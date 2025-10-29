Megrendítő részletek derültek ki a kenyai tragédiáról: megszólalt a magyar turistákkal lezuhant gép légitársaságának vezetője

Megrázó felvétel: ennyi maradt a Kenyában lezuhant kisrepülőgépből (VIDEÓ)
A tragédiában nyolc magyar állampolgár halt meg.
John Cleeve szerint a repülő kifogástalan állapotban volt...
Az RTL Híradónak nyilatkozott John Cleeve, annak a kisrepülőgépnek a cégvezetője, amely kedden, Kenya felett zuhant le, fedélzetén nyolc magyar turistával. Elmondása szerint a gép mintegy tíz perccel a felszállás után csapódott neki egy dombnak. Hangsúlyozta, hogy a repülő kifogástalan állapotban volt, rendszeresen karbantartották, és az időjárási körülmények is kedvezőek voltak a repüléshez. A pilótáról azt mondta, tapasztalt szakember volt, aki jól ismerte mind az útvonalat, mind a gépet.
Ezt is ajánljuk a témában
A tragédiában nyolc magyar állampolgár halt meg.
A Mombasa Air Safari nevű társaság, amely a lezuhant Cessna 208B Grand Caravan típusú repülőt üzemeltette, Kenya egyik legrégebben működő légitársasága, elsősorban turisták által kedvelt célpontok között indít belföldi járatokat.
Mint ismert, a gép kedden reggel zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében, a fedélzeten tartózkodó utasok közül pedig senki sem élte túl a tragédiát. Az áldozatok között van a Vasas ismert sportvezetője is.
Ezt is ajánljuk a témában
Süllős Gyula 43 éves volt.
Nyitókép: MTI/EPA