Centikre a nukleáris katasztrófától: pengeélen táncol az ukrán atomerőművek hűtése

Továbbra sem biztosított a Zaporizzsjai Atomerőmű külső áramellátása, ami elengedhetetlen a leállított reaktorok biztonságos állapotban tartásához – írta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szavaira hivatkozva a Világgazdaság.

A háború miatt az ukrán nukleáris létesítmények működése egyre kiszámíthatatlanabbá vált.

A szervezet közlése szerint még zajlik a Zaporizzsjai Atomerőmű 330 kilovoltos Feroszplavna-1 távvezetékének javítása, amelyet a közelmúltban újabb sérülések értek. A létesítmény egy hónapon át teljesen külső áramellátás nélkül maradt, miközben biztonsági rendszereit vészhelyzeti dízelgenerátorok működtették. A NAÜ szerint ez is jól mutatja, mennyire sebezhető az erőmű a frontvonal közelében.

A hat reaktort már évekkel ezelőtt leállították, ám azok hűtéséhez és a nukleáris biztonsági berendezések működtetéséhez folyamatos áramra van szükség. Grossi főigazgató elmondta: