Gyászol a magyar sport: a Vasas szakosztályvezetője és családja vesztette életét a kenyai tragédiában

A Blikk információi szerint a repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között volt a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is, aki családjával – gyermekeivel és a bébiszitterrel – utazott. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt. A lap értesülései szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott, a társasághoz pedig Süllős anyósa, sógora és annak gyermeke is tartozott.

Az angyalföldi klub sportvezetője pótolhatatlan űrt hagyott maga után: nemcsak vezetőként, hanem a bokszolók elkötelezett támogatójaként is meghatározó szerepet töltött be a Vasasnál.

„Elsősorban az édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…” – mondta korábban a 43 éves sportvezető, amikor arról beszélt, mit jelent számára a sportág.