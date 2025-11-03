„Néhány napja írtam valakinek válaszul, hogy majd nézzék meg T. Cooper mit ír a helyzetről Pokrovszk körül – nem lesz annyira udvarias, mint én. Nekem se korábban, se most nem tetszik a stílusa, és nagyon hajlamos túlzásokba esni – de a forrásai jók és technikai tudása nagy.

Nos, az van, amit ír. Ettől még az ukrán GUR különleges műveleti katonái hősök, hogy egy ilyen darálóba önként bementek. A veszteségük 100%, 10 vagy 12 kiváló katona feleslegesen halt/sebesült meg – de inkább az előbbi. Brutálisak a videók a levadászásukról. (Nem tudom persze, hogy lehet olyat írni csak magára a műveltre is, hogy LAUGHABLE (T. Cooper) az eredmény ismeretében – tragikus, igen, hiba, igen, de nem nevetséges)

Nem tudom mi történt, de kb. így képzelem:

Politikus: Tegyenek valamit a Pokrovszkból kivezető út biztosítására.

Katona: Nincs hozzá elég erő.

Politikus: Oldja meg.

Katona: Parancs, értettem.

Aztán megpróbáltak valami kétségbeesettet, Budanov vállalta be. Ettől még nem ő a hibás – hanem, aki kiadta a parancsot.

Ha a politika beleszól a hadműveletekbe, szinte mindig baj a vége. Így jártak az oroszok 2022-ben, amikor elégtelen erővel támadtak Ukrajnára. És az utóbbi két évben sokadjára látjuk ezt az ukrán oldalon. Néha az az érzésem, hogy a 2022-es tavaszi hatalmas pofon után az orosz politikai elit többet tanult, mint az ukrán. Jobban hagyják a katonáknak, hogy tegyék ami a dolguk.”