Kiderült, mikor térhetnek vissza Parajdra az otthonaikból kilakoltatottak

„Ez nem segítség volt, hanem kampány” – helyretette az erdélyi politikus a Parajdon pózoló Magyar Pétert
Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint Magyar Péter azt se tudta, hol van.
A bányát ezentúl folyamatosan figyelik, és riasztási rendszert is kiépítettek.
A Hargita megyei Katasztrófavédelmi Bizottság szerdán, egyhangú döntéssel, délután négy órától felfüggesztette a parajdi kilakoltatási rendelkezést, így az érintettek két hónap után visszaköltözhetnek otthonaikba.
A bányát ezentúl folyamatosan figyelik, és riasztási rendszert is kiépítettek
– közölte Bíró Barna Botond, az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke a Facebookon.
A román hatóságok június 1-jén rendelték el negyvenöt háztartás kiürítését, miután a vízzel elárasztott sóbánya tetején több kráter is kialakult. Az érintett épületek közül sok hétvégi ház volt, amelyeket nem használnak állandóan, a 27 állandó lakó pedig rokonoknál talált ideiglenes menedéket.
