Magyar Péter ismét lebukott: a gazdák előtt simán letagadta azokat a terveket, amelyek miatt Brüsszelben gazdák ezrei tüntettek (VIDEÓ)

2025. december 19. 15:57

Sőt, mint kiderült, ezeket még a saját brüsszeli pártja is erőlteti.

2025. december 19. 15:57
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője egy videóval szembesítette Magyar Pétert korábbi kijelentéseivel. A kormánypárti politikus rámutatott, hogy Magyar 

a magyar gazdák előtt simán letagadta azokat a terveket, amelyek miatt Brüsszelben gazdák ezrei tüntettek, 

és amelyeket a saját brüsszeli pártja erőltet. 

Ezen intézkedések következtében

  • 20 százalékkal akarják megvágni az agrártámogatásokat, ami reálértéken pár év alatt 50 százalékos csökkenést jelent,
  • megnyitnák a piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt,
  • illetve megnyitották a piacokat az ukrán óriásgazdaságok előtt, ez a szabadkereskedelmi megállapodás október végén már hatályba is lépett

– sorolta.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Lángokban állt a Luxembourg tér

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtökön már-már polgárháborús állapotok uralkodtak. Az EU-csúcs előttre meghirdetett gazdatüntetésen mintegy 100 magyar gazda is részt vett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) közleménye szerint.

A húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett tüntető demonstrációját a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezte.

„Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva. A gazdákkal közösen a mai tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól. Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék” – írták a közleményben.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

5m007h 0p3ra70r
2025. december 19. 16:02
Nem tagadta le, csupán fogalma sincs annak a bizottságnak a munkájáról, aminek a tagja. Van ez így ha az ember nem jár be dolgozni.
0
0
