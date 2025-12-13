Erdély hazavár: az RMDSZ történelmi programot indít a kivándorolt magyarok hazacsábítására (VIDEÓ)

Több fiatal példája is mutatja, hogy sokan anyagi okokból mentek el, de végül a családalapítás és a gyermeknevelés miatt döntöttek úgy: Erdélyben szeretnének élni. A program arra épít, hogy a következő évtizedekben a térség biztonságos és fejlődő pályán marad, így valós alternatívát kínál a külföldön élő erdélyiek számára.
A kezdeményezés ötletgazdája, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint a hazatérés egyik legnagyobb akadálya nem az anyagi háttér, hanem a román bürokrácia útvesztői.
Éppen ezért az RMDSZ gyakorlati segítséget ígér: információt, ügyintézési támogatást, és olyan helyi programok terjesztését, mint az ingyen telek vagy ingyenes házterv biztosítása a hazaköltözők számára. Emellett külön program indul a román nyelvtudás erősítésére is a hazatérő gyerekek számára, valamint segítik a külföldi oklevelek honosítását.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
az elmúlt 35 évben körülbelül 700 ezerrel csökkent Románia magyar lakossága, de ma már a tendencia megfordulni látszik – több a hazaköltözni vágyó, mint az elvándorló.