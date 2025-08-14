Ft
08. 14.
csütörtök
08. 14.
csütörtök
Aleksandar Vučić tüntetés polgárháború tragédia vasútállomás

Megszólalt Vučić: sikerült elkerülni a polgárháborút

2025. augusztus 14. 07:59

Pirotechnika, összecsapások, sérültek – Vučić kemény üzenetet küldött.

2025. augusztus 14. 07:59

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök szerint sikerült elkerülni a polgárháborút Szerbiában, miután Újvidéken ellenzéki tüntetők összecsaptak a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistáival és a rendőrséggel. A szerda esti incidensben 16 rendőr és 64 civil sérült meg az SNS újvidéki irodájánál. Vučić hangsúlyozta: 

mindent megtesznek az erőszaktevők elfogásáért, és nem lesz kegyelem a „verőlegények és bűnözők” számára.

A rendőrség akkor avatkozott közbe, amikor a párt tagjai pirotechnikai eszközöket vetettek be a tiltakozók ellen. Aznap este Belgrádban is összecsapások voltak, míg más városokban – például Szabadkán, Nisben és Kragujevacon – békésen zajlottak a tüntetések.

Ezt is ajánljuk a témában

A demonstrációk egy tavaly november 1-jén történt tragédia miatt robbantak ki, amikor leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A baleset után országos tiltakozások kezdődtek, 

amelyek a mai napig tartanak. 

A tüntetők a felelősök elszámoltatását, a felújítás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát, az erőszakos támadók megbüntetését, az őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedését, valamint a felsőoktatási költségvetés 20%-os növelését követelik.

A kormány álláspontja szerint a követelések teljesültek, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. A vasútállomás épületét 2021–2022-ben újították fel, a munkálatok tavaly is folytatódtak. Goran Vesic építésügyi miniszter 2023 júliusában befejezettnek nyilvánította a felújítást, ám a tragédia után lemondott. Újvidék polgármestere és a miniszterelnök is vállalta a politikai felelősséget, majd lemondott. Az új kormány április 16-án alakult meg.

(MTI)

Nyitókép: STRINGER / AFP

orwell-1985
2025. augusztus 14. 09:44
amikor látom ezt a kreatúrát sugárban hányok, de még a belügyminiszterét is. dačićot. ők voltak a milošević növendékei amikor a volt elnök elindította a nagy szerbia pojektet, felfegyverezte a horvátországi szerbeket és indúltn a véres polgárháború amely csúfos vereséggel végződött. a horvátok alig várták, hogy kiűzzék az ottani szerb lakosságot, kb 300000. na de, egy nagy DE!! ez a két majomkirály fordított a politikai irányában, egyszerre nagy erópapártiak lettek az eu bürokratái elfogadták őket és az ország 30 év után lábra kezdett állni, iparilag és életszínvonalban. viszont a szerb kormány nem hajlandó oroszországot szankcionálni és kitart a semlegessége mellett, nem akar a nato-ba. emiattt már lassan 1 éve majdanszerű zavargások vannak országszerte amelyeket az eu bürokratái pénzelnek. a cnn leánymédiája az N1 úgy állítja be mintha a kormánypártiak támadnak a rendőrökre kövekkel fáklyákkal stb. ha a kormány nem lép fel a TEK-kel az anarhisták ellen akkor polgárháború lesz. véres
fidelcastro
2025. augusztus 14. 09:01
""A rendőrség akkor avatkozott közbe, amikor a párt tagjai pirotechnikai eszközöket vetettek be a tiltakozók ellen. "" Melyik párt tagjai voltak? Kik voltak a tiltakozók?
rugbista
2025. augusztus 14. 08:04
Egyelőre elkerülték. Remélem, augusztus 20-án nem lesz vihar Budapesten.
