An-22 óriásgép Moszkva katasztrófa

Lezuhant egy óriásgép Oroszországban – senki sem élte túl a katasztrófát

2025. december 09. 20:14

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy lakatlan területre zuhant.

2025. december 09. 20:14
Nincs túlélője az oroszországi ivanovói régióban kedden lezuhant katonai repülőgép katasztrófájának – jelentette be a szerencsétlenség okát vizsgáló bizottság. Az An-22-es katonai szállító repülőgép – amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre – lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre. Bár a vizsgálat az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.

(MTI)

