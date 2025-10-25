Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország robbantás atomerőmű

Felrobbantották a neves atomerőmű hűtőtornyait Németországban (VIDEÓ)

2025. október 25. 22:35

A robbanások során mintegy 56 ezer tonna beton dőlt a földre.

2025. október 25. 22:35
null

Németországban szombaton irányított robbantással romboltak le két hűtőtornyot egy már üzemen kívül helyezett atomerőműben, ezzel újabb lépést téve az ország atomenergia-programjának lezárása felé – írja az Euronews.

A tornyok a bajorországi Gundremmingen községben találhatók. Az erőmű évtizedeken át meghatározó látványossága volt a településnek, így a lebontása sok helybélit érzelmileg is megérintett.

 Több ezren gyűltek össze, hogy tanúi legyenek annak, ahogy a két ikonikus hűtőtorony eltűnik a város látképéről.

A robbanások során mintegy 56 ezer tonna beton dőlt a földre. A bontást három lépésben hajtották végre: az első detonáció a környéken élő állatokat hivatott elriasztani, a második az egyik tornyot döntötte le, míg a harmadik a másikat semmisítette meg.

A Gundremmingen, Brokdorf és Grohnden atomerőműveket 2021 decemberében zárták be a német atomenergia fokozatos kivezetésének részeként.

Nyitókép:  Werner Rebel / Shutterstock

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gintonic68
2025. október 25. 23:41
Tervszerű és szervezett ipartalanítás, melyet mesterséges energiahiánnyal gyorsítanak.
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. október 25. 23:38
Aztán ha kell az áram az iparnak egy ködös szélcsendes novemberben, akkor majd vesznek atomenergiát a franciáktól, vagy a lengyelektől szénerőművekből. A BASF meg inkább kiköltözik Amerikába, minthogy sokszoros áron vásárolt LNG-t használjon, amivel kiírja magát a piacról.
Válasz erre
1
0
alenka
2025. október 25. 23:35
Kérhettek volna hozzá ukiiiikiiikriiiijniii segítséget:-)))
Válasz erre
0
0
CsG76
2025. október 25. 23:32
Majd épít nektek a Roszatom újat jó pénzért, mert magatoktól nem fogtok már. Mehettek sírni majd Moszkvába
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!