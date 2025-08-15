Botrány Parajdon: a katasztrófa után fizetésemelést és bónuszt kapott a bányavállalat vezetője

Kiderült, mikor térhetnek vissza Parajdra az otthonaikból kilakoltatottak
A bányát ezentúl folyamatosan figyelik, és riasztási rendszert is kiépítettek.
„Ilyen ez amikor egy idegen hatalom uralkodik a szülőföldeden” – fogalmazott Facebook-oldalán Tőke Ervin.
Nagy port kavart a médiában a Parajdi sóbánya katasztrófája. Azóta hogy elöntötte a víz a történelmi jelentőségű bányát nem telt el úgy nap, hogy ne derültek volna ki újabb és újabb bicskanyitogató részletek a katasztrófa kapcsán – számolt be Facebook-oldalán Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Szövetség csíkszeredai elnöke.
Ezúttal azzal lett még felháborítóbb az eset, hogy balesetről tudó, azt azonban megakadályozni nem képes bányavállalat vezetője fizetésemelést kapott.
Kiderült az is, hogy baj megelőzésére elegendő pénzösszeg többszörösét vették ki bónuszokként”
– írja Tőke Ervin. „Ilyen ez amikor egy idegen hatalom uralkodik a szülőföldeden” – egészítette ki bejegyzését a politikus.
Nyitókép: Facebook / Tőke Ervin
