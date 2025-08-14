Megszólalt Vučić: sikerült elkerülni a polgárháborút

A demonstrációk egy tavaly november 1-jén történt tragédia miatt robbantak ki, amikor leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A baleset után országos tiltakozások kezdődtek,

amelyek a mai napig tartanak.

A tüntetők a felelősök elszámoltatását, a felújítás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát, az erőszakos támadók megbüntetését, az őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedését, valamint a felsőoktatási költségvetés 20%-os növelését követelik.

A kormány álláspontja szerint a követelések teljesültek, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. A vasútállomás épületét 2021–2022-ben újították fel, a munkálatok tavaly is folytatódtak. Goran Vesic építésügyi miniszter 2023 júliusában befejezettnek nyilvánította a felújítást, ám a tragédia után lemondott. Újvidék polgármestere és a miniszterelnök is vállalta a politikai felelősséget, majd lemondott. Az új kormány április 16-án alakult meg.

(MTI)

Nyitókép: STRINGER / AFP