Tragédia Kenyában: nem ez az első eset, hogy magyarok halnak meg egy légikatasztrófában

Sokkolta az országot a héten történt kenyai légikatasztrófa, amelyben nyolc magyar állampolgár, köztük két kiskorú vesztette életét. A Cessna Grand Caravan fedélzetén a kenyai pilótán és két német turistán kívül Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó szakosztályának elnöke és családja utazott. Süllős Gyula mellett volt nővére, Gyöngyi utazott, valamint a gyermekei és még egy bébiszitter is. A Blikk szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott. Az eddigi információk szerint a kisrepülő Diani tengerparti üdülőhelyről tartott Kichwa Tembóba, a Maasai Mara nemzeti rezervátumba, a baleset nem sokkal a felszállás után történt, amikor is a gép kigyulladt, majd a földbe csapódott.

Kenyai rendőr vizsgálja a légikatasztrófa roncsait. Fotó: Mwajabe Omar / AFP

A baleset idején rendkívül rossz időjárási viszonyok voltak a térségben, egyelőre a kenyai hatóságok vizsgálják, ez közrejátszott-e a balesetben. A járatot a Mombasa Air Safari nevű társaság üzemeltette, ez Kenya egyik legrégebben működő légitársasága, elsősorban turisták által kedvelt célpontok között indít belföldi járatokat.

A társaság vezetője, John Cleeve az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, a gép mintegy tíz perccel a felszállás után csapódott neki egy dombnak. Hangsúlyozta, hogy a repülő kifogástalan állapotban volt, rendszeresen karbantartották, nem erősítette meg azt az információt, miszerint rossz lett volna az időjárás, ráadásul a pilótát jó szakembernek nevezte, aki jól ismerte az útvonalat és a gépet is.

