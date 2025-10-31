Tragédia Kenyában: nem ez az első eset, hogy magyarok halnak meg egy légikatasztrófában

Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít
Szégyen! Ez lenne az a bizonyos szeretetország?
Volt, hogy terrortámadásban lezuhant gépen ült egy honfitársunk. Egyelőre nem tudni, mi a héten történt légikatasztrófa oka.
Sokkolta az országot a héten történt kenyai légikatasztrófa, amelyben nyolc magyar állampolgár, köztük két kiskorú vesztette életét. A Cessna Grand Caravan fedélzetén a kenyai pilótán és két német turistán kívül Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó szakosztályának elnöke és családja utazott. Süllős Gyula mellett volt nővére, Gyöngyi utazott, valamint a gyermekei és még egy bébiszitter is. A Blikk szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott. Az eddigi információk szerint a kisrepülő Diani tengerparti üdülőhelyről tartott Kichwa Tembóba, a Maasai Mara nemzeti rezervátumba, a baleset nem sokkal a felszállás után történt, amikor is a gép kigyulladt, majd a földbe csapódott.
A baleset idején rendkívül rossz időjárási viszonyok voltak a térségben, egyelőre a kenyai hatóságok vizsgálják, ez közrejátszott-e a balesetben. A járatot a Mombasa Air Safari nevű társaság üzemeltette, ez Kenya egyik legrégebben működő légitársasága, elsősorban turisták által kedvelt célpontok között indít belföldi járatokat.
A társaság vezetője, John Cleeve az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, a gép mintegy tíz perccel a felszállás után csapódott neki egy dombnak. Hangsúlyozta, hogy a repülő kifogástalan állapotban volt, rendszeresen karbantartották, nem erősítette meg azt az információt, miszerint rossz lett volna az időjárás, ráadásul a pilótát jó szakembernek nevezte, aki jól ismerte az útvonalat és a gépet is.
Sajnos a tragédiák nem kerülték el a Malévot és a magyar embereket a múltban. 1961-ben emberi hiba miatt zuhant le a már megszűnt légitársaság DC-3-asa. A gép sétarepülést végzett Budapest felett, ez akkoriban népszerű szolgáltatása volt a Malévnek, a gép Zugló felett dugóhúzóba került, és a mai Róna utca 224. számú házára zuhant. Később a vizsgálat kiderítette, hogy a balesetet pilótahiba okozta.
A repülőn tartózkodó 27 ember életét vesztette, a földön három fiatal halt meg; ők az udvaron szerelték a kerékpárjukat, mikor a repülőgép becsapódott. A Malév egyik legsúlyosabb tragédiája a 731-es járatát érintette, az Oslóból Ferihegyre tartó Il-18-as Koppenhága és Berlin érintésével tartott a magyar fővárosba, a dán leszállásnál azonban egy rendkívül veszélyes időjárási jelenségbe, úgynevezett microburstbe került és a Balti-tengerbe zuhant. A repülőn 25 utas és 9 fős személyzet volt, akik közül csak ketten élték túl a tragédiát, a gép kapitánya – minden idők egyik legsikeresebb magyar pilótája –, Szentgyörgyi Dezső volt, aki életét vesztette.
A microburst, magyarul szélnyírás egy hirtelen kialakuló légköri jelenség, amely a repülés egyik legrettegettebb időjárási veszélye. A legegyszerűbben úgy kell elképzelni a jelenséget, hogy egy hideg levegőoszlop nagy sebességgel megindul a föld irányába, ami leszívja a levegőben lévő repülőt is. A mai repülőgépek már előre tudják jelezni, ha microburst van a közelben; ilyenkor a pilóták megszakítják a repülőtér megközelítését.
Egy hónapja volt 50 éve, hogy a Malév 240-es járatát teljesítő Tu-154-es sugárhajtású utasszállítója Libanon partjainál a tengerbe zuhant. A Budapest-Bejrút járat, fedélzetén 1975 szeptember 30-án a hajnali órákban csapódott máig nem tisztázott körülmények között a vízbe, a roncsok mai napig a Földközi-tenger mélyén fekszenek.
Túlélő nem volt, a fedélzeten lévő 50 utas és 10 fős személyzet életét vesztette. A katasztrófát érdemben nem vizsgálták ki, egy héttel a baleset után úgy zárták le, hogy a körülmények ismeretlenek. Egyes feltételezések szerint a Malév járatát lelőtték, de ezt soha senki nem erősítette meg. Négy halálos áldozattal járt a Pan Am 103-as járatának katasztrófája, a Boeing 747-es Jumbo Jet Londonból New Yorkba tartott, amikor a fedélzetén Skócia felett bomba robbant, amely azonnal széttépte a gépet. A roncsok többsége a skóciai Lockerbie városában csapódott be, sokan csak Lockerbie-i katasztrófaként ismerik a szomorú tragédiát.
2009-ben halt meg újabb magyar állampolgár légibalesetben, polgári repülőn, amikor is az Air France Rio de Janieróból Párizsba tartó 447-es járata, egy Airbus A330-as szélestörzsű utasszállító az Atlanti-óceánba zuhant. A fűtés ellenére a gép Pitot-csövei, amelyek a légnyomást és a sebességet mérik, befagytak, ezért a számítógép hibás sebességadatokat mutatott a műszereken. Ennek hatására a biztonsági berendezés kikapcsolta az automata vezérlést, a gép sebessége lecsökkent, majd a gép átesett és a zuhanásból a pilóták nem tudták kivenni a repülőt.
A gépen tartózkodó 228 utas közül négyen voltak magyarok, köztük Szarvas Rita konduktor, Pető Intézet munkatársa, aki brazíliai kiküldetéséből volt hazatérőben. Vele utazott hétéves gyermeke, Buslig-Szarvas András és barátja, Gallasz József, a Kispál és a Borz együttes korábbi menedzsere.
Társaságukban volt egy komlói 11 éves kisfiú is, akit jó tanulmányi eredményei miatt jutalomból vittek Brazíliába egy rokonához.
Nyitókép: X