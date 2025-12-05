Ft
12. 05.
péntek
háború Gottfried Barna Kratochvil Károly Tanácsköztársaság Babucs Zoltán Erdély történelem Károlyi Mihály Románia Székely Hadosztály

„Elkeseredéssel és honfiúi bánattal még egyetlen nemzetet sem mentettek meg soha” – a Székely Hadosztályra emlékeztek

2025. december 05. 09:07

Telt házas kerekasztal-beszélgetés a Magyarságkutató Intézetben Erdély román elrablásának évfordulóján.

2025. december 05. 09:07
null
Tari Tamás

December 1-je sajnos a mai magyar köztudatban keveseknek mond valamit, pedig 107 évvel ezelőtt, 1918 tragikus emlékű telén ekkor kiáltották ki egyoldalúan az erdélyi románság küldöttei a gyulafehérvári nagygyűlésen az országrész egyesülését a Román Királysággal. A Magyarország számára gyászos évfordulón azonban egy másik eseményre is emlékezünk: a román megszállással szembeni magyar fegyveres ellenállás kezdetére,  a Székely Hadosztály születésére.

Gottfried Barna, Babucs Zoltán és Toót-Holló Tamás a Magyarságkutató Intézet Székely Hadosztályról szóló kerekasztal-beszélgetésén
Gottfried Barna, Babucs Zoltán és Toót-Holló Tamás a Magyarságkutató Intézet Székely Hadosztályról szóló kerekasztal-beszélgetésén
Forrás: Magyarságkutató Intézet

Ugyanis december 1-jén indult el az a páncélvonat az erdővidéki Ágostonfalváról, amely a később nagyjából 15 ezer főre szaporodó katonai alakulat első csapatait vitte Székelyföldről Kolozsvárra, hogy megteremtsék az ellenállás magvát.

A Magyarságkutató Intézet a jeles nap alkalmából, a hadosztály emlékezete előtt tisztelegve egy kerekasztal-beszélgetés keretében idézte fel a dicsőséges, ám sajnos tragikus kimenetelű székely erőfeszítéseket. A telt házas rendezvényen Toót-Holló Tamás író-újságíró, irodalomtörténész moderálása mellett Babucs Zoltán és Gottfried Barna hadtörténészek avatták be a hallgatóságot a korszak és a fegyveres harcok rejtelmeibe, akikhez videó- és hangbejátszások formájában csatlakozott Fráter Olivér történész is. A helyszínen hagyományőrzők mutatták be a Székely Hadosztály egyenruháját, felszerelési tárgyait és fegyverit.

Trianon ne csak a gyászról szóljon!

A Magyarságkutató Intézet számára fontos, hogy a trianoni traumát úgy tudja átfordítani a mai kor emberének, 

hogy az identitáserősítővé váljon a számunkra”

– fogalmazott köszöntőjében M. Lezsák Gabriella, az intézmény főigazgatója, aki arról is beszélt, hogy az intézet az országvesztés okait feltáró kutatásokat folytat.

A Székely Hadosztállyal és a rá való emlékezéssel kapcsolatban elmondta:

fontos tudatosítani a jelen nemzedékeiben, hogy Erdély nem ellenállás nélkül került román kézre.

Szerinte a kudarc ellenére sem mondhatjuk, hogy hiábavaló lett volna a harc, hiszen a Székely Hadosztály „a bátorság, a helytállás és az összefogás jelképévé vált”.

M. Lezsák Gabriella
Forrás: Magyarságkutató Intézet

Hősi portrék

Nem a győzelem a harc értelme, hanem a betöltött kötelesség csodás szentsége”

– idézte Szabó Dezső szavait az est mottójaként Toót-Holló Tamás, akinek bevezetőjét követően a résztvevők Fráter Olivér tolmácsolásában hallgathatták meg a Székely Hadosztály parancsnoka, szentkereszthegyi Kratochvil Károly ezredes életútját.

A gyermekkortól, az Brassóban töltött tíz éven át, a katonai szolgálat és az első világháborús hősies helytállás, majd a hazaérkezés mozzanatain át juthatott el a hallgatóság a kitűnő katonával együtt 1918 novemberéig, a Nagyváradra való hazaérkezésig.

Szentkereszthegyi Kratochvil Károly az első világháborúban. (Forrás: Facebook)

Ezt követően Babucs Zoltán vette át a szót, aki Kratochvil mellett felidézte a 39. dandárral együtt 13–15 ezer főt számláló Székely Hadosztály több nevezetes alakját is. Szó esett

vitéz Jány Gusztáv későbbi honvéd tábornokról, a 2. magyar királyi 2. honvéd hadsereg néhai parancsnokáról;

gróf Stomm Marcel vezérkari századosról, későbbi altábornagyról, aki a második világháborúban szintén szolgált a Donnál, hadtestparancsnokként;

Stomm Marcel és Jány Gusztáv

Márton Áron, későbbi gyulafehérvári püspökről, aki tartalékos hadnagyként vett részt a hadosztály harcaiban;

vitéz sepsibaczoni Toókos Gyula vezérkari századosról, későbbi tábornokról, aki huszár tisztként teljesített szolgálatot, majd később a Vitézi Rend egyik székkapitánya lett;

Toókos Gyula és Márton Áron

vitéz kovásznai Vén Zoltán hadnagyról, későbbi ezredesről, aki kántortanítóból lett IV. Károly aranysarkantyús vitéze, majd a kommunizmusban segédmunkásként hunyt el;

Maderspach Viktorról, a híres szabadcsapat-parancsnokról, vadászíróról, aki tartalékos huszár főhadnagyként harcolt a hadosztály kötelékében; 

Maderspach Viktor és Vén Zoltán

illetve Páter Bónis Lajos Arkangyalról, aki a Székely Hadosztály tábori lelkészeként működött, majd az 1921-es nyugat-magyarországi felkelésben Prónay Pál oldalán harcolt a Rongyos Gárdával.

Páter Bónis Lajos Arkangyal

Így kezdődött

Ezt követően Gottfried Barna ismertette, hogyan érkezett haza teljes rendben a 39. gyalogdandárhoz tartozó nagyváradi 4. honvéd gyalogezred élén, 1918. november 17-én Nagyváradra Kratochvil, és hogyan szereltette le az egységet a gróf Károlyi Mihály vezette kormány.

Az előadók ezt követően részletesen kitértek arra, hogyan omlott össze az antant mesterkedései folytán az Osztrák–Magyra Monarchia hátországa úgy, hogy a katonák minden fronton idegen földön álltak, hogyan puccsolta meg a fennálló rendet Budapesten a vörös gróf.

A nagy háborút nem elvesztettük, a nagy háború elveszett”

– idézte a kor népszerű katonamondását Babucs Zoltán, hozzátéve, „Károli és rózsaszínű, pacifista ködbe burkolózott elvbarátai azt hitték, hogyha hazahozzák és leszerelik a katonákat, akkor majd a diplomácia zöld asztala mellett eldönthetik Magyarország sorsát”.

Szerinte a Károlyi-kormány azzal, hogy

a fegyelmezetten, felszerelésük jelentős részével hazaérkező 1,2 millió magyar katona kezéből kicsavarta a fegyvert, történelmi bűnt követett el, amit nem lehet megbocsátani.

Gottfried Barna hangsúlyozta, hogy a forradalmi viszonyok között a kormányzat egyes elemei – például Friedrich István hadügyi államtitkár – konvencionális eszközökkel próbálta életben tartani a katonatanácsok és a szociáldemokrata-bolsevik agitáció által aláásott hadsereget, ám ez nem vezethetett eredményre az akkori helyzetben.

Babucs Zoltán
Forrás: Magyarságkutató Intézet

A szakértők azt is kiemelték, hogy a négyéves öldöklés után mindenkinek elege volt a hadakozásból, és a korban ráadásul senki sem hitte, hogy az idegen megszállás nem csupán ideiglenes állapot lesz.

Ehhez járult hozzá az alkalmatlan vezetők által folytatott kudarcos politika, ami atomizálta a társadalmat és a hadsereget, amelynek katonáitól egyébként Károlyi Mihály és rendszere rettegett.

Szentkereszthegyi Kratochvil Károly

A székelyek nem hagyják magukat

A forradalmi felfordulás nyomán ugyan az ország keleti felében is anarchisztikus állapotok uralkodtak, de Gottfried Barna felidézte, hogy a felállítandó 38. gyaloghadosztály tisztjeinek egy csoportja ilyen körülmények között – Apáthy István, Erdély kormánybiztosa áldásával – határozta el, hogy toborzókörútra indulnak a Székelyföldre (a románok ekkor már akadálytalanul vonultak be Erdélybe, a Maros vonaláig – a szerk.).

Dr. Zágoni István ügyvéd, későbbi újságíró vezetésével pedig december 1-jén indultak vissza Kolozsvárra, ahol Kratochvil Károly engedélyével meg is kezdték a kiképzésüket. Előbb csak zászlóaljként, majd ezredként, végül 1919. január 20-ától hivatalosan is Székely Hadosztály néven folytatták a működésüket.

Zágoni István és vitéz nemes Nagy Pál, az alakulat első parancsnokai

A román előrenyomulás következtében Kratochvilék kénytelenek voltak kivonulni Kolozsvárról, a Királyhágónál azonban megvetették a lábukat, és egy – Babucs Zoltán szavaival – cérnavékonyságú, a Don-kanyarban húzódónál is sokkal előnytelenebb, 

350 kilométeres fronton rendezkedtek be védelemre.

A székelyek a Técsőtől Vaskohig húzódó arcvonalon hiányos felszereléssel, téli ruházat nélkül, mínusz 20 fokos hidegben is képesek voltak több hónapra feltartóztatni a többszörös túlerőben lévő románokat.

A székelyek zászlóavatása és fogadalomtétele Szatmárnémetiben

Sőt, olykor még sikeres ellentámadásokra is futotta az erejükből a védtelen magyar civil lakossággal egyébként brutálisan bánó –

  • botfenyítéstől,
  • rablásoktól,
  • túszszedéstől,
  • kínzásoktól és
  • gyilkosságtól sem visszariadó –

ellenséggel szemben. Ez Fráter Olivér szerint hatalmas fegyvertény.

Gottfried Barna
Forrás: Magyarságkutató Intézet

Szabotázs és aknamunka Budapestről

Szívszorító belegondolni, milyen eredményt érhetett volna el a Székely Hadosztály, ha a magyar fővárosból támogatást kap ahelyett, hogy előbb a Pogány József vezette Központi Katonatanács, március 21-ét követően pedig a Tanácsköztársaság kommunista vezetése igyekezett volna nekik minden létező módon keresztbe tenni.

Az 1919. február 1-jére már Szatmárnémetiig visszaszorult hadosztály-parancsnokságot ugyan Gottfried Barna szerint Nagy Vince, akkori belügyminiszter próbálta összebékíteni Károlyiékkal, az ezt nyélbe ütni hivatott miniszterelnöki látogatás nem igazán hozott eredményt. A székelyek ezt követően sem kaptak kellő segítséget, és „ellenforradalmi” alakulatként kezelték őket.

A szatmárnémeti zászlószentelés

Ennek ellenére a történészek megerősítették, hogy a székely furfang nem hagyta cserben a katonákat:

ahonnan csak tudtak, szereztek felszerelést, ha kellett, cigarettáért cserébe, ha kellett, a „gazdátlan” hadianyag elcsaklizásával.

Kratochvil Károly csapatai és a kommunisták között (akik egyébként a Székely Hadosztályt is politikai biztosokkal, komisszárokkal tömték tele – a szerk.) igen hamar megszűnt mindenféle bizalom.

Hagyományőrző fegyverbemutató
Forrás: Magyarságkutató Intézet

A váltásként érkezett, kitűnően felszerelt, de harci szellemét tekintve csapnivaló nemzetközi vörös ezredet 1919. április 16-án a front egészén meginduló román támadás pillanatok alatt elsöpörte.

Ezzel a székelyek is visszavonulásra kényszerültek, és tulajdonképpen így végleg el is veszett Erdély.

A Székely Hadosztály ellenforradalmi terve

A két hadtörténész érintőlegesen arról is beszélt, hogy bár Kratochvil kezdetben nem politizált – a Monarchia katonaságában ez szigorúan tilos is volt –, idővel a budapesti központi hatalom ellen fordult, és egy ellenforradalmat kezdett tervezni, előbb Károlyiék, majd a vörösök ellen (ebben Friedrich István is támogatta, bátorította – a szerk.).
A terv lényege az lett volna, hogy a hadosztályvezetés megállapodott az ekkor a Délvidéken állomásozó francia csapatokkal, hogy azok elzárják a románok útját, amíg az egység Budapest ellen vonul, és letöri a Kun Béla vezette vörös uralmat.
A kudarc oka az volt, hogy a románok ezt megneszelve azonnal offenzívába kezdtek, de a legénység többsége sem lett volna hajlandó magyarok ellen fegyvert használni.

 

Károlyi Mihály látogatása a Székely Hadosztálynál Szatmárnémetiben.

Szomorú végjáték

A román csapatok ezt követően szinte akadálytalanul özönlöttek a Tiszáig. A székelyek próbálták ugyan hátráltatni az ellenséget, de mivel ekkorra már a magyar Vörös Hadsereg egységeivel is nyílt összetűzésekre került sor, nem vehették fel sikerrel a harcot a több mint háromszoros túlerő ellen.

Verbőczy Kálmán százados, a hadosztály egyik legkiválóbb katonája

Március 29-én ilyen körülmények között a Székely Hadosztály többsége kénytelen volt letenni a fegyvert a románok előtt, akik annak ellenére Brassóba internálták a magukat megadó katonákat, hogy előzetesen azt ígérték neki, hogy hazatérhetnek a lakóhelyükre.

Kratochvil Károly rajza a hadosztály mátészalkai harcairól (Forrás: Wikipédia)

Babucs Zoltán és Gottfried Barna is megemlítették a Vörös Hadsereg kötelékében tovább harcoló 2. (székely) dandárt, amely a hadosztály azon katonáiból, egységeiből verbuválódott, amelyek nem értesültek időben a fegyverletételről, és előbb átkeltek a Tiszán. Ez a seregtest nem volt kommunista érzelmű, de részt vett a csehek elleni tavaszi hadjáratban, majd a kommün bukása után a Dunántúlon betagozódott a Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadseregbe.

Fráter Olivér hangsúlyozta, hogy a székelyek 1918–19-ben nem ideológiai, hanem területvédő harcot folytattak, küzdelmüket és bukásukat pedig ennek tükrében kell megítélni.

Székely katonák a Nemzeti Hadsereg kötelékében
Forrás: Facebook

Az emlékezés kötelessége

Azzal kapcsolatban, hogy mi tette olyan különlegessé és potens katonai alakulattá a Székely Hadosztályt, Toót-Holló Tamás Kovács Benedek református tábori lelkésznek a 1919. február 1-jei, szatmárnémeti fogadalomtételen elhangzott beszédéből idézett:

„Az utolsó hónapok izgalmas zűrzavarában a magyar nemzet semmiről sem feledkezett meg könnyebben, mint önmagáról. Történelmi tradícióink, az ősök drága, szent hagyománya szinte végzetszerűen homályosodott el azokban a nemzetközi érzésekben és gondolatokban, melyeknek már csak mi vagyunk kegyetlenül megcsúfolt prófétái.”

Elkeseredéssel és honfiúi bánattal még egyetlen nemzetet sem mentettek meg soha.”

„Ezt az igazságot értettük meg akkor, midőn szervezkedni kezdettünk. A tétlenkedő bánat és a méltatlankodó kesergés helyét szívünkben a harcra kész fájdalom, a halálra elszántság és az elégtételt kereső öntudat töltötte be. Tömörültünk azért, hogy földünket és jogainkat életünkkel és vérünkkel mentsük meg, ha kell.”

Forrás: Magyarságkutató Intézet

Babucs Zoltán pedig zárásként hangsúlyozta, hogy a székelyek példamutatása a korban számos magyar nemzeti célú küzdelmet inspirált, amelyekben személyesen is részt vettek a Székely Hadosztály tagjai: kezdve a balassagyarmati csehkiveréstől egészen a nyugat-magyarországi felkelésekig.

Stomm Marcel visszaemlékezését idézve hozzátette:

A Székely Hadosztály felállítása az erdélyi székelyek és magyarok ragaszkodását fejezte ki az anyaország iránt.”

 

***

Fotó: Magyarságkutató Intézet
 

