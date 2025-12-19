Magyar Péter ismét lebukott: a gazdák előtt simán letagadta azokat a terveket, amelyek miatt Brüsszelben gazdák ezrei tüntettek (VIDEÓ)

Megjöttek a magyarok: több mint 100 magyar gazda is részt vett a brüsszeli tüntetésen
Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkre tegye az agráriumot! – üzenték Ursula von der Leyennek.
Sőt, mint kiderült, ezeket még a saját brüsszeli pártja is erőlteti.
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője egy videóval szembesítette Magyar Pétert korábbi kijelentéseivel. A kormánypárti politikus rámutatott, hogy Magyar
a magyar gazdák előtt simán letagadta azokat a terveket, amelyek miatt Brüsszelben gazdák ezrei tüntettek,
és amelyeket a saját brüsszeli pártja erőltet.
Ezen intézkedések következtében
– sorolta.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtökön már-már polgárháborús állapotok uralkodtak. Az EU-csúcs előttre meghirdetett gazdatüntetésen mintegy 100 magyar gazda is részt vett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) közleménye szerint.
A húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett tüntető demonstrációját a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezte.
„Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva. A gazdákkal közösen a mai tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól. Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék” – írták a közleményben.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
