„Ez nem segítség volt, hanem kampány” – helyretette az erdélyi politikus a Parajdon pózoló Magyar Pétert

Mint mondta: „Az egyetlen pozitívuma a látogatásának az volt, hogy a stábjával Parajdon aludt, ezzel is segítve a helyi turizmust.

Minden más a tájékozatlanság és a politikai önérdek mentén zajlott.”

Bíró szerint Magyar Péternek sem helyismerete, sem valódi érdeklődése nem volt a történtek iránt. „Nem tudta, kivel beszél, nem kérdezett meg senkit azok közül, akik valóban benne vannak ebben a katasztrófahelyzetben – se a főispánt, se a helyi polgármestert, se a bányavállalat embereit, és még engem sem. Nem is érdekelte, szerintem.” Az elnök hangsúlyozta: ha Magyar valóban tájékozódni akart volna, lett volna kitől – magyarul is jól beszélő szakemberek álltak volna rendelkezésére.

A látogatás során számos ténybeli tévedés hangzott el.

Például, Magyar szerint Parajd község lakossága 3500 fő, holott valójában több mint 6500-an élnek ott, és a legutóbbi népszámlálás szerint – ellentétben a trenddel – enyhe népességnövekedés történt. Továbbá, az sem igaz, hogy a sóbánya Románia egyik legfontosabb turisztikai célpontja lenne.

A bánya állapotát illetően is súlyos félreértések hangzottak el.

A bánya egészének megmentése soha nem került reálisan napirendre – a szóban forgó helyreállítási javaslat kizárólag a Telegdy-szárnyra és a szanatóriumi részre vonatkozik, amelyhez a számítások szerint mintegy 1,1 millió köbméter víz kiszivattyúzása lenne szükséges. Bíró Barna Botond ugyanakkor hangsúlyozta: „Erről érdemi döntést addig nem lehet hozni, amíg a Korond-patak medrének végleges elterelése meg nem történik.”

Különösen veszélyes – figyelmeztetett Bíró, hogy a politikusok úgy nyilatkoznak, hogy nem értik a helyzetet. „A bánya megtelt. Nem azért vezetik el csövekben a vizet, hogy ne ömöljön be több, hanem hogy ne találkozzon az édesvíz a sóval, mert az szennyezné a Kis-Küküllő vizét, ami Maros megyében is komoly problémát okozhat.”

A kivitelező, aki Magyar Péteréket kísérte, nem is a bánya vezetője – sőt, Bíró szerint ő az, „akivel a legtöbb konfliktusunk van”, aki a nemzetközi szakértők ajánlása ellenére bontott le egy védőlépcsőt, és akinek hibája miatt több tízezer ember maradt napokra ivóvíz nélkül.

A kivitelező emellett olyan vízelvezető rendszert ígért, amely az első kisebb esőzésnél is működött volna – ehelyett azonban már az első komolyabb csapadék elmosott mindent. A kivitelező cég, amely megbízást kapott a vízelvezető rendszer kiépítésére, elvileg egy 15 köbméter/másodperc hozamú rendszer problémamentes működtetésére vállalkozott – ezzel szemben a valóságban már 5,9 köbméter/másodpercnél csődöt mondott a rendszer. Ráadásul a munkálatokat is egyhónapos késéssel végezték el. Az említett vállalkozás mindössze két éve alakult, hét alkalmazottal működik, és munkáinak túlnyomó részét a sóvállalattól kapta – Parajdon is csak alig két hónapja van jelen. Magyar Péter azonban ezt az illetőt tette meg „informátorává”, ami Bíró szerint teljesen félreviszi a valóságértelmezést.

Lassan olyanok oktatnak ki a parajdi helyzetről, akik életükben most vesznek először kürtőskalácsot”

– fogalmazott.

A Hargita Megyei Tanács elnöke emlékeztetett: a bányavállalat nem a megyei tanács alárendeltségében működik, így sem elmozdítani, sem felelősségre vonni nem tudják a vállalat vezetőjét. „Ez állami hatáskör, mi csak kérni tudunk, lobbizni és nyomást gyakorolni. Sajnos, a következmények nélküli rendszerrel is küzdünk.”