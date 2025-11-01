Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
természeti katasztrófa vöröskereszt Kenya katasztrófa helikopter esőzés földcsuszamlás eső

Fel sem tudtunk ocsúdni a tragédia után: újabb felfoghatatlan dolog történt Kenyában

2025. november 01. 22:17

Huszonegy ember meghalt, harmincan pedig eltűntek.

2025. november 01. 22:17
null

Legkevesebb huszonegy ember meghalt, harmincan pedig eltűntek Kenya nyugati részén a heves esőzések okozta pénteki fölcsuszamlásokban – közölte szombaton a kenyai belügyminiszter.

Kipchumba Murkomen az X közösségi portálon azt írta, hogy szombaton felfüggesztették a mentési munkálatokat, de vasárnap folytatják.

A miniszter arra kérte az ideiglenes vízfolyások és földcsuszamlások által érintett övezetek lakóit, hogy utazzanak biztonságosabb helyekre.

Murkomen elmondta, hogy a huszonegy halotton és harminc eltűntön kívül huszonöt embert szállítottak kórházba helikopterrel Eldoret városába. A kenyai vöröskereszt légifelvételein jelentős földcsuszamlások láthatók. A szervezet a kormánnyal együtt egyezteti a mentési műveleteket.

Tavaly az El Nino meteorológiai jelenséggel súlyosbított esős évszaknak katasztrofális következményei voltak Kelet-Afrikában: Kenyában, Tanzániában, Etiópiában és Ugandában.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció a kenyai repülőgép-szerencsétlenségről. Fotó: Mwajabe Omar / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
•••
2025. november 01. 22:54 Szerkesztve
Nem ismerem az ottani statisztikai hivatalt sem a regisztrációs ügymenetet de kétlem a valós számokat ,ezek valószinüen úgy alakultak ,hogy valaki valakinek hiányzik és bejelenti!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!