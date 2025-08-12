Kiderült, mikor térhetnek vissza Parajdra az otthonaikból kilakoltatottak

A Hargita megyei Katasztrófavédelmi Bizottság szerdán, egyhangú döntéssel, délután négy órától felfüggesztette a parajdi kilakoltatási rendelkezést, így az érintettek két hónap után visszaköltözhetnek otthonaikba.

A bányát ezentúl folyamatosan figyelik, és riasztási rendszert is kiépítettek

– közölte Bíró Barna Botond, az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke a Facebookon.

A román hatóságok június 1-jén rendelték el negyvenöt háztartás kiürítését, miután a vízzel elárasztott sóbánya tetején több kráter is kialakult. Az érintett épületek közül sok hétvégi ház volt, amelyeket nem használnak állandóan, a 27 állandó lakó pedig rokonoknál talált ideiglenes menedéket.

Nyitókép: MTI/Veres Nándor