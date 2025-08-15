Botrány Parajdon: a katasztrófa után fizetésemelést és bónuszt kapott a bányavállalat vezetője

Ezúttal azzal lett még felháborítóbb az eset, hogy balesetről tudó, azt azonban megakadályozni nem képes bányavállalat vezetője fizetésemelést kapott.

Kiderült az is, hogy baj megelőzésére elegendő pénzösszeg többszörösét vették ki bónuszokként”

– írja Tőke Ervin. „Ilyen ez amikor egy idegen hatalom uralkodik a szülőföldeden” – egészítette ki bejegyzését a politikus.

Nyitókép: Facebook / Tőke Ervin

