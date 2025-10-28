Szijjártó megkongatta a vészharangot: a második világháború óta most a legrosszabb a helyzet (VIDEÓ)

***

A biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út, egyedül a kelet-nyugati párbeszéd javíthat a világ mai kritikus biztonsági helyzetén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Minszkbe, hogy a globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet,