Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kenya repülőgép baleset halálhír

Breaking: nyolc magyar turista vesztette életét, miután lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában

2025. október 28. 12:39

A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.

2025. október 28. 12:39
null

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. 

Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni. A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. 

Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légiközlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

Frissítés: 

A Reuters beszámolója szerint a tíz utas közül nyolc magyar, ketten pedig német állampolgár voltak, míg a kétfős személyzet tagjai kenyaiak voltak. 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: X

 

 

 

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Katcsi
2025. október 28. 14:48
Őszinte részvétem! A családoknak vigasztalàst kívánok.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. október 28. 14:37
"2025.01.17 (Mi lesz a legnagyobb különgség a leköszönő Biden és a hivatalba lévő Trump adminisztráció között?) Minden. 😃 Minden meg fog változni. 😄 Új időszak kezdődik. Elsősorban a háború meg a béke ügyében, meg a szankciók ügyében. A szankciókat kidobjuk az ablakon és egy szankciómentes kapcsolatrendszert alakítsunk ki az oroszokkal" ez komolyan ekkora fasz
Válasz erre
1
4
nuevoreynuevaley
2025. október 28. 14:35
ezek kozott jopar NERes vitez volt folyt. kov
Válasz erre
0
4
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 28. 14:19
hát örülök, hogy nincs pénzem kenyába menni
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!