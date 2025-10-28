Szijjártó megkongatta a vészharangot: a második világháború óta most a legrosszabb a helyzet (VIDEÓ)

Égető kérdést tett fel Orbán Viktor: Zelenszkij is hegyezi a fülét
A külgazdasági és külügyminiszter Minszk felé vette az irányt.
A biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út, egyedül a kelet-nyugati párbeszéd javíthat a világ mai kritikus biztonsági helyzetén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Minszkbe, hogy a globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet,
de talán a második világháború óta is igaz ez az állítás.
„Csak akkor tudjuk javítani a globális biztonság helyzetét, ha visszatérünk a diplomáciához, a párbeszédhez. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor igazán nagy baj lesz” – figyelmeztetett.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a párbeszédnek egy nagyon fontos tartóoszlopa az eurázsiai párbeszéd, amely egykor, nem is olyan régen, még erőssé tette Európát.
Úgyhogy vissza kell találnunk a biztonságos és erős Európához, ehhez a célhoz pedig az eurázsiai párbeszéden keresztül vezet az út, úgyhogy irány Minszk!”
– mondta.
(MTI/Mandiner)
