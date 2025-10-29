Ft
Megrendítő részletek derültek ki a kenyai tragédiáról: megszólalt a magyar turistákkal lezuhant gép légitársaságának vezetője

2025. október 29. 10:18

John Cleeve szerint a repülő kifogástalan állapotban volt...

2025. október 29. 10:18
null

Az RTL Híradónak nyilatkozott John Cleeve, annak a kisrepülőgépnek a cégvezetője, amely kedden, Kenya felett zuhant le, fedélzetén nyolc magyar turistával. Elmondása szerint a gép mintegy tíz perccel a felszállás után csapódott neki egy dombnak. Hangsúlyozta, hogy a repülő kifogástalan állapotban volt, rendszeresen karbantartották, és az időjárási körülmények is kedvezőek voltak a repüléshez. A pilótáról azt mondta, tapasztalt szakember volt, aki jól ismerte mind az útvonalat, mind a gépet.

A Mombasa Air Safari nevű társaság, amely a lezuhant Cessna 208B Grand Caravan típusú repülőt üzemeltette, Kenya egyik legrégebben működő légitársasága, elsősorban turisták által kedvelt célpontok között indít belföldi járatokat.

Mint ismert, a gép kedden reggel zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében, a fedélzeten tartózkodó utasok közül pedig senki sem élte túl a tragédiát. Az áldozatok között van a Vasas ismert sportvezetője is. 

Nyitókép: MTI/EPA

ekeke1
2025. október 29. 11:29
Ahogy kifogástalan állapotú autók, vonatok és egyéb közlekedési eszközök is baleseteznek, úgy a repülők is néha lezuhannak. Ez sajnos elkerülhetetlen. Az persze ritka balsors ha Kenyában egy nyolc tagú magyar családdal, köztük két gyerekkel történik meg.
NeMá
2025. október 29. 11:22
Jó gép, jó idő, jó pilóta! Üzemanyag volt benne?
auditorium
2025. október 29. 11:13
Öszinte részvét a családnak és rokonoknak. Ilyen Cessna géppel repült át 198O-ban egy NDK-s fiatalember Ny-Berlinbe . A hirek szerint minden rendben volt: gép, karbantartás, pilota, az időjárás is kedvező volt és mégis... Safari helyett ismerőseink inkább az Állatkertbe mennek állatokat megfigyelni a rács túlsó felén v. a szelidebbeket simogatni.
nedudgi
2025. október 29. 11:11
Ezt egy ügyvéd mondta neki tollba valószínűleg, és teljesen sablonszöveg. Melyik része a megrendítő?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!