parajd Erdély Hargita megye RMDSZ

Kiderült, mikor térhetnek vissza Parajdra az otthonaikból kilakoltatottak

2025. augusztus 12. 21:20

A bányát ezentúl folyamatosan figyelik, és riasztási rendszert is kiépítettek.

2025. augusztus 12. 21:20
null

A Hargita megyei Katasztrófavédelmi Bizottság szerdán, egyhangú döntéssel, délután négy órától felfüggesztette a parajdi kilakoltatási rendelkezést, így az érintettek két hónap után visszaköltözhetnek otthonaikba.

 A bányát ezentúl folyamatosan figyelik, és riasztási rendszert is kiépítettek

 – közölte Bíró Barna Botond, az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke a Facebookon.

A román hatóságok június 1-jén rendelték el negyvenöt háztartás kiürítését, miután a vízzel elárasztott sóbánya tetején több kráter is kialakult. Az érintett épületek közül sok hétvégi ház volt, amelyeket nem használnak állandóan, a 27 állandó lakó pedig rokonoknál talált ideiglenes menedéket.

Nyitókép: MTI/Veres Nándor

