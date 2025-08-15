Ft
Botrány Parajdon: a katasztrófa után fizetésemelést és bónuszt kapott a bányavállalat vezetője

2025. augusztus 15. 10:22

„Ilyen ez amikor egy idegen hatalom uralkodik a szülőföldeden” – fogalmazott Facebook-oldalán Tőke Ervin.

2025. augusztus 15. 10:22
null

Nagy port kavart a médiában a Parajdi sóbánya katasztrófája. Azóta hogy elöntötte a víz a történelmi jelentőségű bányát nem telt el úgy nap, hogy ne derültek volna ki újabb és újabb bicskanyitogató részletek a katasztrófa kapcsán – számolt be Facebook-oldalán Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Szövetség csíkszeredai elnöke.

Ezúttal azzal lett még felháborítóbb az eset, hogy balesetről tudó, azt azonban megakadályozni nem képes bányavállalat vezetője fizetésemelést kapott.

Kiderült az is, hogy  baj megelőzésére elegendő pénzösszeg többszörösét vették ki bónuszokként” 

– írja Tőke Ervin. „Ilyen ez amikor egy idegen hatalom uralkodik a szülőföldeden” – egészítette ki bejegyzését a politikus.

Nyitókép: Facebook / Tőke Ervin

***

 

massivement-2
2025. augusztus 15. 11:22
Neveljenek benne tengeri halakat
massivement-2
2025. augusztus 15. 11:15
MIt picsognak? A magyarok, a NER ugyanezt csinálja. Semmivel nem jobb a kipcsakromán a románrománál. Az idegen hatalomról pedig annyit, hogy a magyarság újabb Trianonja és holokausztja nélkül nem fog kinyílni a trianoni kérdés. Nem érdemes ezt a pofonosládát nyitogatni, merjünk kicsik lenni!
survivor
2025. augusztus 15. 11:08
Orbán a hibas...
survivor
2025. augusztus 15. 11:07
EUkonform capitaly.
