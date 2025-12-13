Erdély hazavár: az RMDSZ történelmi programot indít a kivándorolt magyarok hazacsábítására (VIDEÓ)

Az RMDSZ „Erdély hazavár” néven hosszú távú programot indít, amelynek célja az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözésének ösztönzése. A kezdeményezést Marosvásárhely nemrégiben felújított nemzetközi repülőterén jelentették be, szimbolikusan is jelezve:

Erdély kapui nemcsak kifelé, hanem befelé is nyitva állnak.

Kelemen Hunor pártelnök hangsúlyozta, hogy a 90-es évek bizonytalanságában távozott családokat továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik, és szeretettel várják haza őket. Mint mondta, Erdély mára biztonságos, fejlődő régió, ahol a szolgáltatások, az infrastruktúra és a gazdasági kilátások is lényegesen jobbak, mint évtizedekkel korábban.