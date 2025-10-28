Megrázó felvétel: ennyi maradt a Kenyában lezuhant kisrepülőgépből (VIDEÓ)

Orbán Viktor megszólalt a kenyai légikatasztrófa után: „Micsoda tragédia!”
A tragédiában nyolc magyar állampolgár halt meg.
Mint ismert, nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, Kwale megyében; a légikatasztrófának nincsenek túlélői.
A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A hatóságok közlése szerint a helyszínen már csak a kiégett roncsokat találták meg – ezt az alábbi megrázó felvétel is bizonyítja.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak, míg Szijjártó Péter hangsúlyozta: a kormány minden támogatást megad az áldozatok hozzátartozóinak.
Szijjártó Péter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyar állampolgárok hozzátartozóinak.
