, Kraljevóban, Krusevácon és másutt, a legtöbb helyen békésen, de Újvidéken és Belgrádban elszabadult a pokol: betörték a pártiroda ablakait és kövekkel dobálták meg az épületet. A rendőrség ekkor könnygázt vetett be a tömeg ellen. A feloszlatott tömegben volt az ellenzéki Szabadság és Igazság Pártjának (SSP) egyik képviselője is, akit



állításuk szerint ismeretlenek megvertek, sérülései miatt pedig a kórházba kellett szállítani.

Rengeteg rendőr megsérült

A Pannon RTV beszámolója szerint a szerb belügyminiszter a zavargások után arról számolt be, hogy 42 rendőr sérült meg az éjjeli rendbontásokban, főleg Belgrádban, többen súlyosan, kéz- és lábtöréseik vannak. Összesen 37 embert tartóztattak le. A lefüleltek között egy horvát állampolgár is van, ami szerinte alátámasztja a külföldi tényezők jelenlétét – vélekedett Ivica Dačić.

Mint közölte, a rendbontók kövekkel dobálták, sértegették, fémrudakkal és botokkal ütötték a rendőröket, konténereket gyújtottak fel, símaszkokat viseltek, hogy ne legyenek felismerhetőek. Ő pedig szintén megígérte, hogy minden zavargó fizetni fog.