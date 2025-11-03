Ft
Pokrovszk orosz-ukrán háború helikopter hadművelet

Az orosz politikai elit többet tanult 2022 óta, mint az ukrán

2025. november 03. 07:15

Brutálisak a videók az ukránok levadászásáról. Ha a politika beleszól a hadműveletekbe, szinte mindig baj a vége.

2025. november 03. 07:15
Demkó Attila
Demkó Attila
„Néhány napja írtam valakinek válaszul, hogy majd nézzék meg T. Cooper mit ír a helyzetről Pokrovszk körül – nem lesz annyira udvarias, mint én. Nekem se korábban, se most nem tetszik a stílusa,  és nagyon hajlamos túlzásokba esni – de a forrásai jók és technikai tudása nagy.

Nos, az van, amit ír. Ettől még az ukrán GUR különleges műveleti katonái hősök, hogy egy ilyen darálóba önként bementek. A veszteségük 100%, 10 vagy 12 kiváló katona feleslegesen halt/sebesült meg – de inkább az előbbi. Brutálisak a videók a levadászásukról. (Nem tudom persze, hogy lehet olyat írni csak magára a műveltre is, hogy LAUGHABLE (T. Cooper) az eredmény ismeretében – tragikus, igen, hiba, igen, de nem nevetséges)

Nem tudom mi történt, de kb. így képzelem:
Politikus: Tegyenek valamit a Pokrovszkból kivezető út biztosítására.
Katona: Nincs hozzá elég erő.
Politikus: Oldja meg.
Katona: Parancs, értettem.

Aztán megpróbáltak valami kétségbeesettet, Budanov vállalta be. Ettől még nem ő a hibás –  hanem, aki kiadta a parancsot.

Ha a politika beleszól a hadműveletekbe, szinte mindig baj a vége. Így jártak az oroszok 2022-ben, amikor elégtelen erővel támadtak Ukrajnára. És az utóbbi két évben sokadjára látjuk ezt az ukrán oldalon. Néha az az érzésem, hogy a 2022-es tavaszi hatalmas pofon után az orosz politikai elit többet tanult, mint az ukrán. Jobban hagyják a katonáknak, hogy tegyék ami a dolguk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Arkagyij Budnyickij, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

pulsarito
2025. november 03. 08:34 Szerkesztve
2022-ben az oroszok nem katonai, hanem politikai értelemben kaptak pofont, amiből valóban megtanulták, hogy a nyugati politikusnak akkor szabad hinni, ha ló legel a sírján!
Halder_1899
2025. november 03. 08:27 Szerkesztve
Sztálingrádot mindig felhozzák sokan, de AZ szükséges volt. Ők üzemanyag és főleg szállító kapacitás hiánya miatt gyalog nem tudtak volna elmenekülni és a nyílt térségben napokig sem tudtak volna kitartani, míg a városban meg sokáig. Egy azonnal kitörés is töredéknek sikerülhetett volna. Semmilyen erő nem volt a német déli fronton, ha a bekerített német erő eltűnik, végzetes. A 6. német hadseregnek addig kellett kitartania, míg a németek képesek voltak új csapatokkal a déli frontot létrehozni. Addig is az oroszok a bekerített egységekkel foglalkoztak. Még így is, a nyert 2-3 hónappal is necces volt, de végül sikerült Manstein zseniális azóta is tanított húzásával /harkovi ellentámadás/ helyreállítani és megállítani a frontot. Sztálingrád - katlan megtartása - egy borzalmas, de szükséges döntés volt, utána volt sok olyan döntés német oldalról 43-45 közt, mi felesleges volt, mert nem volt mögötte semmi értelem. Oroszoknál 41és 42ben voltak ilyenek bőven.
Dixtroy
2025. november 03. 08:02
"Brutálisak a videók a levadászásukról. (Nem tudom persze, hogy lehet olyat írni csak magára a műveltre is, hogy LAUGHABLE (T. Cooper) az eredmény ismeretében – tragikus, igen, hiba, igen, de nem nevetséges)" Nyilván senki sem csapkodja a lábát nevettében, a teljesen értelmetlen abszurd bénázás láttán. Hősiességet sem látok benne.
Arisztokrata
2025. november 03. 07:40
2022-ben az orosz politika még hitt a nyugati állításoknak a békekötésre nézve. Ez talán hiba volt, s többet nem fogják elkövetni. Pokrovszk az ukrán háború 3. vagy 4. mini-Sztalingrádja.
