Orbán Viktor megszólalt a kenyai légikatasztrófa után: „Micsoda tragédia!”

Breaking: nyolc magyar turista vesztette életét, miután lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában
A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.
Nyolc magyar turista vesztette életét.
Ahogy arról beszámoltunk, nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői.
A tragédia után Orbán Viktor is kifejezte együttérzését. Facebook-oldalán így fogalmazott: „Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat” – írta a miniszterelnök.
