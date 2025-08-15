Brutális összecsapások Szerbiában, rengeteg a sérült

Megszólalt Vučić: sikerült elkerülni a polgárháborút
Pirotechnika, összecsapások, sérültek – Vučić kemény üzenetet küldött.
Meg akarják buktatni Vučićot, de a rendőrség meg a támogatói nem hagyják. Szerbia forrong.
Szerda este óta tartanak a kormányellenes zavargások Szerbia városaiban, amelyek csütörtök este immár több mint harminc településen folytatódtak – számolt be róla a sajtó. A balkáni országban már régóta pattanásig feszült a hangulat.
Noha a szerdai tüntetéseken még jelen voltak a Szerb Haladó Párt (SNS) ellentüntetői, csütörtök este már nem jelentek meg, és maga a célba vett szerb elnök, Aleksandar Vučić csütörtök este arra kérte támogatóit, „ne válaszoljanak az erőszakra” – korábban ezzel-azzal felfegyverkezve a kormánypárti csoportok felsorakoztak a párt irodáinak védelmére, amelyeket az állítólag diáktüntetők közösségi felhívása nyomán összesereglett tömeg megtámadott.
Rongálások, könnygáz és összecsapások kísérték a demonstrációkat.
Sokan tiltakoztak Kragujevacban, Smederevóban, Verbászban, Szabácson, Arandjelovácson, Kraljevóban, Krusevácon és másutt, a legtöbb helyen békésen, de Újvidéken és Belgrádban elszabadult a pokol: betörték a pártiroda ablakait és kövekkel dobálták meg az épületet. A rendőrség ekkor könnygázt vetett be a tömeg ellen. A feloszlatott tömegben volt az ellenzéki Szabadság és Igazság Pártjának (SSP) egyik képviselője is, akit
állításuk szerint ismeretlenek megvertek, sérülései miatt pedig a kórházba kellett szállítani.
A Pannon RTV beszámolója szerint a szerb belügyminiszter a zavargások után arról számolt be, hogy 42 rendőr sérült meg az éjjeli rendbontásokban, főleg Belgrádban, többen súlyosan, kéz- és lábtöréseik vannak. Összesen 37 embert tartóztattak le. A lefüleltek között egy horvát állampolgár is van, ami szerinte alátámasztja a külföldi tényezők jelenlétét – vélekedett Ivica Dačić.
Mint közölte, a rendbontók kövekkel dobálták, sértegették, fémrudakkal és botokkal ütötték a rendőröket, konténereket gyújtottak fel, símaszkokat viseltek, hogy ne legyenek felismerhetőek. Ő pedig szintén megígérte, hogy minden zavargó fizetni fog.
