légikatasztrófa kenya Süllős Gyula Vasas tragédia ökölvívás

Gyászol a magyar sport: a Vasas szakosztályvezetője és családja vesztette életét a kenyai tragédiában

2025. október 29. 09:55

Süllős Gyula 43 éves volt.

2025. október 29. 09:55
null

Ahogy arról kedden beszámoltunk, röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép Kenyában, a tragédiát senki sem élte túl. A fedélzeten 11-en tartózkodtak, közülük nyolcan magyar állampolgárok voltak. A légügyi hatóság tájékoztatása szerint a gép a Diani tengerparti üdülőhelyről tartott a Maasai Mara Nemzeti Rezervátumban található Kichwa Tembo felé. 

A Blikk információi szerint a repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között volt a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is, aki családjával – gyermekeivel és a bébiszitterrel – utazott. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt. A lap értesülései szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott, a társasághoz pedig Süllős anyósa, sógora és annak gyermeke is tartozott. 

Az angyalföldi klub sportvezetője pótolhatatlan űrt hagyott maga után: nemcsak vezetőként, hanem a bokszolók elkötelezett támogatójaként is meghatározó szerepet töltött be a Vasasnál.

„Elsősorban az édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…” – mondta korábban a 43 éves sportvezető, amikor arról beszélt, mit jelent számára a sportág.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

nem-allhatom-szo-nelkul
•••
2025. október 29. 11:19 Szerkesztve
Amikor a szegény embert önhibáján kívül baj éri, baleset, betegség, nincs pénze műtétre, számlák fizetésére, stb, olyankor sem a tehetős réteg, sem a kenetteljes, a pénzt csak beszedni szerető alapítványok és egyházak, sem az állam nem siet a segítségére. Plusz sem a jobboldali, sem a baloldali média nem siet hírül adni a tragédiáját: Magára vessen, úgy kell neki, miért nincs több pénze! - De amikor gazdagék nem tudják már hova tenni a pénzüket, milliós külföldi vakációra mennek, és közben baj éri őket, krokodil könnyeket hullat az egész ország.... Milyen érdekes kettős mérce! -És ha azért, mert ezt leírtam, bárki részvétlennek, érzéketlennek, kegyeletsértőnek tartana, hát azt mondom, a szegény ember a bajában pontosan ugyanezt a részvétlenséget, érzéketlenséget, embertelenséget kapja mindenkitől! - Meglehet, ha a nyugdíjas csendben halálra fagy az otthonában, az kevésbé látványos, mintha lezuhan egy kisgép, de az undorító, hogy előbbi senkit nem érdekel, pedig ugyanolyan emberélet!
Válasz erre
0
0
magyarvizsla17
2025. október 29. 10:24
Szörnyű tragédia, együttérzek a hozzátartozókkal. A Mandi elolvashatná, mit publikál, mert ez a mondat kissé nehezen értelmezhető: "a repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között volt a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is, aki családjával – gyermekeivel és a bébiszitterrel – utazott. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt."
Válasz erre
0
0
