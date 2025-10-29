Megrendítő részletek derültek ki a kenyai tragédiáról: megszólalt a magyar turistákkal lezuhant gép légitársaságának vezetője

A Mombasa Air Safari nevű társaság, amely a lezuhant Cessna 208B Grand Caravan típusú repülőt üzemeltette, Kenya egyik legrégebben működő légitársasága, elsősorban turisták által kedvelt célpontok között indít belföldi járatokat.

Mint ismert, a gép kedden reggel zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében, a fedélzeten tartózkodó utasok közül pedig senki sem élte túl a tragédiát. Az áldozatok között van a Vasas ismert sportvezetője is.