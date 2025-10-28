Megrázó felvétel: ennyi maradt a Kenyában lezuhant kisrepülőgépből (VIDEÓ)

Mint ismert, nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, Kwale megyében; a légikatasztrófának nincsenek túlélői.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A hatóságok közlése szerint a helyszínen már csak a kiégett roncsokat találták meg – ezt az alábbi megrázó felvétel is bizonyítja.

A Cessna 208 aircraft operated by Mombasa Air Safari crashed shortly after takeoff from Diani Airport in Kwale County, #Kenya. The plane was heading to Kichwa Tembo Airstrip. The Kenya Civil Aviation Authority confirmed that 10 passengers and 2 crew members were killed in the… pic.twitter.com/lOy8CazRu5 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) October 28, 2025

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak, míg Szijjártó Péter hangsúlyozta: a kormány minden támogatást megad az áldozatok hozzátartozóinak.