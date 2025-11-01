Fel sem tudtunk ocsúdni a tragédia után: újabb felfoghatatlan dolog történt Kenyában

Tragédia Kenyában: nem ez az első eset, hogy magyarok halnak meg egy légikatasztrófában
Huszonegy ember meghalt, harmincan pedig eltűntek.
Legkevesebb huszonegy ember meghalt, harmincan pedig eltűntek Kenya nyugati részén a heves esőzések okozta pénteki fölcsuszamlásokban – közölte szombaton a kenyai belügyminiszter.
Kipchumba Murkomen az X közösségi portálon azt írta, hogy szombaton felfüggesztették a mentési munkálatokat, de vasárnap folytatják.
A miniszter arra kérte az ideiglenes vízfolyások és földcsuszamlások által érintett övezetek lakóit, hogy utazzanak biztonságosabb helyekre.
Murkomen elmondta, hogy a huszonegy halotton és harminc eltűntön kívül huszonöt embert szállítottak kórházba helikopterrel Eldoret városába. A kenyai vöröskereszt légifelvételein jelentős földcsuszamlások láthatók. A szervezet a kormánnyal együtt egyezteti a mentési műveleteket.
Tavaly az El Nino meteorológiai jelenséggel súlyosbított esős évszaknak katasztrofális következményei voltak Kelet-Afrikában: Kenyában, Tanzániában, Etiópiában és Ugandában.
