Érdemes megnézi az alábbi The Best of Fekete-Győr címet viselő meglehetősen mulatságos összeállítást:

Ő volt az, aki többszörösen megbukott mint pártelnök, leszerepelt a tudatlanságával a Partizánban és még el is ítélte a bíróság, ami a parlamenti helyébe került. Majd gyakorlatilag elárulta a saját pártját is, hiszen ő volt a leghangosabb szószólója annak, hogy a Momentum ne induljon, a Tisza Párt érdekében a 2026-os választáson.”

