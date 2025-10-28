Ft
Orbán Viktor megszólalt a kenyai légikatasztrófa után: „Micsoda tragédia!”

2025. október 28. 14:22

Nyolc magyar turista vesztette életét.

2025. október 28. 14:22
null

 

Ahogy arról beszámoltunk, nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői. 

A tragédia után Orbán Viktor is kifejezte együttérzését. Facebook-oldalán így fogalmazott: „Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat” – írta a miniszterelnök. 

Nyitókép: X

