11. 05.
szerda
NAÜ Zaporizzsjai Atomerőmű katasztrófa Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

Centikre a nukleáris katasztrófától: pengeélen táncol az ukrán atomerőművek hűtése

2025. november 05. 12:39

A folyamatosan labilisan működő ukrán energetikai infrastruktúra miatt még a lekapcsolt atomerőművek hűtése sem biztosított.

2025. november 05. 12:39
null

Továbbra sem biztosított a Zaporizzsjai Atomerőmű külső áramellátása, ami elengedhetetlen a leállított reaktorok biztonságos állapotban tartásához – írta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szavaira hivatkozva a Világgazdaság.

A háború miatt az ukrán nukleáris létesítmények működése egyre kiszámíthatatlanabbá vált.

A szervezet közlése szerint még zajlik a Zaporizzsjai Atomerőmű 330 kilovoltos Feroszplavna-1 távvezetékének javítása, amelyet a közelmúltban újabb sérülések értek. A létesítmény egy hónapon át teljesen külső áramellátás nélkül maradt, miközben biztonsági rendszereit vészhelyzeti dízelgenerátorok működtették. A NAÜ szerint ez is jól mutatja, mennyire sebezhető az erőmű a frontvonal közelében.

A hat reaktort már évekkel ezelőtt leállították, ám azok hűtéséhez és a nukleáris biztonsági berendezések működtetéséhez folyamatos áramra van szükség. Grossi főigazgató elmondta: 

a távvezetékek helyreállítása nélkülözhetetlen a nukleáris katasztrófa elkerüléséhez, mivel a rendszer továbbra is rendkívül törékeny.

Nemcsak Zaporizzsja, hanem más ukrán atomerőművek is nehézségekkel küzdenek. A Dél-ukrajnai és a Hmelnickiji Atomerőmű is elveszítette az egyik külső elektromos kapcsolatát, a Rivnei Atomerőmű pedig kénytelen volt csökkenteni két reaktorának teljesítményét. A helyi NAÜ-csapatok szerint a katonai tevékenység több kritikus alállomást is megrongált, ezzel veszélyeztetve az ország nukleáris infrastruktúráját.

„A háború közepette is elengedhetetlen a nukleáris biztonság alapelveinek tiszteletben tartása, hiszen egyetlen hiba is beláthatatlan következményekkel járhat” – figyelmeztetett Rafael Mariano Grossi.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

Obsitos Technikus
2025. november 05. 13:05 Szerkesztve
Ami pedig a többit illeti, lassan kifogynak a fűtőanyagból, azért állnak. A szovjet/orosz fűtőanyagigényű blokkok azért, mert az utolsó orosz szállítmány 2022 nyarán (igen, a gaz agresszor támadása után hónapokkal!!) érkezett, az "amerikaira" átállított blokkokba sem jött már régóta Svédországból, hiába a hős lengyel szolidaritás, nem engedik át a vonatokat. Ami meg az áramkieséseket illeti, hát igen, ha nincs hová termelni az áramot, akkor le kell állítani az erőművet..
Obsitos Technikus
2025. november 05. 13:01
Hányszor szeditek még ezt elő? A hat blokkból három már a háború kezdetekor sem működött, és legalább két éve hidegleállítás fázisában van mind a hat. Reaktoronként egyetlen szivattyú is elegendő a hűtéshez, és mivel a víz nem tud már felforrni, ezért sok utánpótlás sem kell neki. (A hidegleállítás azt jelenti, hogy a reaktorban lévő hűtőközeg - esetünkben a primerkörös hűtővíz - mindenfajta külső beavatkozás nélkül se képes már felforrni. Az ilyen reaktorok belső hőmérséklete 35-50 °C fok, nyomása 1.2-1.5 bar.)
pandalala
2025. november 05. 12:56
Nem is igaz. Tíz (10) milliméterre vannak!! .... Bezzeg a németek .... ledózerolták mind!!
karcos-2
2025. november 05. 12:42
Nem új dolog 1986-ban is volt már atomerőmű katasztrófa. Így aztán kár a dolgot túllihegni.
