Megszólalt Vučić: sikerült elkerülni a polgárháborút

Szerbia sorsáról nem az utcán fognak dönteni – kommentálta Vucic az újvidéki tüntetést
A szerb államfő reményének adott hangot, hogy a diákok nem ülnek fel az ellenzéki politikusok trükkjeinek.
Pirotechnika, összecsapások, sérültek – Vučić kemény üzenetet küldött.
Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök szerint sikerült elkerülni a polgárháborút Szerbiában, miután Újvidéken ellenzéki tüntetők összecsaptak a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistáival és a rendőrséggel. A szerda esti incidensben 16 rendőr és 64 civil sérült meg az SNS újvidéki irodájánál. Vučić hangsúlyozta:
mindent megtesznek az erőszaktevők elfogásáért, és nem lesz kegyelem a „verőlegények és bűnözők” számára.
A rendőrség akkor avatkozott közbe, amikor a párt tagjai pirotechnikai eszközöket vetettek be a tiltakozók ellen. Aznap este Belgrádban is összecsapások voltak, míg más városokban – például Szabadkán, Nisben és Kragujevacon – békésen zajlottak a tüntetések.
A demonstrációk egy tavaly november 1-jén történt tragédia miatt robbantak ki, amikor leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A baleset után országos tiltakozások kezdődtek,
amelyek a mai napig tartanak.
A tüntetők a felelősök elszámoltatását, a felújítás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát, az erőszakos támadók megbüntetését, az őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedését, valamint a felsőoktatási költségvetés 20%-os növelését követelik.
A kormány álláspontja szerint a követelések teljesültek, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. A vasútállomás épületét 2021–2022-ben újították fel, a munkálatok tavaly is folytatódtak. Goran Vesic építésügyi miniszter 2023 júliusában befejezettnek nyilvánította a felújítást, ám a tragédia után lemondott. Újvidék polgármestere és a miniszterelnök is vállalta a politikai felelősséget, majd lemondott. Az új kormány április 16-án alakult meg.
