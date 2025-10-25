Felrobbantották a neves atomerőmű hűtőtornyait Németországban (VIDEÓ)

Németországban szombaton irányított robbantással romboltak le két hűtőtornyot egy már üzemen kívül helyezett atomerőműben, ezzel újabb lépést téve az ország atomenergia-programjának lezárása felé – írja az Euronews.

A tornyok a bajorországi Gundremmingen községben találhatók. Az erőmű évtizedeken át meghatározó látványossága volt a településnek, így a lebontása sok helybélit érzelmileg is megérintett.

Több ezren gyűltek össze, hogy tanúi legyenek annak, ahogy a két ikonikus hűtőtorony eltűnik a város látképéről.

A robbanások során mintegy 56 ezer tonna beton dőlt a földre. A bontást három lépésben hajtották végre: az első detonáció a környéken élő állatokat hivatott elriasztani, a második az egyik tornyot döntötte le, míg a harmadik a másikat semmisítette meg.