Erdély haza RMDSZ

Erdély hazavár: az RMDSZ történelmi programot indít a kivándorolt magyarok hazacsábítására (VIDEÓ)

2025. december 13. 16:53

Kelemen Hunor szerint Erdély ma már biztonságos, fejlődő régió – egyre több külföldön élő magyar dönt a hazaköltözés mellett.

null

Az RMDSZ „Erdély hazavár” néven hosszú távú programot indít, amelynek célja az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözésének ösztönzése. A kezdeményezést Marosvásárhely nemrégiben felújított nemzetközi repülőterén jelentették be, szimbolikusan is jelezve: 

Erdély kapui nemcsak kifelé, hanem befelé is nyitva állnak. 

Kelemen Hunor pártelnök hangsúlyozta, hogy a 90-es évek bizonytalanságában távozott családokat továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik, és szeretettel várják haza őket. Mint mondta, Erdély mára biztonságos, fejlődő régió, ahol a szolgáltatások, az infrastruktúra és a gazdasági kilátások is lényegesen jobbak, mint évtizedekkel korábban.

A pártelnök szerint nem sürgetni akarják az elvándoroltakat, hanem támogatást nyújtani azoknak, akik már fontolgatják a hazatérést. 

Több fiatal példája is mutatja, hogy sokan anyagi okokból mentek el, de végül a családalapítás és a gyermeknevelés miatt döntöttek úgy: Erdélyben szeretnének élni. A program arra épít, hogy a következő évtizedekben a térség biztonságos és fejlődő pályán marad, így valós alternatívát kínál a külföldön élő erdélyiek számára.

A kezdeményezés ötletgazdája, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint a hazatérés egyik legnagyobb akadálya nem az anyagi háttér, hanem a román bürokrácia útvesztői.

Éppen ezért az RMDSZ gyakorlati segítséget ígér: információt, ügyintézési támogatást, és olyan helyi programok terjesztését, mint az ingyen telek vagy ingyenes házterv biztosítása a hazaköltözők számára. Emellett külön program indul a román nyelvtudás erősítésére is a hazatérő gyerekek számára, valamint segítik a külföldi oklevelek honosítását.

A sajtótájékoztatón elhangzott: 

az elmúlt 35 évben körülbelül 700 ezerrel csökkent Románia magyar lakossága, de ma már a tendencia megfordulni látszik – több a hazaköltözni vágyó, mint az elvándorló. 

Az RMDSZ célja, hogy ezt a folyamatot megerősítse, ezért konzultációt indítanak az érintettek igényeinek és félelmeinek feltérképezésére az Erdelyhazavar.ro oldalon. A párt vezetői szerint Erdély a következő években nemcsak otthon, hanem vonzó lehetőség is lehet azok számára, akik külföldön éltek, de szülőföldjükön képzelik el jövőjüket.

Nyitókép: Nagy Melinda / AFP

A videó itt nézhető meg:

