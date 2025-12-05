„Elkeseredéssel és honfiúi bánattal még egyetlen nemzetet sem mentettek meg soha” – a Székely Hadosztályra emlékeztek

Így kezdődött

Ezt követően Gottfried Barna ismertette, hogyan érkezett haza teljes rendben a 39. gyalogdandárhoz tartozó nagyváradi 4. honvéd gyalogezred élén, 1918. november 17-én Nagyváradra Kratochvil, és hogyan szereltette le az egységet a gróf Károlyi Mihály vezette kormány.

Az előadók ezt követően részletesen kitértek arra, hogyan omlott össze az antant mesterkedései folytán az Osztrák–Magyra Monarchia hátországa úgy, hogy a katonák minden fronton idegen földön álltak, hogyan puccsolta meg a fennálló rendet Budapesten a vörös gróf.

A nagy háborút nem elvesztettük, a nagy háború elveszett”

– idézte a kor népszerű katonamondását Babucs Zoltán, hozzátéve, „Károli és rózsaszínű, pacifista ködbe burkolózott elvbarátai azt hitték, hogyha hazahozzák és leszerelik a katonákat, akkor majd a diplomácia zöld asztala mellett eldönthetik Magyarország sorsát”.

Szerinte a Károlyi-kormány azzal, hogy

a fegyelmezetten, felszerelésük jelentős részével hazaérkező 1,2 millió magyar katona kezéből kicsavarta a fegyvert, történelmi bűnt követett el, amit nem lehet megbocsátani.

Gottfried Barna hangsúlyozta, hogy a forradalmi viszonyok között a kormányzat egyes elemei – például Friedrich István hadügyi államtitkár – konvencionális eszközökkel próbálta életben tartani a katonatanácsok és a szociáldemokrata-bolsevik agitáció által aláásott hadsereget, ám ez nem vezethetett eredményre az akkori helyzetben.

Babucs Zoltán

A szakértők azt is kiemelték, hogy a négyéves öldöklés után mindenkinek elege volt a hadakozásból, és a korban ráadásul senki sem hitte, hogy az idegen megszállás nem csupán ideiglenes állapot lesz.

Ehhez járult hozzá az alkalmatlan vezetők által folytatott kudarcos politika, ami atomizálta a társadalmat és a hadsereget, amelynek katonáitól egyébként Károlyi Mihály és rendszere rettegett.

Szentkereszthegyi Kratochvil Károly

A székelyek nem hagyják magukat

A forradalmi felfordulás nyomán ugyan az ország keleti felében is anarchisztikus állapotok uralkodtak, de Gottfried Barna felidézte, hogy a felállítandó 38. gyaloghadosztály tisztjeinek egy csoportja ilyen körülmények között – Apáthy István, Erdély kormánybiztosa áldásával – határozta el, hogy toborzókörútra indulnak a Székelyföldre (a románok ekkor már akadálytalanul vonultak be Erdélybe, a Maros vonaláig – a szerk.).

Dr. Zágoni István ügyvéd, későbbi újságíró vezetésével pedig december 1-jén indultak vissza Kolozsvárra, ahol Kratochvil Károly engedélyével meg is kezdték a kiképzésüket. Előbb csak zászlóaljként, majd ezredként, végül 1919. január 20-ától hivatalosan is Székely Hadosztály néven folytatták a működésüket.

Zágoni István és vitéz nemes Nagy Pál, az alakulat első parancsnokai

A román előrenyomulás következtében Kratochvilék kénytelenek voltak kivonulni Kolozsvárról, a Királyhágónál azonban megvetették a lábukat, és egy – Babucs Zoltán szavaival – cérnavékonyságú, a Don-kanyarban húzódónál is sokkal előnytelenebb,

350 kilométeres fronton rendezkedtek be védelemre.

A székelyek a Técsőtől Vaskohig húzódó arcvonalon hiányos felszereléssel, téli ruházat nélkül, mínusz 20 fokos hidegben is képesek voltak több hónapra feltartóztatni a többszörös túlerőben lévő románokat.

A székelyek zászlóavatása és fogadalomtétele Szatmárnémetiben

Sőt, olykor még sikeres ellentámadásokra is futotta az erejükből a védtelen magyar civil lakossággal egyébként brutálisan bánó –

botfenyítéstől,

rablásoktól,

túszszedéstől,

kínzásoktól és

gyilkosságtól sem visszariadó –

ellenséggel szemben. Ez Fráter Olivér szerint hatalmas fegyvertény.

Gottfried Barna

Szabotázs és aknamunka Budapestről

Szívszorító belegondolni, milyen eredményt érhetett volna el a Székely Hadosztály, ha a magyar fővárosból támogatást kap ahelyett, hogy előbb a Pogány József vezette Központi Katonatanács, március 21-ét követően pedig a Tanácsköztársaság kommunista vezetése igyekezett volna nekik minden létező módon keresztbe tenni.

Az 1919. február 1-jére már Szatmárnémetiig visszaszorult hadosztály-parancsnokságot ugyan Gottfried Barna szerint Nagy Vince, akkori belügyminiszter próbálta összebékíteni Károlyiékkal, az ezt nyélbe ütni hivatott miniszterelnöki látogatás nem igazán hozott eredményt. A székelyek ezt követően sem kaptak kellő segítséget, és „ellenforradalmi” alakulatként kezelték őket.

A szatmárnémeti zászlószentelés

Ennek ellenére a történészek megerősítették, hogy a székely furfang nem hagyta cserben a katonákat:

ahonnan csak tudtak, szereztek felszerelést, ha kellett, cigarettáért cserébe, ha kellett, a „gazdátlan” hadianyag elcsaklizásával.

Kratochvil Károly csapatai és a kommunisták között (akik egyébként a Székely Hadosztályt is politikai biztosokkal, komisszárokkal tömték tele – a szerk.) igen hamar megszűnt mindenféle bizalom.

Hagyományőrző fegyverbemutató

A váltásként érkezett, kitűnően felszerelt, de harci szellemét tekintve csapnivaló nemzetközi vörös ezredet 1919. április 16-án a front egészén meginduló román támadás pillanatok alatt elsöpörte.

Ezzel a székelyek is visszavonulásra kényszerültek, és tulajdonképpen így végleg el is veszett Erdély.

A Székely Hadosztály ellenforradalmi terve A két hadtörténész érintőlegesen arról is beszélt, hogy bár Kratochvil kezdetben nem politizált – a Monarchia katonaságában ez szigorúan tilos is volt –, idővel a budapesti központi hatalom ellen fordult, és egy ellenforradalmat kezdett tervezni, előbb Károlyiék, majd a vörösök ellen (ebben Friedrich István is támogatta, bátorította – a szerk.).

A terv lényege az lett volna, hogy a hadosztályvezetés megállapodott az ekkor a Délvidéken állomásozó francia csapatokkal, hogy azok elzárják a románok útját, amíg az egység Budapest ellen vonul, és letöri a Kun Béla vezette vörös uralmat.

A kudarc oka az volt, hogy a románok ezt megneszelve azonnal offenzívába kezdtek, de a legénység többsége sem lett volna hajlandó magyarok ellen fegyvert használni.

Károlyi Mihály látogatása a Székely Hadosztálynál Szatmárnémetiben.

Szomorú végjáték

A román csapatok ezt követően szinte akadálytalanul özönlöttek a Tiszáig. A székelyek próbálták ugyan hátráltatni az ellenséget, de mivel ekkorra már a magyar Vörös Hadsereg egységeivel is nyílt összetűzésekre került sor, nem vehették fel sikerrel a harcot a több mint háromszoros túlerő ellen.

Verbőczy Kálmán százados, a hadosztály egyik legkiválóbb katonája

Március 29-én ilyen körülmények között a Székely Hadosztály többsége kénytelen volt letenni a fegyvert a románok előtt, akik annak ellenére Brassóba internálták a magukat megadó katonákat, hogy előzetesen azt ígérték neki, hogy hazatérhetnek a lakóhelyükre.

Kratochvil Károly rajza a hadosztály mátészalkai harcairól (Forrás: Wikipédia)

Babucs Zoltán és Gottfried Barna is megemlítették a Vörös Hadsereg kötelékében tovább harcoló 2. (székely) dandárt, amely a hadosztály azon katonáiból, egységeiből verbuválódott, amelyek nem értesültek időben a fegyverletételről, és előbb átkeltek a Tiszán. Ez a seregtest nem volt kommunista érzelmű, de részt vett a csehek elleni tavaszi hadjáratban, majd a kommün bukása után a Dunántúlon betagozódott a Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadseregbe.

Fráter Olivér hangsúlyozta, hogy a székelyek 1918–19-ben nem ideológiai, hanem területvédő harcot folytattak, küzdelmüket és bukásukat pedig ennek tükrében kell megítélni.

Székely katonák a Nemzeti Hadsereg kötelékében

Az emlékezés kötelessége

Azzal kapcsolatban, hogy mi tette olyan különlegessé és potens katonai alakulattá a Székely Hadosztályt, Toót-Holló Tamás Kovács Benedek református tábori lelkésznek a 1919. február 1-jei, szatmárnémeti fogadalomtételen elhangzott beszédéből idézett:

„Az utolsó hónapok izgalmas zűrzavarában a magyar nemzet semmiről sem feledkezett meg könnyebben, mint önmagáról. Történelmi tradícióink, az ősök drága, szent hagyománya szinte végzetszerűen homályosodott el azokban a nemzetközi érzésekben és gondolatokban, melyeknek már csak mi vagyunk kegyetlenül megcsúfolt prófétái.”