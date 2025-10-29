Gyászol a magyar sport: a Vasas szakosztályvezetője és családja vesztette életét a kenyai tragédiában

Megrázó felvétel: ennyi maradt a Kenyában lezuhant kisrepülőgépből (VIDEÓ)
A tragédiában nyolc magyar állampolgár halt meg.
Süllős Gyula 43 éves volt.
Ahogy arról kedden beszámoltunk, röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép Kenyában, a tragédiát senki sem élte túl. A fedélzeten 11-en tartózkodtak, közülük nyolcan magyar állampolgárok voltak. A légügyi hatóság tájékoztatása szerint a gép a Diani tengerparti üdülőhelyről tartott a Maasai Mara Nemzeti Rezervátumban található Kichwa Tembo felé.
Ezt is ajánljuk a témában
A tragédiában nyolc magyar állampolgár halt meg.
A Blikk információi szerint a repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között volt a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is, aki családjával – gyermekeivel és a bébiszitterrel – utazott. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt. A lap értesülései szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott, a társasághoz pedig Süllős anyósa, sógora és annak gyermeke is tartozott.
Az angyalföldi klub sportvezetője pótolhatatlan űrt hagyott maga után: nemcsak vezetőként, hanem a bokszolók elkötelezett támogatójaként is meghatározó szerepet töltött be a Vasasnál.
„Elsősorban az édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…” – mondta korábban a 43 éves sportvezető, amikor arról beszélt, mit jelent számára a sportág.
Szijjártó Péter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyar állampolgárok hozzátartozóinak.
Nyolc magyar turista vesztette életét.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán