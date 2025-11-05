Centikre a nukleáris katasztrófától: pengeélen táncol az ukrán atomerőművek hűtése

Felrobbantották a neves atomerőmű hűtőtornyait Németországban (VIDEÓ)
A robbanások során mintegy 56 ezer tonna beton dőlt a földre.
A folyamatosan labilisan működő ukrán energetikai infrastruktúra miatt még a lekapcsolt atomerőművek hűtése sem biztosított.
Továbbra sem biztosított a Zaporizzsjai Atomerőmű külső áramellátása, ami elengedhetetlen a leállított reaktorok biztonságos állapotban tartásához – írta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szavaira hivatkozva a Világgazdaság.
A háború miatt az ukrán nukleáris létesítmények működése egyre kiszámíthatatlanabbá vált.
A szervezet közlése szerint még zajlik a Zaporizzsjai Atomerőmű 330 kilovoltos Feroszplavna-1 távvezetékének javítása, amelyet a közelmúltban újabb sérülések értek. A létesítmény egy hónapon át teljesen külső áramellátás nélkül maradt, miközben biztonsági rendszereit vészhelyzeti dízelgenerátorok működtették. A NAÜ szerint ez is jól mutatja, mennyire sebezhető az erőmű a frontvonal közelében.
A hat reaktort már évekkel ezelőtt leállították, ám azok hűtéséhez és a nukleáris biztonsági berendezések működtetéséhez folyamatos áramra van szükség. Grossi főigazgató elmondta:
a távvezetékek helyreállítása nélkülözhetetlen a nukleáris katasztrófa elkerüléséhez, mivel a rendszer továbbra is rendkívül törékeny.
Nemcsak Zaporizzsja, hanem más ukrán atomerőművek is nehézségekkel küzdenek. A Dél-ukrajnai és a Hmelnickiji Atomerőmű is elveszítette az egyik külső elektromos kapcsolatát, a Rivnei Atomerőmű pedig kénytelen volt csökkenteni két reaktorának teljesítményét. A helyi NAÜ-csapatok szerint a katonai tevékenység több kritikus alállomást is megrongált, ezzel veszélyeztetve az ország nukleáris infrastruktúráját.
„A háború közepette is elengedhetetlen a nukleáris biztonság alapelveinek tiszteletben tartása, hiszen egyetlen hiba is beláthatatlan következményekkel járhat” – figyelmeztetett Rafael Mariano Grossi.
