Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Aleksandar Vučić tüntetés Újvidék Szerbia Belgrád

Brutális összecsapások Szerbiában, rengeteg a sérült

2025. augusztus 15. 09:36

Meg akarják buktatni Vučićot, de a rendőrség meg a támogatói nem hagyják. Szerbia forrong.

2025. augusztus 15. 09:36
Zavargások Szerbia városaiban: a belgrádi pártirodát verik szét a tüntetők

Szerda este óta tartanak a kormányellenes zavargások Szerbia városaiban, amelyek csütörtök este immár több mint harminc településen folytatódtak – számolt be róla a sajtó. A balkáni országban már régóta pattanásig feszült a hangulat.

Szerbia utcáin a tüntetők egyre bátrabbak a rendőrökkel szemben, akik visszafogottan reagálnak
Szerbia utcáin a tüntetők egyre bátrabbak a rendőrökkel szemben, akik visszafogottan reagálnak
Forrás: Marko Djokovic / AFP

Szerbia forrong: tüntetések, vandalizmus és könnygáz

Noha a szerdai tüntetéseken még jelen voltak a Szerb Haladó Párt (SNS) ellentüntetői, csütörtök este már nem jelentek meg, és maga a célba vett szerb elnök, Aleksandar Vučić csütörtök este arra kérte támogatóit, „ne válaszoljanak az erőszakra” – korábban ezzel-azzal felfegyverkezve a kormánypárti csoportok felsorakoztak a párt irodáinak védelmére, amelyeket az állítólag diáktüntetők közösségi felhívása nyomán összesereglett tömeg megtámadott.

Ezt is ajánljuk a témában

Rongálások, könnygáz és összecsapások kísérték a demonstrációkat.

Sokan tiltakoztak Kragujevacban, Smederevóban, Verbászban, Szabácson, Arandjelovácson, Kraljevóban, Krusevácon és másutt, a legtöbb helyen békésen, de Újvidéken és Belgrádban elszabadult a pokol: betörték a pártiroda ablakait és kövekkel dobálták meg az épületet. A rendőrség ekkor könnygázt vetett be a tömeg ellen. A feloszlatott tömegben volt az ellenzéki Szabadság és Igazság Pártjának (SSP) egyik képviselője is, akit
 

állításuk szerint ismeretlenek megvertek, sérülései miatt pedig a kórházba kellett szállítani.

Rengeteg rendőr megsérült

A Pannon RTV beszámolója szerint a szerb belügyminiszter a zavargások után arról számolt be, hogy 42 rendőr sérült meg az éjjeli rendbontásokban, főleg Belgrádban, többen súlyosan, kéz- és lábtöréseik vannak. Összesen 37 embert tartóztattak le. A lefüleltek között egy horvát állampolgár is van, ami szerinte alátámasztja a külföldi tényezők jelenlétét – vélekedett Ivica Dačić.

Mint közölte, a rendbontók kövekkel dobálták, sértegették, fémrudakkal és botokkal ütötték a rendőröket, konténereket gyújtottak fel, símaszkokat viseltek, hogy ne legyenek felismerhetőek. Ő pedig szintén megígérte, hogy minden zavargó fizetni fog.

Nyitóképen: éppen a belgrádi pártirodát verik szét a tüntetők. Nyitókép forrása: STRINGER / AFP

Összesen 96 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. augusztus 15. 11:26
Egyszer volt Majdanon kutyavásár (Mátyás király nyomán)😀
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
2025. augusztus 15. 11:25
A titokzatos aktivisták nem bíztak semmit a véletlenre. A járdára fújt szavak egyfajta modern szégyenfalként sorolják fel azokat az ügyeket és neveket, amelyek az elmúlt években a leginkább felkorbácsolták a közhangulatot. A teljesség igénye nélkül, a feliratok között olyan nevek és kifejezések szerepelnek, mint: Völner Pál Rogán Antal (Tóni) Lázár János Elios-ügy Quaestor-botrány TAO-pénzek Szajol–Püspökladány vasútvonal A lista egyértelműen a magyar közélet legvitatottabb szereplőit és ügyeit célozza, egyfajta néma, de annál hangosabb vádiratot fogalmazva meg a Főügyészség épülete előtt.
Válasz erre
0
0
backsplash
•••
2025. augusztus 15. 11:23 Szerkesztve
A szlávoknál működik ez a Majdan-módszer. Elég csak a fülükbe suttogni, máris készek az erőszakra. A fővárosban az országosan kisebbségben levő balosok tömeget alkotnak és erőszakos viselkedésükkel kiprovokálják a karhatalom fellépését, amivel aztán tele lesz a mainstream média.
Válasz erre
1
0
kovsa2
•••
2025. augusztus 15. 11:19 Szerkesztve
Ilyenkor ki kell állnia a TV-n keresztül az emberek elé a kormányfőnek és föltenni a költői kérdést. - Tényleg azt akarja Szerbia lakossága, hogy átadjam a hatalmat ennek az anarcho-kommunista kisebbségnek? Ennek a csőcseléknek, akiknek a demokrácia nem számít semmit? Akik, mint minden elődjük, az értelmes vita helyett az erőszakban látják a megoldást? Ha ők, valamilyen módon, hatalomra kerülnének, azzal visszahoznák a diktatúrát. Mert az ő emberellenes hatalmuk csak úgy tartható fönt. Lásd a berlini falat, amit 64 éve emeltek és ma is a diktatúra szimbóluma.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!