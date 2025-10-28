Ft
háború Minszk Szijjártó Péter

Szijjártó megkongatta a vészharangot: a második világháború óta most a legrosszabb a helyzet (VIDEÓ)

2025. október 28. 09:33

A külgazdasági és külügyminiszter Minszk felé vette az irányt.

2025. október 28. 09:33
null

***

A biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út, egyedül a kelet-nyugati párbeszéd javíthat a világ mai kritikus biztonsági helyzetén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Minszkbe, hogy a globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet, 

de talán a második világháború óta is igaz ez az állítás.

„Csak akkor tudjuk javítani a globális biztonság helyzetét, ha visszatérünk a diplomáciához, a párbeszédhez. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor igazán nagy baj lesz” – figyelmeztetett. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a párbeszédnek egy nagyon fontos tartóoszlopa az eurázsiai párbeszéd, amely egykor, nem is olyan régen, még erőssé tette Európát.

Úgyhogy vissza kell találnunk a biztonságos és erős Európához, ehhez a célhoz pedig az eurázsiai párbeszéden keresztül vezet az út, úgyhogy irány Minszk!”

– mondta.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

istvanpeter
2025. október 28. 11:43
Nos, azért ne felejtsük el, hogy bármilyen magasztos eszmék is kísérték az Unió megalakulását, alapvető cél a világrabszolga birodalom egy régiójának a létrehozása volt. A globális háttérhatalmi maffia mostanában erősen felgyorsította, vagy legalább is szeretné, egy hatalmas eurázsiai régió kialakítását. Viszont a terveik megvalósításának az egyik legnagyobb akadálya Oroszország, s ezért annak a felosztását és gyarmatosítását határozták el. Oroszország biztonságának a fenyegetésével és az ukrajnai oroszok üldözésével és gyilkolásával, ezért provokálták és kényszerítették ki az oroszok részéről megindított preventív felszabadító hadjáratot, amit világháborúvá akarnak kiszélesíteni és ami akár hosszú évekig is eltarthat. Viszont Oroszország felszámolásának a célja igen nagy stratégiai tévedés, mert őket nem lehet legyőzni noha, az egész próbálkozás akár az egész emberiség létét is veszélyeztető drámai végkifejletet hozhat.
Válasz erre
1
0
masikhozzaszolo
•••
2025. október 28. 10:45 Szerkesztve
Azt történelmi ismereteimből tudom, a világháború olyan, amibe mi mindig belepusztulunk, ha akarjuk, ha nem. Van 26 állam ellenünk, az már biztosan. Most vagy úgy állok hozzá, mint a székely, hogy hova fogjuk eltemetni azt a sok hullát, akik támadnak minket, vagy úgy, hogy ha jön az amerikai kisbalta hozzánk, akkor ne szóljatok, úgyse fogok reagálni. Mert nyilván Trump először idelő, mert nem akarunk leválni az energiáról, amire van szerződésünk 2036-ig. Meg egyébként is. Ugye Trumt mondta, Orbán nagyon jó vezető, tehát áramot bele! Trump másnap meg mást mond.
Válasz erre
3
0
karcos-2
2025. október 28. 10:42
Úr Jézus Krisztus az utolsó időkről: És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. „Ismerjük fel a kudarcunkat, elbuktuk a 1,5 fokos klímacélt” Az ENSZ főtitkára szerint a klímaváltozás „pusztító következményei” már elkerülhetetlenek, de a kibocsátáscsökkentés továbbra is létfontosságú.
Válasz erre
0
0
aacius
2025. október 28. 10:36
Diplomáciát csak valós adatok és a valóság alapján lehet folytatni. Az a probléma, hogy a nyugati döntéshozók elhiszik a saját propagandájukat és Putyin is elhiszi a saját hadserege jelentéseit. Mivel ennek következtében a nyugat meg van győződve Oroszország legyőzhetőségéről, Oroszország pedig Ukrajna vereségéről, a diplomácia esélytelen. Már tényleg csak a Tomahawk-ok vannak. Nincs tovább, csak a nyílt háború, ráadásul Trump elszólta magát hogy min fél év lenne kiképezni az ukránokat. Már a Kurszki betörés is elérte a nukleáris küszöböt, és a további izmozás szó szerint játék a tűzzel.
Válasz erre
0
0
